Conectados desde distintos ámbitos por un sentimiento de “habaneridad”, arriban a la XXVIII Feria Internacional del Libro de La Habana los 24 títulos que Boloña, la editorial de la Oficina del Historiador (OH) de la ciudad capital cubana, pone a disposición de los lectores en la cita cultural y literaria.

Semblanzas sobre las personas que hoy pueblan la séptima villa fundada en el país; historias desconocidas de algunos de sus habitantes ilustres de antaño–nacidos en la urbe o adoptivos-; y acercamientos a los tesoros que encierran algunos de sus inmuebles más valiosos y distintivos como el Palacio de los Capitanes Generales y el Palacio del Segundo Cabo (que hoy acogen el Museo de la Ciudad y el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa, respectivamente), llegan para esta ocasión a través de las páginas de Boloña.

También, entre las propuestas que propone la editorial de la OH se encuentra una edición crítica de Cecilia Valdés o la Loma del Ángel, de Cirilo Villaverde, obra clásica de la literatura decimonónica nacional, considerada la primera novela cubana.

“En el empeño de reconstruir una historia común que nos pertenece y que pasa desapercibida en la actualidad, tenemos en nuestro catálogo libros como Los rieles que hicieron ciudad. Tranvías de La Habana, O´Reilly. Calle de los fotógrafos y Los cines de La Habana”, compartió el director de Boloña, el periodista e investigador Mario Cremata Ferrán.

Las presentaciones ocurrirán en la Plaza de Armas del Centro Histórico, fuera del recinto ferial Morro-Cabaña; y con excepción del último número de El Sincopado habanero, boletín del Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas (el 8 de febrero), todas acontecerán entre los días 15 y 22 del segundo mes del año.

Además, Cremata Ferrán explicó que en este 2019, año del 500 aniversario de la urbe, verán la luz otros títulos de la editorial, dedicados a esta coyuntura especial, cuyo máximo hito arribará el próximo 16 de noviembre, día fundacional de la ciudad: “Para nosotros el 500 no termina en noviembre, comenzó desde el 2018 y seguirá en el 20”.

Como parte de las jornadas de festejos se espera la inauguración en los próximos meses de la que sería su tercera librería, ubicada en la zona de la Loma del Ángel, en la residencia que sirviera de morada al obispo de Espada.

El establecimiento – reveló – también contará con una sala de literatura infantil, de diversas editoriales; y con tecnología donde niñas y niños puedan interactuar con elementos del universo de las letras realizados especialmente para ellos.

Asimismo, con varias casas museo de la OH se prevén proyectos conjuntos como exposiciones con novedosos diseños museógrafos. Una de estas iniciativas, en este caso junto al Museo de los Naipes, materializará el primer juego de cartas impreso en Cuba. En las barajas podrán apreciarse 50 imágenes de lugares emblemáticos de La Habana.

A continuación, las fechas y horarios de las presentaciones y sinopsis de los títulos:

Viernes 15 de febrero, 10:00 a.m.

Experiencias culturales en el Palacio del Segundo Cabo: estrategias para la participación, la interpretación y la creación.

Autoras: Onedys Calvo, Yenny Hernández y Yainet Rodríguez

Edición: Norma Suárez

Diseño: Claudio Sotolongo y Miguel Leiva

Presentadora: Katia Cárdenas Jiménez

Incesante desafío…

Autora: Yainet Rodríguez

Edición: María Elena Vinueza y Carmen Souto

Diseño: Ernesto Niebla y Saidi Boza

Presentadora: Luz Merino Acosta

Coloquios: Presencias europeas en Cuba. Memorias 2017-2018

Autores varios

Edición: Norma Suárez

Diseño: Yadira RG

Presentadora: Leonor Amaro

Desde múltiples aristas, estas tres publicaciones dan cuenta del proceso de trabajo, concepción y puesta en marcha del proyecto de uso cultural del inmueble para la interpretación de las relaciones culturales Cuba-Europa: Palacio del Segundo Cabo. Se compendia, desde el punto de vista conceptual, la propuesta de la institución en los campos de la museología y la museografía, así como el vastísimo intercambio cultural entre la Isla y el Viejo Continente a lo largo de la historia, fenómeno que ha inspirado los coloquios nacionales auspiciados por el centro.

Viernes 15 de febrero, 10:00 a.m.

Cuba: arqueología y legado histórico

Colaboración con Ediciones Polymita

Autores varios/Dirección editorial: Julio Larramendi

Editor científico: Armando Rangel

Edición: Silvana Garriga/Diseño: Daylín Valladolid

Presentadora: Silvana Garriga

Un libro escrito con enfoque multidisciplinar donde se exponen resultados novedosos, a partir del trabajo que durante años realizan de conjunto arqueólogos cubanos en bien de esta ciencia.

