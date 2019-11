Whatsapp padece de frecuentes vulnerabilidades de seguridad

Celebran en Cienfuegos Encuentro Provincial de Periodismo Económico

#periodismo, #económico, #Cienfuegos

💹 Los periodistas cienfuegueros ya debaten sobre las temáticas económicas en el Encuentro Provincial de Periodismo Económico.

En la cita, celebrada en la sede de la ANEC del territorio, se reunieron periodistas, directores de programas de radio y televisión, directores de medios de prensa y especialistas de la economía y la contabilidad.

Se entregaron hoy los premios en Prensa Plana, Televisión y Radio a los mejores exponentes de las temáticas económicas, quienes competirán a nivel nacional ahora.

📺 En el apartado de Televisión se premió al Programa En Línea: “Generalidades de los Proyectos de desarrollo local”, del realizador Boris Luis García Cuartero, por ser un excelente programa temático, dedicado a exponer las interioridades económicas y sociales que se relacionar con los proyectos de desarrollo local, a partir de la implementación de minindustrias y el encadenamiento productivo. Cuenta con una sesión de noticias económicas y entrevistas a especialistas que contribuyen a un mayor conocimiento de las temáticas económicas por parte de la población, principal aspecto señala en la convocatoria del concurso.

📰 En Prensa Plana se premió el reportaje: “¿Al Pan... pan?”, por ser reportaje investigativo que demuestra la negligencia del Molino de Trigo al no rotar la materia prima en los periodos establecidos y mantener insalubridad en los silos. Ello provocó que 8 provincias del país se vieran sin harina de trigo para hacer el pan en las panaderías especializadas, y con ello una crisis del producto en el mercado. A raíz de la publicación de este trabajo se vio algo extraño en la prensa cubana: la réplica, en este caso de la Ministra de la Alimentaria, donde se reconoce el problema y se expresan las medidas administrativas a los infractores que provocaron tales afectaciones económicas y sociales. Fue escrito por los periodistas Zulariam Pérez Martí y Delvis Toledo de la Cruz, del semanario “5 de Septiembre”.

📟 En Radio se premió el reportaje “El sustrato humano de las tierras ociosas en Cienfuegos”, un excelente reportaje investigativo, que muestra las particularidades de uso de las tierras en Cienfuegos, tanto las privadas como estatales, para demostrar que existen muchas tierras ociosas, en ambos sectores, pero que no se penalizan por igual a los incumplidores, ni tampoco se aprovechan por igual. Se usan fuentes especializadas y vivenciales para dar a conocer el tema, así como fuentes estadísticas nacionales para arribar a conclusiones. Contribuye a la explicación y el conocimiento por parte de la población de temáticas económicas como el aprovechamiento de la tierra y los impuestos. La obra pertenece a las realizadoras Gretta Espinosa Clemente y Geysi Rosell Cuéllar, de Radio Ciudad del Mar.

💻 El Jurado dejó desierto el apartado de Periodismo Digital.

👩‍⚖️ El Jurado reconoció como el Medio de Prensa que mejor trata las temáticas económicas a la Emisora Radio Ciudad del Mar, por el expediente tan completo presentado, con variedad de géneros, geográficas y con el acertado uso de fuentes, tanto provinciales como nacionales y estadísticas. Además se señala el tratamiento de estos temas a lo largo de todo el año, no solo en una etapa determinada, lo que demuestra una planificación de los trabajos sobre estas temáticas.