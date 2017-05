Directorio de Blogs de periodistas cubanos

.

Pinar del Río

La Habana

Mayabeque

Andy Duardo Martín | mayabeque.blogia.com

Matanzas

Cienfuegos

Jesús Rodríguez Díaz https://estrelladejagua.wordpress.com

Fabio Bosch Hernández http://fabiobosch.webs.com

Sabdiel Batista Díaz https://cienfuegospatrimonio.wordpress.com

Jorge Domínguez Morado http://conpalabrapropia.blogspot.com

Jany Enseñat Rodríguez http://cuandolamusadespierta.blogspot.com

Julio Martínez Molina http://www.lavinadeloslumiere.blogspot.com

Tomás Alfonso Cadalzo Ruiz http://cubalatino.blogia.com

Armando Sáez Chávez http://armandoculturaverde.blogspot.com

Odalys Ramírez Guanche https://decrucestetraigo.wordpress.com

Julián Pérez Valdés https://audiosdelsur.wordpress.com

Julián Pérez Valdés https://deportecu.wordpress.com

Juan Carlos Dorado http://desdeeliris.blogspot.com

Roberto Alfonso Lara http://elcanariociego.blogspot.com

Esteban Sosa Muñóz https://eltinteroazul.wordpress.com

Darilys Reyes Sánchez https://elelefanteverde.wordpress.com

Julián Pérez Valdés https://audiosdelsur.wordpress.com

Mercedes Caro Nodarse http://evasalsur.blogia.com

Héctor Castillo Toledo http://fanalcubano.blogspot.com

Mercedes Caro Nodarse http://guanarocadelsur.blogspot.com

Geysi Rosell Cuellar https://geysita.wordpress.com

Ismary Barcia Leiva https://ismarytv.wordpress.com

Alfonso Cadalzo Ruiz http://jornaldenotas.blogspot.com

Eriesy Molina Gómez http://lajasdesdesusraices.blogspot.com

Boris García Cuartero https://kuentasklaras.wordpress.com

Sabdiel Batista Díaz https://letranueva.wordpress.com

Melissa Cordeo Novo http://losotrosojosdeeva.blogspot.com

Jorge Luis Torres Marrero https://mambidelsur.wordpress.com

Damaris Leyva Feijóo https://miradaenristre.wordpress.com

Omar George Carpi https://perlerias.wordpress.com

Yudith Madrazo Sosa https://rincondeyudith.wordpress.com

Jorge Luis Marí https://semilladejagua.wordpress.com

Glenda Boza Ibarra http://tuneraencienfuegos.blogspot.com

Magalys Chaviano Álvarez http://verdeazulados.blogspot.com

Francisco Ruiz Carreño https://coneldedopuesto.wordpress.com

Sancti Spíritus

Gisselle Morales Rodríguez https://cubaprofunda.wordpress.com/

Carlos Luis Sotolongo Puig Isla nuestra de cada día https://islanuestradecadadia.wordpress.com/

Dayamis Sotolongo Rojas Contrapunto digital https://contrapuntoespirituano.wordpress.com/

Aracelia del Valle Macias The Village of the Holy Spirit https://mymarvelousyayabo.wordpress.com/

Marlys Rodríguez Francisco CuBaseball https://cubaseballillustrated.wordpress.com/

Mary Luz Borrego Con luz propia https://conluz.wordpress.com/

Delia Proenza BarzagaMiradas desde el corazón de Cuba https://cubaicani.wordpress.com/

