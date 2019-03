Juan Marinello, Leonardo Fernández Sánchez, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier y Félix Pita Rodríguez acudieron al II Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura, realizado en la tierra hispana cuando su pueblo, apoyado por los internacionalistas, enfrentaba el ataque de la derecha. Muchas veces han excluido a Leonardo hasta de las fotos. Era el de menor edad (29) pero con una existencia mucho más rica en las batallas.. Hombre de pensamiento había montado el pensar sobre el caballo de la acción. Está probado que si para la mayoría de estos delegados la conflagración radicalizó sentimientos e ideas, Fernández Sánchez ya era un cuadro comunista nacional e internacional y para él era natural lo que a otros asombraba.

Nacido el 14-11-1907 en San Antonio de Río Blanco del Norte, con 15 años, desde el Instituto de La Habana, lucha junto a Mella: I Congreso Nacional de Estudiantes (octubre de 1923), lo sustituye en la dirección de la revista Juventud, profesor de la Universidad Popular José Martí y sobresale en las tánganas. Fernando Martínez Heredia expresa en Una voz de la revolución (La Gaceta de Cuba, 1-2-98): “… la fama bien ganada de espléndido orador revolucionario será en adelante el distintivo de Fernández Sánchez…”

Presidente de la Asociación de Estudiantes del Instituto, el más cercano al líder en1924-1925 sin llegar a 18 abriles. Entre los fundadores de la Liga Antimperialista (14-7-1925), al frente del Comité Pro Libertad de Mella. .El Atleta de la Libertad lo sitúa al frente del movimiento estudiantil. Clandestino, refulge su discurso en la protesta por el asesinato del dirigente obrero Alfredo López (20-7-26) Con Julio Antonio, hacia Bruselas como representantes de organizaciones cubanas y latinoamericanas en el Congreso Mundial Contra el Imperialismo y la Opresión Colonial (10-2-1927)

. Inicios de 1928: en la Asociación de los Nuevos Emigrados Revolucionarios de Cuba Martínez Heredia afirma que Mella “… Enuncia entonces un programa político que es la primera formulación marxista para una revolución popular y socialista en Cuba…· y según Raúl Roa: “… Mella expuso su tesis por vez primera a Alejandro Barreiro y a Leonardo Fernández Sánchez; que ambos eran ´los luchadores en quienes mayor confianza política y personal depositó”. Su mentor lo envía el primero de octubre a Cuba para convencer al PC de participar en la insurrección armada con la Unión Nacionalista. Termina tras las rejas. Lo deportan hacia EE.UU el 27-11. Le advierte a su jefe que han fraguado ultimarlo. El 10 de enero lo cumplen.

Activo en la filial neoyorquina de la Asociación, dirige Vida Obrera y ¡Cuba Libre! en 1929. Firma el Manifiesto Programa del Ala Izquierda Estudiantil (febrero de1931), funda y preside el Club Julio Antonio Mella, ubicado en Harlem (7 de agosto). La Internacional Comunista lo ubica en el Buró del Caribe con sede neoyorquina (1932) y dirige su órgano de prensa Mundo Obrero. En 1933 su Partido lo destina a Cuba. Y junto a Martínez Villena se bate contra los reaccionarios…

La noche del 31 de agosto de 1934, su hermano Ivo y Rodolfo Rodríguez, de acción de la Joven Cuba, son matados por huestes batistianas. En la creación de la revista Masas, órgano de la Liga. Lo condenan a 6 meses de cárcel en El Príncipe. Fracasa la huelga de marzo, orgía represiva. Caen en combate Guiteras y Aponte De nuevo al exilio: EE.UU. Participa en el Congreso en España. Retorna a la patria en 1938. Impacta su programa radial. Al no estar de acuerdo con líneas políticas de su Partido, que tanto ha amado con hechos concretos sobre todo, se separa de él.

No admite la relación con Batista y no lo convence ninguna visión venida de tan lejos y aplicada mecánicamente: el Honorable Señor Presidente de la República no era lo menos malo de la burguesía nacional para unírsele y enfrentar el fascismo, con tanto de superderecha y tanta sangre en las manos, ni merecía elogios, tratos líricos y cintillos…. Su separación, así lo estimo, ha pesado en la posición dogmática de algunos contra él y la consiguiente omisión. Uno de los once miembros fundadores del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. (27-5-1947. Entre los principales oradores en el entierro de Chibás (1951) Candidato a las elecciones de 1952.El golpe del 10 de marzo enseña la verdadera cara del asunto. “No fue perfecto; ¿quién lo es, qué proceso lo es? . Como expresa Martínez Heredia:

“Para que se cumplieran los ideales de Mella, Villena y Guiteras, una nueva generación tendría que radicalizar los métodos, asumir los sacrificios y emprender la lucha armada, atraer al pueblo y conducirlo a un proceso de rebeldía masiva en que la gente se revolucionó a sí misma y cambió la vida entera del país. Leonardo Fernández Sánchez se puso al servicio del nuevo régimen revolucionario. A propuesta del Ministro Roa, fue nombrado Embajador de Italia en 1962. Ya estaba enfermo, y murió el 26 de enero de 1965”. Por lo mucho que hizo por Cuba y la humanidad hay que tenerlo presente.