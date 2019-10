Juventud Rebelde: talento y osadía

A los festejos por el 54 aniversario de fundación del periódico Juventud Rebelde, este 21 de octubre, se sumó la presidencia nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec).

En la sede central del rotativo tuvo lugar uno de los agasajos. Allí su director, Yoerky Sánchez, compartió algunos de los parabienes llegados a la redacción, entre ellos el mensaje del presidente cubano Miguel Díaz Canel, de viaje oficial por Europa.

“Feliz cumpleaños al diario de la juventud cubana. Talento y osadía distinguen a sus periodistas de todas las generaciones. Sigan siendo siempre jóvenes y rebeldes. #SomosContinuidad #SomosCuba”, expresó el mandatario a través de su cuenta en Twitter.

Mientras, Ricardo Ronquillo, presidente de la Upec, a quien le unen estrechos lazos profesionales y de afecto con JR (19 años de trabajo en el medio y varios de ellos como subdirector editorial), dijo que el festejo se realiza en la antesala de transformaciones muy importantes en el campo de la comunicación en el país.

“Lo único que se puede esperar de JR es que esté a la vanguardia de las transformaciones del sistema de medios nacionales”, apuntó, al referirse a la iniciativa que ocupa los mayores esfuerzos de la Upec en estos momentos: la construcción de un nuevo modelo de prensa pública para el socialismo en Cuba, principal encargo del décimo cónclave de la organización, celebrado en julio de 2018.

En una crónica publicada horas antes en la página web del diario, Ronquillo compartió algunas de las lecciones aprendidas en la redacción central del diario a la que llegó, también, en una calurosa tarde de octubre.

Tras un primer impacto visual demoledor —confesó— en el que en lugar de “una edificación moderna, hermosa, deslumbrante y sofisticada” encontró “una especie de Alepo tropical sobre la que se hubieran ensañado todos los imperios de este mundo”, comenzó a entender esa idea defendida por el equipo de profesionales que allí laboran, de que JR tiene alma; “un alma que se conforma a la vez con la de todos”.

El concepto de que en el periodismo importan más los líderes creativos que los jefes ordinarios, el desarrollo de un ambiente de innovación y de trabajo en equipo, la idea de la redacción como célula creativa y la conciencia de que el periodismo y los periodistas no son simples instrumentos o piezas de una maquinaria de propaganda, sino intelectuales y, por tanto, integrantes de un sistema complejo de producción y reproducción simbólica, son tópicos que valora el presidente de la Upec para el logro de las transformaciones a que se aspira.

Para José Alejandro Rodríguez, Premio Nacional de Periodismo José Martí, el periódico ha sido un espacio que lo ha marcado como profesional y ser humano “con sus luces y sombras, con sus arrestos y poquedades, con sus voces y silencios”.

“En JR he hecho y he perdido amigos. He aprendido del talento ajeno y de los chascos. He recibido lecciones de humanidad, y de rencores y reservas, como en cualquier sitio. Pero han primado la natural convivencia y el desenfado, la sinceridad y la transparencia.

“Aquí he escrito mis géneros preferidos, la crónica y el comentario. He aventurado juicios, me he buscado mil problemas por no ser complaciente y también he defendido con argumentos lo que se merece defender por principio, cuando uno define de qué lado de la cerca hay que estar, sin concesiones”.

Para la reportera Liudmila Peña, que guardaba recortes de trabajos preferidos, era “insospechable entonces que fuera allí donde se probase el zapato de la profesión” y se convirtiera luego en integrante de un equipo “donde se hace la magia del periodismo”.