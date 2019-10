Periódico Trabajadores: cambiar narrativas y paradigmas

¿Se imagina usted todo lo que habría hecho Cuba sin el bloqueo de EEUU? #elbloqueoesreal dominiocuba.net/con-bloqueo-y-sin-bloqueo/ ... See MoreSee Less

La crítica y el malentendido

Luis Sexto Sánchez



La crítica suele ser confundida con el anca de un becerro. Y por momentos le arrimamos el hierro candente de lo incomprendido o de lo mal expresado. Solemos asumirla como una desgracia, una injusticia o una ofensa. Y a veces con razón. Porque olvidamos, aunque con excepciones, que no debe provenir de un manual de insultos o descréditos, sino más bien de un prontuario de juicios cuyo fin es el de detectar los valores o desvalores de lo que se enjuicia

cutt.ly/YevQQla ... See MoreSee Less

Photo