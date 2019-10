En La Habana, IV Encuentro de la Crítica Cinematográfica y Audiovisual

Organizado por la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica con el apoyo del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos se desarrollará este jueves 31 octubre y el viernes primero de noviembre el IV Encuentro de la Crítica Cinematográfica y Audiovisual La Habana, 2019. Esta cita comprende presentación de ponencias, lecturas de artículos especializados y el estreno del filme sudcoreano Parásito, de Bong Joon-ho (Palma de Oro en el Festival de Cannes 2019).

Programa

Jueves, 31 de octubre

Sala de conferencia. Dibujos Animados ICAIC (Planta baja)

De 1:00-5:00 p.m.

La poética de Andrei Tarkovski

Roberto Medina, Máster en Historia del Arte y Diplomado en Estética

El tratamiento de las temáticas político-sociales en el largometraje mexicano de ficción de 2004

Dr. C. Ronald Antonio Ramírez Castellanos y Dr. C. Juan Ramón Ferrera Vaillant, profesores de la Facultad de Español para No Hispanohablantes de la Universidad de La Habana.

Green book: dos amigos en un mundo complicados

Armando Núñez Chiong, Lic. en Literatura y Lingüística, profesor del Instituto Superior de Diseño

La esperanza, corto de Manuel Pérez: la aparición del antihéroe en el cine cubano

Pedro Noa Romero, Máster en Ciencias de la Comunicación

Memorias del subdesarrollo: la Revolución, la ciudad y los otros

Ángel Ernesto Pérez Velázquez, Lic. en Historia del Arte

José Ángel Pérez Velázquez, estudiante de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana

De arriba abajo: Un traductor, el simulacro ante un dilema ético

Dr. C. Ronald Antonio Ramírez Castellanos

5:00 p.m.

Estreno del filme sudcoreano Parasitos, de Bong Joon-ho (Palma de Oro en el Festival de Cannes 2019)

Viernes, 1 de noviembre

Sala de Conferencia. Dibujos Animados ICAIC (Planta baja)

De 1:00-5:30 p.m.

El extraño caso de Oscar Valdés

Daniel Céspedes Góngora, Lic. en Historia del Arte

El cine incómodo de Tomás Piard

Dra. Berta Carricarte Melgarez, profesora de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana

La globalización democrática: leyes de cine en América Latina

Mayté Madruga Hernández, Lic. en periodismo

Apostillas al decreto-ley 373 para el cine independiente cubano

Antonio Enrique González Rojas, Lic. en periodismo

Grandes secuencias o momentos del cine cubano

Víctor Fowler Calzada, Lic. en Pedagogía en Lengua y Literatura Española

Palabras del presidente del ICAIC Ramón Samada Suárez.

