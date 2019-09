Ramonet en La Habana: ráfagas de actualidad

El destacado periodista, investigador y politólogo hispano-francés Ignacio Ramonet está de vuelta por La Habana y el espacio Mesa Redonda de este martes no perdió ocasión de invitar al amigo e ilustre colaborador para conversar sobre temas de gran actualidad para América Latina y el mundo.

Entre preguntas y comentarios del director y moderador del espacio, Randy Alonso Falcón, sesenta minutos fueron más que aprovechados para obtener información y análisis de primera mano sobre la situación en Venezuela, la resistencia moral de Lula durante su injusta prisión en Brasil, y los principales desafíos que a juicio del catedrático delinean el mundo de hoy: el cambio climático, los movimientos migratorios y las consecuencias no controladas de las nuevas tecnologías de la información.

La conversación inició acerca de la reciente visita de Ramonet junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, al ex presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva, quien desde hace 530 días cumple injusta condena de prisión en Curitiba, fruto de las maquinaciones de un sistema y procedimientos jurídicos fraudulentos. Por poco más de hora y media Ramonet y Adolfo conversaron con el ex presidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores, a quien encontraron en muy buen estado de salud y sólido en sus convicciones de inocencia. Nos dijo que aunque duele ver la entrega del país que está haciendo el actual gobierno de Bolsonaro, respecto a su caso él tiene paciencia y no quiere una defensa ciega, pues cuenta con la fuerza de su inocencia.

Ramonet le llevó a Lula ejemplares de la edición en portugués de sus libros sobre Fidel (Cien Horas con Fidel) y Chávez (Mi primera vida), el último de los cuales el político brasileño no había leído. Lula recordó su primer encuentro con el Comandante en Jefe de la Revolución cubana, en 1985, durante un encuentro de sindicalistas en La Habana, y destacó las cualidades del estadista.

En las últimas semanas Ramonet ha estado en Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, en dos oportunidades, donde además de reunirse con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha podido constatar la vocación de paz y de diálogo del gobierno bolivariano, en medio de las graves y complejas situaciones creadas por la escalada de sanciones y provocaciones por parte del gobierno norteamericano y sus lacayos.

Comentando recientes revelaciones sobre los vínculos del autoproclamado presidente Juan Guaidó con criminales colombianos, Ramonet opinó que el “efecto Guaidó” se ha diluido y que si él tuviera sentido político y de responsabilidad, ya hubiera dimitido de su función de gobernante fantasma.

Las autoridades bolivarianas no solo han demostrado que son favorables al diálogo responsable, sino que Maduro y su gobierno tienen fortaleza y no se han desplomado como EE.UU. vaticinó hace nueve meses. Ni un ministro ni un general de tropa han dimitido y Maduro está sereno y consciente y activo frente a las grandes dificultades que el castigo yanki les impone. En realidad, no le han dejado gobernar, porque Estados Unidos apostó que con la muerte de Chávez se iba a morir la revolución en Venezuela y fallaron.

Ampliando el prisma de la conversación a América Latina, Ramonet consideró que la gran noticia en la región es el autoderrumbe del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina. Ese contramodelo, que derrotó al peronismo progresista, ahora está en crisis con sus doctrinas neoliberales y no han hecho falta diez años para presenciar otro cambio de ciclo progresista. Bolivia, Argentina, México, Panamá donde ha triunfado el Torrijismo, son señales de que el neoliberalismo no trae más que intentos fallidos a la región, opinó Ramonet.

A una pregunta de Randy Alonso sobre el giro a la derecha y la creciente xenofobia en Europa, Ramonet recordó la crisis política que existe en el continente, unida a los efectos de la crisis económica disparada en 2008 y al trauma que han significado las recientes olas migratorias : de repente dos millones de personas llegaron desde Siria, Alemania trata de dar cabida a un millón de migrantes… Por otra parte, estados de la UE han tenido al bloque no como una salvación social sino como un ente externo que les impone castigos mediante el Banco Central y otras políticas. Adicionalmente, llamó la atención sobre señales interesantes desde Portugal, donde el gobierno del primer ministro Antonio Costa (Partido Socialista), sin aplicar algunos consejos de la UE, está logrando que crezca el interés de la inversión extranjera, el turismo va en alza y crece el nivel de vida.

El tema de la comunicación y el impacto de las tecnologías en la vida de las personas y el escenario mundial, uno de los objetos de análisis y publicaciones de Ramonet, también estuvo presente en la Mesa Redonda. A su juicio, hay tres características que describen el mundo de hoy: el cambio climático, los movimientos de poblaciones y las consecuencias no controladas de las nuevas tecnologías, que conllevan la vigilancia de las personas. Estamos en un mundo Orwelliano y Snowden tiene razón cuando dice que no hemos visto todo, opinó Ramonet.

Recordó que los teléfonos inteligentes y las sofisticadas cámaras unidas a la inteligencia artificial no solo son capaces de conectar a las personas sino de vigilarlas más y a todo momento. Hay ciudades equipadas con cámaras biométricas capaces de identificar a 60 000 personas reunidas en un estadio, vincular sus antecedentes y otros datos. Por eso Estados Unidos ha hecho de todo por detener a Huawei y la 5G.

A un comentario de Randy sobre que la información vendría a ser hoy lo que fue el petróleo como recurso estratégico, Ramonet aseveró que basta con ver las principales empresas que más alto cotizan en bolsa: Google, Amazon, Apple… todas trabajan con información. Google tiene el motor de búsqueda más sofisticado que existe y aparentemente te regala un servicio pero en realidad lo que hace es vender todo lo que sabe de nosotros. Es una vigilancia con un interés comercial en primer término, pero también de otra índole, dijo.