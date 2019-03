Dijo Roberto Chile Pérez al recibir el Premio Nacional de Periodismo José Martí, hoy día de la Prensa Cubana, en acto celebrado en el Memorial José Martí, donde también fueron entregados los Premios Juan Gualberto Gómez

Para el camarógrafo, fotorreportero y documentalista Roberto Chile Pérez, la entrega del Premio Nacional de Periodismo José Martí 2019 a su impronta periodística de toda una vida, es un gesto de amor de sus colegas y de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec).

Profundamente emocionado, en la ceremonia acontecida este 14 de marzo –Día de la Prensa Cubana- en el memorial capitalino que lleva el nombre del Héroe Nacional cubano, Chile Pérez logró hilvanar, entre emociones, tres frases insoslayables a la profesión: “la vanidad no halla rincón en las almas buenas”; “la gratitud es la más noble de las virtudes” y “amor con amor se paga”, tres máximas se imbrican en su quehacer profesional.

A nombre del jurado que le otorgó el galardón, su presidenta, la Premio Nacional de Periodismo José Martí, Juana Carrasco Martín, dijo: “Este hombre sencillo y receptivo, modelado por la lealtad y el deber, de talento indiscutible, ojo avizor ante lo bello, lo inédito o lo auténtico, conocedor de sus oficios, pone de su lado los elementos imprescindibles del buen hacer: dedicación, disciplina, estudio, investigación, compromiso; en resumen, el rigor y oficio del periodista”.

Este buen hacer, añadió Carrasco, lo fue multiplicando en una obra prolífica y prolija que lo llevó por igual a las resquebrajadas laderas del Himalaya, al adolorido y latiente Haití, a las miradas agradecidas del Milagro venezolano, a mostrarnos la visión de vida en Tata Nganga y el caudal de música, colores y talentos del patrimonio cultural cubano que se refleja en casi un centenar de documentales.

También señaló que el homenajeado estuvo junto a la luz con fidelidad y no se quemó en ella, al hablar de la cercanía de Chile Pérez y el Comandante en Jefe Fidel Castro, durante las más de dos décadas que trabajó en la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.

Mientras, Chile expresó que el premio trae alegría, pero no descanso. “Aunque me fallen los brazos, las piernas, y el camino se empine o se agriete, mientras vibre mi corazón y no se apague esta mirada, seguiré dando lo mejor de mí por mi Patria y por mi pueblo”.

En el acto se entregaron además los Premios Nacionales de Periodismo Juan Gualberto Gómez, que reconocen la labor de todo un año. En el apartado de Prensa Escrita, el lauro fue para Sayli Sosa Barceló, del periódico avileño Invasor, y se otorgó una mención a Enrique Ojito Linares, del rotativo Escambray, de Sancti Spíritus; en Periodismo Digital, el reconocimiento fue para el tunero István Ojeda Bella, del periódico 26.

En Televisión se confirió un premio y una mención a Lázaro Manuel Alonso y Diana Valido Cernuda, respectivamente, ambos del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.

En Radio fue premiada Elsa Ramos Ramírez, de Radio Sancti Spíritus y se le concedió mención a Alina Cabrera Domínguez, corresponsal de Radio Rebelde en Pinar del Río.

En las lides de la Gráfica, la obra del caricaturista Alejandro Falco Chang, de Juventud Rebelde, resultó premiado y se entregó una mención al fotorreportero José “Tito” Meriño, de la Agencia Prensa Latina.

El Premio a la Dignidad, que otorga la Upec a profesionales de la prensa e intelectuales, honrados e íntegros, ejemplos de acción heroica o de una trayectoria y vida extraordinarias al servicio del periodismo y la Patria, se otorgó en esta ocasión al Premio Nacional de Literatura, Eduardo Heras León y al Historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler.

Heras León expresó que conceder un reconocimiento es como apuntar directamente un dardo dirigido al corazón de las emociones, y recibirlo es como hacer vibrar el espíritu alimentado con esas mismas emociones.

“Hoy la Unión de Periodistas de Cuba, al hacerme el grandísimo honor de otorgarme el Premio a la Dignidad, que es como decir a la lealtad, a los principios que han regido mi vida y la seguirán rigiendo mientras vida, han clavado para siempre ese dardo en la bandera de la dignidad que siempre he tratado de enarbolar como quería el Apóstol.

“Me han pedido un discurso, unas palabras y apenas he logrado articular unas torpes frases que nunca podrán definir lo que significa este galardón para mí, pero, ¿qué hacer si hay premios que no caben en discursos? ¿qué hacer si, a veces, en días como hoy, las palabras no logran alcanzar su definición mejor? Entonces, en estos casos, más que escribir unas pobres frases, prefiero darles paso a los recuerdos, sentirme feliz y pedir como pide Silvio que me perdonen los muertos de mi felicidad…”.

El jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Joel Suárez Pellé, felicitó a los premiados y señaló que los periodistas tienen la valía de haber acompañado con brío e inteligencia a la Patria en todos los escenarios.

Destacó que las nuevas realidades demandan de la pasión y del talento de los profesionales de la comunicación revolucionarios de estos tiempos.

Asistieron al acto la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado; Ricardo Ronquillo, presidente de la Upec; y Nereyda López Labrada, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. Estuvieron presentes, además, Dalia Soto del Valle, la compañera de Fidel, y José Millar Barruecos, quien, durante décadas, fue secretario del Comandante.

El Día de la Prensa Cubana se celebra cada 14 de marzo, en conmemoración a la publicación, en 1892, por José Martí, del primer número del periódico Patria.