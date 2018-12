El periodista responsable de la información sobre herramientas digitales del Poynter Institute, Ren LaForme (@itsren), ha presentado una selección de diez herramientas periodísticas destacadas de este año 2018, que compartimos con nuestros lectores:

Google Dataset Search: recopilación de datos de distintas fuentes de información disponibles en internet. Gratuita. https://toolbox.google.com/datasetsearch

Headliner: permite crear de manera gratuita vídeos para las redes sociales. Utilizada por creadores de podcasts, editores o emisoras de radio. Entre los formatos que ofrece se encuentran los audiogramas, las transcripciones de vídeos, vídeos con textos animados o vídeos con imágenes de stock gratuitas. Aquí se pueden ver numerosos ejemplos. https://make.headliner.app

Currents: herramienta ofrecida por la compañía Parse.ly que analiza los temas que se están consumiendo en medios online en cada momento. https://currents.parsely.com/

Account Analysis: herramienta que permite analizar cuentas de Twitter. https://accountanalysis.lucahammer.com/

Toby: plugin del navegador Chrome que permite guardar y organizar páginas web y compartirlas con tu equipo. https://www.gettoby.com/ Star.Me https://start.me/start/us/startpage es una buena alternativa a esta y está disponible para cualquier navegador.

Descript: herramienta de transcripción de vídeos o podcasts. https://www.descript.com/

Privacy Badger: plugin para el navegador que bloquea el monitoreo de nuestra navegación por parte de anunciantes y terceras partes. Ofrecido de manera gratuita por la Electronic Frontier Foundation. https://www.eff.org/privacybadger

Otter: otra herramienta de transcripción de audio que ofrece hasta 600 minutos de transcripción gratuita cada mes. https://otter.ai/login

Nudge: plugin de Chrome que ayuda al usuario a controlar y limitar el tiempo que dedica a determinados sitios web o contenidos. El objetivo es que el uso de internet sea “menos adictivo”. https://chrome.google.com/webstore/detail/nudge/dmhgdnbkjkejeddddlklojinngaideac

Lastpass: herramienta de seguridad para la gestión de contraseñas. https://www.lastpass.com/es

En su lista, LaForme ofrece una relación adicional de recursos digitales útiles.

Más información en :

The top 10 tools for journalism in 2018 (and 10 other things to bookmark) – Poynter

https://www.poynter.org/tech-tools/2018/the-top-10-tools-for-journalism-in-2018-and-10-other-things-to-bookmark/