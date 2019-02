Gephi graphs se utilizaron en este post utilizando OpenOrd combinado con los algoritmos de Force Atlas 2.

Tweets por día (TPD) citados fueron obtenidos via Social Bearing en enero de 2018 y esas métricas pueden fluctuar con el tiempo. La TPD se calcula por la cantidad total de tweets que una cuenta ha twitteado dividida por la cantidad de días que la cuenta ha estado en línea. Esta métrica puede cambiar si una cuenta deja de tuitear por un período de tiempo o elimina los tweets en masa.

Análisis de cuenta: Para estas cuentas utilicé Luca Hammer’s Account Analysis tool para determinar el volumen de tweets que se emitieron durante los marcos de tiempo de los tres hashtags que capturé. Calculé el promedio de la semana, ya que algunas cuentas habían estado inactivas durante meses o años, lo que alteraba las métricas de Social Bearing.

Las impresiones las estudié via Tweet Archivist que define la métrica como “el número total de veces que los tweets de un emisor se han transmitido por Twitter. Por supuesto, no todos los que reciben un tweet lo leerán. Como tal, las impresiones son la mayor audiencia posible para un mensaje dado. La publicidad pagada funciona de manera similar, aunque cuando un anuncio se muestra en un sitio web, no hay garantía de que la persona lo haya visto. Además, tenga en cuenta que las impresiones no duplican a los usuarios, por lo que si la misma persona ve un hashtag dado dos veces, cuenta como dos impresiones. Tenga en cuenta que, dado que las respuestas solo se envían a las líneas de tiempo de los seguidores comunes, se calculan como una sola impresión”.