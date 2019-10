Lenin Moreno bloquea Internet Móvil en Ecuador, según Netbloks

El observatorio de Internet NetBlocks revela hoy que el operador de red móvil Claro, en Ecuador, ha sufrido cortes severos a partir de las 20:00 UTC (3 p.m. hora local), el sábado 12 de octubre de 2019, y esta interrupción ha durado varias horas.