Sábado 16 de febrero, 10:00 a.m.

Haydée Arteaga: raíz siempre viva

Autores: Xiomara Calderón Arteaga y Alejandro Fernández Calderón

Edición: Guadalupe Rouco

Diseño: Claudia Hernández Cabrera

Presentador: Eusebio Leal Spengler

La historia de Haydée Arteaga Rojas (1915), figura cimera de la narración oral en Cuba y en Latinoamérica, se recoge en este testimonio; no solo en la voz de su protagonista, sino en la de sus familiares y amigos, testigos de su infatigable quehacer humanístico. Esta centenaria mujer ha desarrollado una incesante actividad en pos del crecimiento espiritual de varias generaciones de niños y jóvenes cubanos, y en múltiples ocasiones ha llevado su arte a otros países. Como afirma el escritor Miguel Barnet, «Haydée Arteaga se ha ganado por derecho propio el título de La Señora de los Cuentos por su enorme generosidad, su plasticidad y sencillez, y la cultura que ha acumulado a través de los años».

Sábado 16 de febrero, 3:00 p.m.

La Habana nuestra de cada día



Autora: Laidi Fernández de Juan

Edición: Eliana Dávila

Diseño: Gretel Ruiz-Calderón

Presentador: Francisco López Sacha

Dedicado este volumen a las disímiles características que conforman y tipifican a nuestra ciudad y sus habitantes, la autora acude al género de crónica que, no por breve, la envuelve; en este caso, la magia y la agudeza cuando de «hablar» y comentar con total desenfado pasajes de costumbres, detalles, hábitos y humor entrelazados, como rasgos inherentes al cubano de hoy y de siempre, con una gracia y gracejo que harán disfrutar al lector de forma abierta y sincera, pues muchos se sentirán identificados por este recorrido amable y risueño.

Domingo 17 de febrero, 10:00 a.m.

Severiano de Heredia. El mulato cubano alcalde de París

Autor: Paul Estrade

Edición: Mario Cremata Ferrán

Diseño: Gretel Ruiz-Calderón

Presentador: Mario Cremata Ferrán

Nacido en La Habana, fruto de la relación extramatrimonial entre un miembro de la élite blanca y una mulata, Severiano de Heredia (1836-1901) fue trasladado a Francia y logró abrirse paso en aquella sociedad hasta alcanzar altos cargos públicos. Llegó a ser alcalde de París, así como el primer ministro negro que tuvo Europa. Estas circunstancias excepcionales ameritaban un ensayo biográfico modélico como el que presentamos al lector, para conocer a ese hombre destinado a ser uno de los símbolos de las relaciones históricas entre Cuba y Francia.

Domingo 17 de febrero, 3:00 pm.

Cecilia Valdés o la Loma del Ángel



Edición anotada: Reynaldo González y Cira Romero

Edición: Vitalina Alfonso

Diseño: Themis G. Ojeda

Presentadora: María del Carmen Barcia

Este clásico de la literatura cubana decimonónica cuenta los amores interdictos de una mulata marcada por sus antecesoras, abuela y madre, en el afán de «mejorar el apellido o la raza» casándose con un blanco solvente, en este caso el hijo de un tratante de esclavos africanos. Villaverde describe los percances de la pareja, sus reclamos sentimentales, y subraya el surgimiento de generaciones contradictorias frente al panorama estructural y social impuesto por el sistema esclavista. Esboza la esforzada formación de un pensamiento libertario previo a las guerras independentistas.

Para emprender esta edición anotada, Reynaldo González y Cira Romero han partido de la original (1882) cuidada por el autor, vinculada a su vida y sus experiencias. Con copiosas anotaciones al margen que aportan elementos contextualizadores, descartan torcidas versiones posteriores, así como reiteración de tendencias e intereses que desvirtuaron cuanto está explícito en el texto como alegato anticolonialista y antirracista.

Lunes 18 de febrero, 10:00 a.m.

Para no olvidar. Libro Cuarto, en idiomas español e inglés.

Autor: Eusebio Leal Spengler

Edición: Mario Cremata Ferrán

Diseño: Carlos A. Masvidal

Presentador: Eusebio Leal Spengler

La experiencia a que asistimos en la capital de Cuba puede considerarse excepcional por las condiciones en que transcurre, condiciones que tornan realidad la quimera de alcanzar los recursos materiales que le permitan preservar una ciudad histórica, no solo en su patrimonio edificado, sino, esencialmente, en su riqueza cultural y humana.

