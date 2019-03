Nos fuimos hoy para San Antonio de Jobabo, la tierra de los Alarcones, de gente buena que nos recibió con cariño, de profesores/ras y maestras/os, de delegados del Poder Popular… en fin de mujeres y hombres que viven y trabajan cruzando siempre la carretera que los atraviesa y que va de Jobabo a Las Tunas y de Las Tunas a Jobabo.

Fuimos en busca de nuestras audiencias a un poblado que posee conexión nauta con precios diferenciados y preguntamos qué querían de este gremio que trabaja en los medios públicos, que son del pueblo. De ellos.

Nos dijeron que no se ven representados en la televisión tunera, que la señal de la emisora territorial Radio Cabaniguán no llega a sus hogares, no encuentran su pueblo en Internet y que quieren escuchar por las frecuencias AM y FM las trasmisiones beisboleras.

También nos contaron de sus vidas, de sus problemas, de la pelota y todo cuanto quisieron. Halagaron y criticaron nuestro trabajo. Nos auparon y nos regañaron, pero nos despidieron con un abrazo sincero.

Regresamos con el deseo de conquistar esas audiencias, y de volver a San Antonio de Jobabo en busca de nuestras audiencias.