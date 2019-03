Una ciudad, una leyenda, múltiples visiones

Con la capital cubana y el Caballero de París como leitmotiv, dos nuevas exposiciones colectivas de caricaturas se inauguraron este 29 de marzo en la Casa del Alba Cultural, como parte de las actividades previas a la XXI Bienal Internacional de Humorismo Gráfico.

En la muestra La Habana ciudad maravilla el colectivo del semanario Palante rinde homenaje, desde la Bienal, a la séptima villa fundada en Cuba por los españoles, que en noviembre de este año arribará a su medio milenio de existencia.

Los trazos de 11 autores confluyen en la veintena de piezas que conforman la exhibición: Antonio Mariño Souto (Ñico), Antonio Lloró Martínez (Lloró), Daysi Chong Quiñones (Daisy), Enrique Lacoste Prince (Lacoste), Evelio Toledo Quesada (Toledo), José Luis López Palacios (José Luis), Mirian Margarita Alonso Cabrera (Miriam), Narciso Martínez Nicolau (Narciso), Orlando G. Alba Beltrán (Alba), Pedro Luis Matamoros (Lumat) y Yoemnis Batista del Toro (Yoe).

“No son caricaturas hechas al calor del acontecimiento festivo sino a lo largo de algunos años, armadas de ese manejo de la exageración y del absurdo propios de la sátira, pero con un sentido constructivo. Anima a sus autores el espíritu de la inconformidad y del afán de resolver los problemas que nos aquejan, de hacer más limpia, bella y acogedora nuestra capital. Los pueblos queremos hacer un mundo mejor y los habaneros una Habana mejor”, expresa desde las palabras del catálogo el periodista Israel Castellanos Jiménez.

Mientras, la expo El Caballero de París: la leyenda que camina, reúne trabajos de 37 artistas gráficos, quienes muestran desde sus característicos trazos la vida de esta icónica figura habanera, parte de las leyendas entretejidas en torno a la urbe capitalina.

Las firmas de jóvenes exponentes del género como Brady Izquierdo Rodríguez (Brady) confluyen con las de otros de larga y destacada impronta como la del Premio Nacional de Periodismo José Martí 2018, Francisco Blanco Ávila (Blanquito) y la del ya fallecido Premio Nacional de Artes Plásticas 2007, René de la Nuez Robaina (Nuez).

Las caricaturas expuestas integran el libro homónimo de la Editorial Pablo de la Torriente, de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), que en una segunda edición, corregida y aumentada, saldrá pronto a la luz.

“El Caballero es un símbolo de la libertad, que no se atiene a ningún prejuicio, que no discrimina, que no se aparta, que siente como suyo todo dolor o todo goce humano…”, recuerda en las palabras del catálogo, tomadas del prólogo del primer libro, el historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler.

Asistieron a la inauguración de la muestra, el presidente de la Upec, Ricardo Ronquillo Bello; y los vicepresidentes de la organización, Jorge Legañoa Alonso y Ariel Terrero Escalante.

La XXI Bienal Internacional de Humorismo Gráfico abrirá sus puertas de manera oficial el próximo domingo 31 de marzo. Hasta el 3 de abril la agenda del evento alternará sus actividades entre la urbe capitalina y la localidad artemiseña de San Antonio de los Baños.