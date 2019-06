Los grandes desafíos de la prensa cubana hoy, en un complejo contexto nacional e internacional, fueron analizados por los representantes de los medios de comunicación villaclareños en su Asamblea de Balance en seguimiento a los principales acuerdos del X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba.

La reunión fue presidida por Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Esperanza González Barceló, Vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Ricardo Ronquillo Bello, Presidente de la Upec Nacional, entre otros dirigentes del gremio y de otras organizaciones políticas y de masas.

El encuentro dio inicio con una agradable puesta en escena de la Compañía infantil El Principito de Villa Clara, donde las niñas y niños representaron la labor de los colegas.

El joven Enrique Moreno Gimeranez, Jefe de Información del semanario Vanguardia, dio lectura a una declaración del gremio que ratifica el compromiso de los hombres y mujeres del sector de estar firmes al lado de la Revolución, en rechazo a la política agresiva del Imperio y contra la aplicación de la Ley Helms Burton, con la cual “en buen cubano, No nos entendemos”, significa el documento.

Durante la sesión de trabajo y en fructífero intercambio, se expusieron los avances y focos rojos que aún presenta la labor del periodista cubano hoy cuando, más que nunca, urge perfeccionar el trabajo de los medios, acercar la agenda mediática a la agenda pública y reflejar de manera más coherente y responsable, las preocupaciones del pueblo, así como eliminar el secretismo, y cambiar las mentalidades de algunos directivos que aún no comprenden el rol de la prensa en tiempos en que se impone como arma imprescindible la comunicación.

De igual manera se ratificó el compromiso de los periodistas cubanos con su pueblo, en pos de construir todos juntos, comprometidos con la Revolución, el país que queremos.

Los directores de Radio Arimao y Radio Sagua, Rosendo Domínguez Jacomino y Alfredo García Pimentel expusieron sus experiencias en ambos medios de comunicación. Sagua la Grande fue sede este año del primer Taller Provincial Villa Clara digital, “que nos sirvió para intercambiar saberes y usar de manera más adecuada las nuevas tecnologías para dar a conocer al mundo nuestras realidades”, dijo Alfredo, mientras que Rosendo explicó cómo Radio Arimao, una de las emisoras más jóvenes del país ha enfrentado el reto de asumir una labor que no sólo se trata de las transmisiones radiales con el quehacer y la vida de los manicaragüenses, sino que “ya trasciende las fronteras a través del mundo de la multimedialidad”, puntualizó.

Durante la reunión se analizaron aspectos referidos a la superación y capacitación de los periodistas, la formación de los jóvenes en la carrera en la Universidad Central, la manera de incentivar en las nuevas generaciones el amor y el sentido de pertenencia a la profesión, así como el empeño de transitar por un modelo de prensa en Cuba que haga más creíble nuestra labor, tal y como lo exige el pueblo.

En ese sentido periodistas como Abel Falcón y Jesús Álvarez López de la emisora Cmhw y Sandra González y Luis Evidio Martínez, de Telecubanacán insistieron en que aún queda mucho camino por transitar, pues quedan fuentes que se toman el derecho de negar la información o consultar con su organismo a nivel superior, o de decidir qué forma parte de la agenda de los medios.

“Y todo ello sucede cuando tenemos una nueva Constitución que respalda el papel de la prensa, y cuando el primer secretario del Partido Raúl Castro y nuestro Presidente Miguel Díaz Canel se han referido insistentemente al papel de los medios y la voluntad de ofrecer al pueblo toda la información que necesita”, dijo Jesús Álvarez mientras Abel dijo que “es inconcebible cómo algunas informaciones salen primero en las redes sociales y no en los medios públicos, lo que no puede suceder. Siempre me he sentido muy respaldado por el Partido en el ejercicio de la crítica, sin embargo algunos organismos desconocen completamente cómo se trazan las políticas informativas”, resaltó Falcón.

En ese sentido el Presidente de la Upec en Cuba, Ricardo Ronquillo Bello ratificó el compromiso de dar seguimiento a los acuerdos del Décimo Congreso de la organización y llegar al Onceno con un camino transitado hacia la construcción de un nuevo modelo de prensa en Cuba en defensa del socialismo y de nuestro proyecto social, más inclusivo y democrático.

“Nadie puede decir que el modelo de prensa pública que ha tenido Cuba fracasó, pero los tiempos cambiaron en la era de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Si no cambiamos el modelo de prensa de nuestro país ponemos en riesgo el proyecto socialista. La era mediocéntrica, la era en que los medios de comunicación tradicionales dictábamos las reglas de la comunicación y del periodismo se acabó. Todos estos cambios llegan para transformar las reglas para los periodistas y para las instituciones públicas en su relación”, afirmó el Presidente de la organización.

“Si no variamos nuestras maneras de hacer, podrá llegar el día en que tengamos prensa pública sin influencia pública. La credibilidad del sistema de prensa pública del país es la piedra preciosa que todas y todos debemos proteger con el mayor esmero, porque en ello va la credibilidad de nuestro sistema social”, ratificó Ronquillo Bello.

En el cierre, se analizaron las propuestas del nuevo Código de ética de los periodistas, se reconoció a la recién nombrada primera secretaria del Partido en Villa Clara, Yudí Rodríguez Hernández; los comunicadores sociales hicieron entrega de un diploma a la Unión de Periodistas de Cuba por su encomiable trabajo; se homenajeó a un grupo de colegas por parte de algunos organismos; y Ronquillo Bello recibió una gigantografía con una foto del Memorial del Che.

Muy emocionado, el Presidente de la Upec dijo que el Guerrillero Heroico “es el símbolo de la utopía revolucionaria, una utopía que nos permitirá a los periodistas cubanos seguir defendiendo los sueños de un país y un mundo mejor”, concluyó.