No es una fórmula magistral esta experiencia, es solo un sueño común que se alcanza. El trabajo contingente ha impedido en muchas ocasiones conservar la memoria gráfica de los procesos restauradores acaecidos. Cuanto fue posible reunir se presenta en el tomo cuarto de esta serie, que comprende los grandes hitos desarrollados por la Oficina del Historiador desde 2010 hasta la fecha. Con la guía certera de su principal artífice, el doctor Eusebio Leal Spengler, se presentan 75 obras a modo de un antes y después, para no olvidar que la noble tarea de salvaguardar el patrimonio que nos enaltece e identifica en el gran concierto del legado humano, aquí se realiza.

Lunes 18 de febrero, 3:00 p.m.

Los poetas de la guerra

Edición: Mario Cremata Ferrán

Diseño: Claudia Hernández Cabrera

Presentadora: Nancy Morejón

Aparecido en Nueva York en fecha tan remota como 1893, en palabras de su prologuista y ferviente animador José Martí, este volumen se propuso salvar «todo lo que pensaron en nuestros días de nación los que tuvieron fuego y desinterés para fundarla». De ese torrente bebió el Apóstol. Y como la irradiación existe, nos llega todavía el eco de su alma visionaria. Por ello la aspiración es compartir, multiplicar las resonancias entre las nuevas generaciones.

En el ciento cincuenta aniversario del inicio de la Guerra Grande y a ciento veinticinco años de su primera edición, ojalá sirva esta antología para despertar o avivar el amor por nuestra historia, enaltecer el sacrificio que se vivió en la manigua, y al mismo tiempo justipreciar la abnegación de nuestros próceres-poetas.

Martes 19 de febrero, 10:00 a.m.

Pedro Blanco, el negrero. Mito, realidad y espacios



Autora: María del Carmen Barcia Zequeira

Edición: Yailuma Vázquez

Diseño: Joyce Hidalgo-Gato

Presentadora: Cira Romero

Pedro Blanco, el negrero, es en nuestro contexto un personaje histórico convertido en mito. No solo por la ingente fortuna que amasó tras lograr sobrevivir a los complejos entramados de su negocio –el tráfico de africanos–, sino porque su vida, en sus claroscuros, da fe de lo inconstante de cada existencia humana. Con su singular capacidad de estremecer y conmover, María del Carmen Barcia nos acerca con este nuevo libro a otra historia que no debemos olvidar; porque no es solo la de un individuo aislado, sino posiblemente la de muchos otros que se vieron envueltos en acciones y conductas similares.

Martes 19 de febrero, 3:00 p.m.

Los cines de La Habana



Autoras: María Victoria Zardoya y Marisol Marrero

Edición: Silvana Garriga

Diseño: Carlos A. Masvidal

Presentadoras: Isabel Rigol y Ángela Rojas

Como asevera la reconocida intelectual Graziella Pogolotti, este libro es resultado de una minuciosa investigación histórica, técnica y artística. Transita por el largo proceso mediante el cual el cine se desprende de su antecedente teatral para adquirir identidad propia, según los requerimientos de los espectadores, los equipos exigidos para la proyección y su función animadora en la trama urbana. No se limita, sin embargo, a los elementos descriptivos. Su trasfondo conceptual merece la mayor atención por parte de urbanistas, planificadores y especialistas en temas culturales.

Miércoles 20 de febrero, 10:00 a.m.

Crónicas habaneras



Autor: Alejo Carpentier

Edición: Eliana Dávila

Diseño: Claudia Hernández Cabrera

Presentadora: Graziella Pogolotti

Nacido en Suiza, hijo de madre rusa y padre francés, y afincado desde niño en La Habana, ya en su adolescencia Alejo Carpentier dará testimonio de una conmovedora “habaneridad”, de una sincera devoción por la que fuera su ciudad de elección. Ciertamente, esta urbe será uno de sus mayores desvelos y una de sus más caras posesiones. Por ello, convencidos de la vigencia y la poesía de estas páginas que se eslabonan a lo largo de cuatro décadas de una voluntad de servicio a través de la prensa, la víspera del medio milenio de su fundación, la publicación de esta antología nos convoca al recuento del legado de quien contribuyó a la construcción del mito de La Habana.

Miércoles 20 de febrero, 3:00 p.m.

La memoria compartida. Colección del Museo de la Ciudad de La Habana



Autora: Raida Mara Suárez Portal

Edición: Eliana Dávila

Diseño: Claudia Hernández Cabrera

Presentador: Eusebio Leal Spengler

El volumen recoge una amplia y abarcadora mirada de la Colección del Museo de la Ciudad de La Habana. El lector hallará imágenes y objetos que lo colocarán en el devenir histórico nacional ―la historia de la Nación cubana― con las condicionantes que ello representa: un pensamiento sólido y consecuente que identifica a nuestro territorio como patria, y la lucha constante por la conquista de su soberanía e independencia.

