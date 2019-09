En panel de periodistas, el legado del Che

Regresamos a #Twitter a pesar de la censura de la plataforma que aún no ha explicado por qué bloqueó nuestra cuenta @cubaperiodistas .

No esperamos indulgencia de la compañía estadounidense, que obviamente obedece a su gobierno. El sesgo no es informativo, sino político, como denunciamos. Nuestros lectores no tienen la culpa.



Invitamos a todos a seguir @periodistascuba en Twitter para conjurar la censura y seguir el pulso de lo que acontece en nuestro gremio.



Más información en bit.ly/2mxABm5 ... See MoreSee Less

Photo