Inocencia: un filme para llorar, y confesarlo sin pudores

La película cubana Inocencia desgarra, te retuerce. No importa si la vez por primera vez, o si has sido afortunado y lo has hecho en más ocasiones. Su director, el periodista y cineasta Alejandro Gil, toma de eje argumental una de las fechas históricas más conocidas y trágicas en la Isla: el asesinato de los ocho estudiantes de medicina, el 27 de noviembre de 1871, y nos la devuelve “desmarmorizada”.

Ante un público expectante que colmó el cine 23 y 12 este viernes 18 de enero, el filme se proyectó de manera especial para la prensa capitalina, antes de su estreno en los circuitos de cine nacionales, que tendrá lugar el próximo 29 de enero.

Un regalo de la Unión de Periodistas de Cuba y del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica para los miembros del gremio periodístico habanero, quienes también tuvieron la oportunidad de interactuar con Gil y con algunos de sus actores e integrantes del equipo de realización.

Es imposible no sensibilizarse con los jóvenes “infidentes”. Ellos fueron la oportunidad del Cuerpo de Voluntarios de La Habana de saciarse la sed de sangre nacional por las derrotas que en la manigua le propiciaban a España los nacidos en la Isla, en la lucha por sacudirse el yugo de la metrópoli.

La obra audiovisual te golpea, te provoca, te remueve, te retuerce, te hace pensar. Deja atrás las sublimaciones del Parnaso heroico, y en un acto de honradez histórica nos muestra el miedo ante la muerte, la desesperación cuando se sabe la vida truncada.

Sin excelsas fabulaciones épicas evidencia, de forma sutil, las pequeñas demostraciones de valentía ante un enemigo ruin; la melancólica aceptación de un destino desfavorable e inevitable; la gallardía de los pequeños actos de dignidad. Inocencia es una película ya imprescindible en la cinematografía cubana, un reto a la desmemoria. Un filme para llorar, y confesarlo sin pudores.