Estructurado en tres secciones, parte de un esclarecedor panorama de los siglos XIX y XX, que es la etapa a que corresponden los exponentes; luego explicita los antecedentes del museo y las principales fuentes de su colección acerca de nuestra Historia emancipadora; y finalmente, referencia las piezas que componen el grueso de su catálogo. Según la autora, la historiadora Raida Mara Suárez, quien durante muchos años se desempeñó como directora de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador, esta «edición constituye, para los involucrados, parte del saldo de una deuda contraída con todos los cubanos, propietarios legítimos del invaluable tesoro».

Jueves 21 de febrero, 10:00 a.m.

Cuadernos de historia habanera, tomos IV, V, VI, VII, VIII, IX y X



Edición: Equipo de Ediciones Boloña

Diseño: Gretel Ruiz-Calderón

Presentadora: Ana Cairo Ballester

Ediciones Boloña ha considerado oportuno reeditar los setenta y cinco volúmenes que integran la colección Cuadernos de Historia Habanera, con dos objetivos primordiales: que las nuevas generaciones de lectores accedan a variados textos sobre importantes acontecimientos de nuestro devenir patrio, y para divulgar la labor de promoción cultural desplegada incansablemente por Emilio Roig de Leuchsenring, Historiador de la Ciudad de La Habana entre 1935 y 1964. A los primeros tres tomos, presentados en 2018, se suman ahora otros siete volúmenes, que compilan los cuadernos 11 al 36.

Jueves 21 de febrero, 3:00 p.m.

Los rieles que hicieron ciudad. Tranvías de La Habana



Autor: Michael González Sánchez

Edición: Armando Núñez

Diseño: Joyce Hidalgo-Gato

Presentadora: María Victoria Zardoya

A partir del análisis histórico de la transportación pública de la ciudad desde finales del siglo XIX y durante las cinco décadas iniciales del siglo XX, este texto aborda la evolución tecnológica y empresarial de los tranvías eléctricos en La Habana. Al tiempo que el autor rescata una copiosa información gráfica, documental y cartográfica para tributar a la “construcción” de su memoria visual, enriquece el patrimonio material e inmaterial sobre un sistema integral compuesto por elementos de naturaleza tecnológica, arquitectónica, empresarial, urbana y social, que se mantuvo como la principal modalidad transportista de la capital durante la primera mitad de la pasada centuria.

Viernes 22 de febrero, 10:00 a.m.

O′Reilly. Calle de los fotógrafos



Autores: Grethel Morell y Arturo Pedroso

Edición: Mario Cremata Ferrán

Diseño: Claudia Hernández Cabrera

Presentador: Rafael Acosta de Arriba

El libro propone rescatar y valorizar la olvidada imagen de O´Reilly como afamado y tradicional corredor comercial habanero que ofreció espacio y asidero a la fotografía casi desde la introducción de la técnica y el oficio en la Isla (1840). Con amenidad, convida a descubrir los principales nombres e imaginarios, y a asentar su veracidad como la calle de los fotógrafos y las fotógrafas en el XIX cubano, al tiempo que contribuye a la historiografía de una manifestación y un tiempo histórico escasamente abordado, testigo aún de notables ausencias bibliográficas.

Viernes 22 de febrero, 3:00 p.m.

Las corridas de toros en La Habana. Una enconada polémica republicana



Autor: Santiago Prado Pérez de Peñamil

Edición: Guadalupe Rouco

Diseño: Gretel Ruiz-Calderón

Presentador: Carlos Venegas Fornias

El tema de las corridas de toros en Cuba, prácticamente desconocido, suscitó enconadas polémicas a favor y en contra de las mismas en la prensa habanera durante el período comprendido entre 1902 y 1959. Aunque en la época colonial estas constituyeron un espectáculo masivo por la fuerte presencia española en la Isla, con los cambios ocurridos en la sociedad cubana al independizarse de España, numerosos intelectuales y patriotas hicieron causa común contra la continuidad y reimplantación de dichas corridas ‒abolidas durante la intervención norteamericana en 1899‒, por su significado colonialista y como reafirmación de nuestra soberanía. A pesar de las regulaciones establecidas, los elementos prohispanos lograron burlarlas, y solo con el triunfo de la Revolución Cubana se puso fin a este enfrentamiento al desautorizar definitivamente la tauromaquia.