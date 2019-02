Por Jorge Rojo *

Lejos de la verdad los llamados cantantes pacifistas, mostrarán sus verdaderos rostros por unos dólares más; se hacen llamar cantantes de pueblos, parecen cantar contra la corrupción y despojo de pobres del

mundo, merecen el calificativo de pecadores cuando en barrios donde el hambre, la falta de atención médica y educación, ronda entre infantes, embarazadas, viejos cansados de escuchar promesas y ninguno de ustedes

son capaces de entregarle sus falsas ganancias y agradecer a Venezuela el auxilio a los que pasan esas mismas fronteras en busca de curaciones a sus enfermedades.

Ustedes merecen el silencio en nuestros hogares pacíficos; NO agredimos a nadie y nuestra obra es bendecida

con sudor, voluntad y unidad. Tenemos lo que no hay para las mayorías, compartimos solidariamente con los demás pero no vendemos dignidad, ética profesional, amor a la paz de todos y no laboramos para vida de consumo; somos la humanidad, yo soy Cuba, voto por Cuba y con cantos de libertad defenderemos el camino que escogimos.

Ustedes pasan a ser parte de esa guerra mediática, sus cantos convocarán a una guerra que avizora el fin de la humanidad. Ustedes me hacen defender más lo que tenemos y dejar de compartir sus cantos guerreristas y anti

pacifistas.

Se los dice un cubano libre, negro, periodista gracias a la educación que no tuve que pagar, eso con seguridad disfrutarán mis hijos y nietos, lo demostraremos este fin de semana por Cuba y por Venezuela.

* Periodista jubilado, no retirado, defensor sin blandenguería de la paz, la dignidad y la ética profesional.