Randy Vasconcelos Béisbol Santilé www.beisbolsantile.blogspot.com

Maria de los Ángeles Romero Fomento en vivo https://fomentoenvivo.wordpress.com

Cristóbal Álamo Pérez El Cristo de Cuba https://cristodecuba.wordpress.com/

Ciego de Ávila

Idania Pupo Freyre | muycubana.blogspot.com

Adisley Gómez Pérez | portalavila.wordpress.com

Ana Hernández Hernández | guajiritasoy.blogspot.com

Iván Paz Nogueira | ivanpaznogueira.blogia.com

Marielena Pino Álvarez | laplumaquecuenta.blogcip.cu

Caridad Picart Trujillo | nauyu.blogspot.com

Yoanne Mursulí Rodríguez | vigencia.wordpress.com

Leonel Iparaguirre González | sinrodeo-leoipa.blogspot.com

Camagüey

María del Carmen Fuentes | puertoprincipemcf.blogspot.com

Yuldys Márquez Díaz | laprincipena.blogspot.com

Luisa Fernanda | tiempo-deportivo.blogspot.com

José Gilberto Valdés Aguilar | el-lugareno.blogspot.com

Rosa Blanco Ramos | blanca-rosa.blogspot.com

Edel Quintana Lugo | ahora-en-tv.blogspot.com

Rigel Rivero Jaspe | natura-salutis.blogspot.com

Meter Palmero | yeterpalmero.blogspot.com

Luis Naranjo | bayardos.blogspot.com

Aymee Amargós | micomarca.blogspot.com

Moraima Borges | caminosyandares.blogspot.com

María Elena Javier | holasur.blogspot.com

Las Tunas

Granma

MiraJoven (Cuba) – Autor: Yasel Luis Toledo Garnache:

https://mirajovencuba.wordpress.com/

Zona de Strike – Autor: Ibrahín Sánchez Carrillo:

https://zonadestrike.wordpress.com/

Sol Bayamo -Autor: Armando Yero La O:

http://solbayamo.blogspot.com/

Bajo mi piel la isla – Autora: Gisel García González:

https://bajomipiellaisla.wordpress.com/

El Universal – Autor: Eugenio Pérez Almarales:

https://eluniversaldecuba.wordpress.com/

Calle siete y otros detalles – Autora: Odalis Blanco González:

http://odaliscallesiete.blogspot.com/

Pincel costumbrista – Autor: Luis Morales blanco:

http://elcostumbrista.blogspot.com/

Granmenses – Autor: Raciel Pérez Martínez:

http://granmenses.blogspot.com/

La esquina bayamesa – Autor: David Rodríguez Rodríguez:

http://fidel-elcedro.blogspot.com/

Saeta cubana – Autor: Dilbert Reyes Rodríguez:

http://saetacubana.bloguea.cu/

Reflexiones de la vida – Autora: Sara Sariol Sosa:

http://sssreflexionesdelavida.blogspot.com/

Yo tengo de Bayamo – Autora: Gloria Guerrero Pereda:

http://yotengodebayamo.blogspot.com/

Manzanillo: La Perla del Golfo – Autor: Rodrigo Motas Tamayo:

http://wwwlaperladelgolfo.blogspot.com/

Atardecer en la bahía – Autora: Zoila Álvarez:

http://atardecerenlabahia.blogspot.com/

Manzanillo para el mundo – Autor: Baldo Alexis Blanco González:

http://mzllompm.blogspot.com/

Soy cubana – Autora: Marlene Herrera Matos:

http://marlene-soycubana.blogspot.com/

La Presa de Cuba – Autora: Marisela Presa Sagué:

https://lapresacuba.wordpress.com/

Para los encuentros – Autora: Leslie Anlly Estrada Guilarte:

http://leslieanlly.blogspot.com/

Mariposa de amor – Autora: Anaisis Hidalgo Rodríguez:

http://azul-mariposadeamor.blogspot.com/

Brisa de aires en libertad -Autora: Denia Fleitas Rosales:

https://brisadeideasenlibertad.wordpress.com/

Galería de Luis Palacios Leyva en Flick:

https://www.flickr.com/photos/palaciosfotos

Galería de Rafael Martínez Arias en Flick:

https://www.flickr.com/photos/rafanez/

Isla del Caribe – Autora: Caridad:

https://caridad1986.wordpress.com/

Botella al mar – Autora: Lizet Márquez Gómez:

http://lizet.bloguea.cu

Acento, blogs de la Upec en Granma:

http://acentogranma.blogspot.com/

Isla mía de tod@s – Autor: Yunior García Ginarte.

