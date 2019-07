Google Fotos comparte lo privado sin alertarlo

Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos



Esta Política responde a los Objetivos de la Primera Conferencia Nacional del Partido y a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el 6to. y 7mo. Congresos, y tiene en cuenta las particularidades de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, que no ceja en su estrategia de subversión y bloqueo contra Cuba.

cort.as/-LHJ5 ... See MoreSee Less

Photo