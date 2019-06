A partir del próximo 10 de julio, la compañía Google separará totalmente sus servicios Google Drive y Google Photos, utilizados por millones de personas con fines de almacenamiento y compartición de datos y fotografías, respectivamente.

Atrás quedarán los tiempos en que las cosas eran más simples en la nube, cuando desde una misma cuenta se podían subir todo tipo de datos y en cantidades no despreciables para tenerlos disponible desde donde quisieras.

La movida significa que si en la actualidad Ud. utliza uno de esos servicios como respaldo de fotografías indistintamente, ya no estarán contenidos uno en el otro. Los dos nuevos servicios no guardarán automáticamente las fotos entre sí, mediante la opción de sincronización hasta entonces habilitada. Despúes de este cambio, solo podrá subir fotos a uno de los dos servicios a la vez, pero no a ambos.

Sin embargo, si desea mantenerlos sincronizados, queda una opción: desde una Pc de escritorio, empleando los comandos Backup y Sync para sistemas operativos Windows y Mac, podrá enviar fotos desde las carpetas de almacenamiento en su PC tanto a Google Drive como a Google Photos, pero este subirá un duplicado para cada servicio, en lugar de compartir el mismo espacio, con lo que cada imagen tomará el doble de espacio como máximo en su almacenamiento en la nube.

Google afirma que esta medida es un esfuerzo por simplificar las cosas, evitar confusiones y evitar borrados accidentales en Drive al sincronizarse con Google Photos.

La compañía emitirá el mes próximo una herramienta de migración que permitirá transferir fotos y videos de Google Drive a Google Photos, aunque la misma no será funcional en doble sentido; los cambios que se realicen en un lado no necesariamente se reflejarán en el otro servicio utlizado.

Fuente. CNET