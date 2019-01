El mejor homenaje a Martí

Trabajadores de la Unión de Periodistas de Cuba recordaron el aniversario 166 del natalicio del Apóstol de la independencia

Este lunes 28 de enero, en el aniversario 166 del natalicio de nuestro Héroe Nacional José Martí, lo recordamos en un momento trascendental para nuestra historia, a menos de un mes de que los cubanos vayamos a las urnas a ratificar, con vocación martiana y fidelista, el Sí por la nueva Constitución de la República.

También estamos a las puertas del próximo congreso de la Central de Trabajadores de Cuba y en breve, iniciarán las actividades por el Día de la Prensa Cubana, que cada 14 de marzo celebramos como digno tributo de recordación a la fundación del periódico Patria, creado por Martí y quien nos legó a quienes ejercemos esta profesión estas sabias palabras:

“Nace este periódico, por la voluntad y con los recursos de los cubanos y puertorriqueños de Nueva York, para contribuir, sin premura y sin descanso, a la organización de los hombres libres de Cuba y Puerto Rico. Nace este periódico, a la hora del peligro, para juntar y amar, y para vivir en la pasión de la verdad.

“Que un periódico sea literario no depende de que se vierta en él mucha literatura, sino que se escriba literariamente todo. El periódico debe estar siempre como los correos antiguos, con el caballo enjaezado, la fusta en la mano, y la espuela en el tacón.

“Debe ser coqueta para seducir, catedrático para explicar, filósofo para mejorar, pilluelo para penetrar, guerrero para combatir. Debe ser útil, sano, elegante, oportuno, saliente. En cada artículo debe verse la mano enguantada que lo escribe, y los labios sin mancha que lo dicta. No hay cetro mejor que un buen periódico”.

Eso dijo y lo recordamos en un lugar singular, ante la escultura que nos acompaña cada día a la entrada de la Casa de la Prensa, y que revive la representación del Apóstol en una de las deidades de la civilización maya, lo que ratifica también nuestro sentimiento latinoamericanista.

Se trata del singular dibujo con que Martí se autorretrata, poco después de que un arqueólogo estadounidense descubriese en las ruinas de Chichén Itzá, Yucatán, México, la primera escultura original del Chac Mool, dios de la lluvia y de la fertilidad para los mayas.

Recién regresado de sus viajes por México y Guatemala, e impactado aún por ese su primer contacto con el indio y con las civilizaciones originarias de América, Martí sustituyó con su rostro el de la deidad.

Es que «Martí se vio en Chac Mool y, sintiéndose Chac Mool, se vio América», ha dicho el Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal, al referirse a este extraordinario monumento.

En estos días, donde las amenazas del norte revuelto y brutal se hacen más presentes en el contexto de nuestra América, Martí nos debe continuar sirviendo de guía para la acción cotidiana y como inspiración para sobreponernos a los obstáculos.

A los periodistas cubanos, enfrascados en cumplir los acuerdos del X congreso de la organización, nos toca acompañar a la sociedad toda en los esfuerzos por lograr un Periodismo de mayor calidad y apegado a lo que nuestros públicos demandan.

Ante un nuevo aniversario del natalicio del Periodista Mayor de los cubanos, el mejor homenaje a brindarle es ser consecuentes con su prédica y acción.

Dijo el Apóstol en un artículo para la Revista Universidad de México, el 8 de julio de 1875:

No es el oficio de la prensa periódica informar ligera y frívolamente sobre los hechos que acaecen, o censurarlos con mayor suma de afecto o de adhesión. Toca a la prensa encaminar, explicar, enseñar, guiar, dirigir; tócale examinar los conflictos, no irritarlos con un juicio apasionado; no encarnizarlos con un alarde de adhesión tal vez extemporánea, tócale proponer soluciones, madurarlas y hacerlas fáciles, someterlas a consulta y reformarlas según ella; tócale, en fin, establecer y fundamentar enseñanzas, si pretende que el país la respete, y que conforme a sus servicios y merecimientos, la proteja y la honre.

Bajo estos excelentes principios enunciados por José Martí, celebremos su natalicio como si cada día nos acompañara en nuestro bregar diario. Ese siempre será el mejor homenaje.