https://islamiadetodos.wordpress.com

La llave del Golfo – Autor: Jorge Carlos Tamayo Milanés:

http://jorgebayamo.blogspot.com/

Castro Medel de Cuba – Autor: Osviel Castro Medel:

https://osvielcastro.wordpress.com/

Comentando – Autora: Marisela Presa Sagué:

http://comentando05.blogspot.com/

Jiguaní, Río de oro – Autor: Esteban Rivero Fajardo

http://jiguaniriodeoro.cubava.cu/

Holguín

María Reyes Guerra | denismrg.blogspot.com

Calixto González Betancourt | periodistadeportes.blogspot.com

Lourdes Pichs Rodríguez | holguinereando.wordpress.com

Hilda Pupo Salazar | altagraciahora.blogspot.com

Rodobaldo Martínez Pérez | holguinahora.blogspot.com

Gloria Parra Barceló | mirarteholguin.blogspot.com

Elder Miguel Leyva Almaguer | elder-ahora.blogspot.com

Karina Marrón González | espaciolibrecuba.wordpress.com

Leandro Estupiñán Zaldívar | cubavistaalasseis.wordpress.com

Ania Fernández Torres | romanceconholguin.blogspot.com

Aracelis Avilés Suárez | holguineros.worspress.com

Nelson Rodríguez Roque | nelson_panoramaganador.blogspot.com

Froilán Parra Suárez | mundodeholguin.blocip.cu

Liudmila Peña Herrera | Isladelapoesia.wordpress.com

Amarilis Rodríguez González | amyholguin.blogspot.com

Alexis Rojas Aguilera | alexisrojas.blog.com.es

Alberto Santiesteban Leyva | www.wallinside.com

Orestes Díaz Guerrero | orestesdg.blogspot.com

Daniuska Álvarez Guerrero | laisladelosmilagros.blogspot.com

Yanelkis Rodríguez Gómez | probanisemper.blogspot.com

Ezequiel Hernández Gómez | alcaribe.blocip.cu

| alcaribe.blocip.cu Lidia Esther Ochoa Peña | culturahlgcuba.blogspot.com

Amauris Betancourt Gómez | mauroglash.blogspot.com

José Miguel Avila Pérez | Jose2008.wordpress.com

Celia Arevalo de la Peña | hablandocubano.blogspot.com

Hanoi Martínez Pérez | holguinhoy.blogspot.com

José Velázquez Remón | swingcarretero.blogspot.com

Lizardo Bertolín Trujillo | kalentando.wordpress.com

Betsy Segura Oro | baymee.wordpress.com

Félix Lobaina Lobaina | flobaina.blogspot.com

/ moaqui.wordpress.com

Santiago de Cuba

Guantánamo

Mabel Pozo Ramírez | mabelpozo.wordpress.com

Martha Reyes Noa | herenciasculturales.wordpress.com

Danae del Carmen Martínez | demusasyarte.wordpress.com

Marielis Fuentes Oquendo | marielisfuentes.wordpress.com

Ília Charón Lescaille | iliasblog.wordpress.com

Félix Fuentes | mialdea.wordpress.com

Katiuska Fournier La Cruz | sushuellas.wordpress.com

Arlín Alberty Loforte | soylaisla.wordpress.com

Arianny Téllez Lamothe | ensuspenso24.wordpress.com

Lianet Escobar Hernández | liaehernandez10.wordpress.com

Yisel Reyes Laffita | cadaminutocuenta.wordpress.com

Lilibeth Alfonso Martínez | eskinalilith.wordpress.com

Adriel Bosch Cascaret | desdeesteladodelaisla.wordpress.com

Víctor Hugo Purón Fonseca | mambiverdad.wordpress.com

Julio César Cuba Labaut | cubaexpresa.wordpress.com

Lorenzo Crespo Silveira | lasimagenesdeldia.wordpress.com

Leonel Escalona Furones | guantanamoenfotos.wordpress.com

Raiza Martín Lobo | la-guantanamera.blogspot.com

Ilberto Rodríguez Adames | ilberto.blogia.com

Arelis Alba Cobas | labaracoesa.blogcip.cu

Isla de la Juventud