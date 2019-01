Presentará Ocean Sur colección Vanguardia

La obra intelectual de ocho destacadas figuras nacionales, publicada en la colección Vanguardia, de la editorial Ocean Sur, será presentada el próximo 16 de enero, durante las sesiones del foro juvenil “La Revolución Cubana 60 años de historia”, en la Universidad de La Habana y el Pabellón Cuba.

Con diseño y composición de Yuset Sama, en igual número de tomos, los compiladores y prologuistas de los títulos seleccionaron materiales de Haydée Santamaría (Ana María Cabrera), Celia Sánchez Manduley (Daily Sánchez Lemus), Vilma Espín (Mónica Corrieri), Camilo Cienfuegos (Daniela Fernández), José Martí (Yusuam Palacios), Julio Antonio Mella (Yosvany Montano), Ernesto Guevara y Fidel Castro (ambos de Rodolfo Romero Reyes).

Somos jóvenes investigando nuestro legado histórico, expresó Romero Reyes, quien también subrayó que el pensamiento y acción de estas personalidades históricas adquiere en nuestros días mayor vigencia y agregó que este empeño editorial es un regalo por las seis décadas del triunfo revolucionario de 1959.

“Por supuesto, entre las figuras escogidas para ilustrar el pensamiento revolucionario en la Isla, no puede faltar el Che, ícono de rebeldía y paradigma de generaciones completas de latinoamericanos. Sintetizar parte de la obra guevariana en un pequeño volumen supuso un reto, pues gran parte de ella, ha sido publicada y ordenada dentro del Proyecto Editorial Che Guevara, que desarrollan de conjunto el Centro de Estudios Che Guevara y la editorial Ocean Sur”.

De sus compilaciones se han seleccionado, como punto de partida, sus escritos de juventud, a través de ellos se introduce en el mundo latinoamericano y descubre, con un humanismo extraordinario, al indio, al obrero, al campesino, subyugados por la explotación capitalista. De ese hombre americano de mediados del siglo XX, Guevara exalta sus cualidades, al tiempo que lo ubica en el centro de sus planes futuros aún inciertos, destacó Romero Reyes.

“La última parte del volumen esboza al guerrillero internacionalista que desea combatir al «imperialismo donde quiera que esté» e incluye las cartas que escribe a sus hijos y a Fidel, a modo de despedida; una misiva a Armando Hart en la que le propone todo un sistema de enseñanza y pensamiento para la formación de jóvenes marxistas y revolucionarios, lamentablemente poco divulgada; la narración íntima cuando en plena selva congolesa conoce la triste noticia de la probable muerte de su madre; así como fragmentos de su Mensaje a la Tricontinental y de su diario en Bolivia.

“Este recorrido desde sus textos de juventud hasta sus últimas notas o intervenciones públicas, muestra cómo esa identificación inicial que entabla con el hombre latinoamericano, con sus formas de sentir y padecer en medio de tantas pobreza e injusticia, se desborda en un sentimiento aun mayor, lo lleva a soñar una revolución continental y a comprometerse con valores y convicciones internacionalistas que forjan su carácter y marcan el destino final de su vida”.

Asimismo, resaltó el joven periodista que si repasamos los contenidos del volumen, podremos constatar la importancia otorgada por el Che, desde sus escritos primarios, al hombre americano, derivada en la necesidad de concebir hombres y mujeres múltiples, con identidades propias, dispuestos a emprender acciones en función del cambio social y a participar activamente en la vida política y social de América Latina; consolidándose así ese humanismo, en letras mayúsculas, que sería distintivo en el resto de su trayectoria.

En el volumen dedicado al Apóstol cubano, Yusuam Palacios pretende presentar a los lectores una síntesis de la existencia y obra martiana, una aproximación a la poética de Martí y su vida íntima.

El libro está dividido en cuatro partes: Quien a su patria defender ansía; La estrella que ilumina y mata; Para el decoro y bien de todos los cubanos; y En silencio ha tenido que ser…: se puede encontrar en él la primera carta conocida a su progenitora; su primer artículo político publicado en el Diablo Cojuelo; y fragmentos de Abdala y de El presidio político en Cuba.

Igualmente, los poemas Dos Patrias y Yugo y estrella; misivas a los generales Antonio Maceo y Máximo Gómez, y a Federico Henríquez y Carvajal, Gonzalo de Quesada, María Mantilla y Manuel Mercado; el Manifiesto de Montecristi, las Bases del Partido Revolucionario Cubano y varios fragmentos de sus más importantes alocuciones como Discurso en conmemoración al 10 de octubre de 1868, Vindicación de Cuba, Nuestra América, Con todos, y para el bien de todos, Pinos Nuevos y Mi raza, entre otros textos.

Referente a la colección Vanguardia, el periodista Enrique Ubieta expresó en un reciente trabajo periodístico que aunque los lectores no encontrarán la imagen total del héroe –y la heroína- en estos libros pequeños y manuables, constituyen un fogonazo de luz que revela por unos segundos una vida sobre la que habría que enfocar una iluminación sostenida.

“Martí, Fidel y el Che estarán a mano en muchas otras variantes editoriales. Sus compilaciones, en estos casos, servirán para los recién llegados, no importa la edad. Los restantes, en cambio, son seres muy nombrados y poco conocidos. Sirvan pues estas páginas para introducir e incentivar ese necesario conocimiento.

“Me atrevería a pedir la continuidad del proyecto. Enumero a algunas personalidades que me hubiesen gustado ver en esta primera entrega: Antonio Maceo, Rubén Martínez Villena, Antonio Guiteras. Pienso que la colección Vanguardia debe abordar también a figuras menos conocidas, lo que no significa que sean menos nombradas: Raúl Roa, Blas Roca, Juan Marinello, Jesús Menéndez, Frank País, José Antonio Echevarría, y ¿por qué no? Ignacio Agramonte y Carlos Manuel de Céspedes”, señaló.