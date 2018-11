Los Youtubers recomendados por Bolsonaro

El presidente electo ya ha dejado claro que seguirá los pasos de Trump en la estrategia de enfrentamiento con la prensa. Además de vetar la presencia de determinados periodistas en su primera rueda de prensa como presidente electo, Bolsonaro también intentó prohibir la entrada de periodistas en el plenario del Congreso para la conmemoración de los 30 años de la Constitución Federal.

Además, ha quedado claro el uso de una táctica para desmoralizar a la prensa: las personas ligadas a Bolsonaro filtran información a periodistas, que se publican. A continuación, los beconaristas niegan todo, siempre en tono de burla, poniendo dudas sobre la confiabilidad de la prensa. Bolsonaro pasará el mandato lanzando esas cáscaras de plátanos en el camino del periodismo.

Todas las críticas contra Bolsonaro ya están con un antídoto preparado. La teoría, difundida con éxito, es que la prensa está formada casi por completo por izquierdistas que fabrican mentiras para perjudicar al presidente de extrema derecha. La fórmula exitosa de la elección permanecerá en los próximos cuatro años. El bolsonarismo invertirá fuerte en la manipulación de la opinión pública, pautando los debates centrales y colocando toda crítica o denuncia en el mismo saco de los “medios izquierdistas”.

Escribí un poco acerca de cada una de esas “excelentes opciones de información” que promete Bolsonaro en este tweet. Estoy seguro de que usted no se sorprenderá ni un poco con la credibilidad de estos canales.

Embaixada da Resistência y Tradutores de Direita

Estos canales están controlados por personas anónimas y, básicamente, ponen subtítulos en portugués a vídeos extranjeros, la mayoría de ellos de EEUU con un contenido reaccionario. Muchos de estos videos son programas de Fox News o producidos por la militancia pro-Trump. Hay también algunos videos de Bolsonaro subtitulados en inglés. El canal proporciona poca información — a veces, ninguna — sobre los vídeos y no suele poner la fuente.

En un vídeo publicado por la Embaixada da Resistência, Patrick Moore aparece diciendo que los “cambios climáticos son un embuste”. El canal informa al visitante sólo que Moore es un “fundador de Greenpeace”, pero omite el hecho de que hoy trabaja como lobista de la industria de los agrotóxicos, de la industria nuclear y del petróleo. Moore paga para defender que el calentamiento global es una farsa.

Ambos canales traducen muchos vídeos de Infowars, principalmente los protagonizados por el editor general del sitio, Paul Joseph Watson. Infowars tal vez sea la mayor fábrica virtual de fake news del mundo. Siguen algunas de las mentiras publicadas en la red: el show de Lady Gaga en el Super Bowl fue un ritual satánico disfrazado; Bill Gates tenía un plan secreto para implantar un sistema de eugenesia en Estados Unidos según los moldes de Hitler; el huracán Sandy fue fabricado por Obama; Hillary Clinton comandaba una red de pedofilia que funcionaba en los fondos de una pizzería; la masacre de Sandy Hook nunca existió, los 20 niños asesinados eran actores infantiles.

Diego Rox

Con casi un millón de seguidores en YouTube, el joven Diego se convirtió en uno de los principales youtubers del conservadurismo de derecha. Pero, hasta hace cuatro años, Diego buscaba la fama como MC Rox, al frente de una banda de funk ostentação, cuyas letras avergonzarían a la familia tradicional brasileña que hoy defiende con fervor. Ahora, Diego es un neocon brasileño que funciona básicamente como un loro de las ideas de Olavo de Carvalho.

Rox cree, por ejemplo, en la existencia de la Ursal, una teoría de la conspiración parida en las profundidades del reaccionarismo digital brasileño.

El youtuber hizo una campaña ostensible para Bolsonaro en su canal durante la elección. Para él, la denuncia de la operación de lavado de dinero #LavaZap hecha por el Folha de São Paulo — que originó una investigación del Tribunal Supremo — fue “criminal, ridícula, infantil y basada en nada” y hecha por “un periódico de extrema izquierda”. Para él, casi ningún periodista sirve, ya que “las universidades están formando pacientes izquierdópatas”. Durante la campaña electoral, Diego llamó a Guilherme Boulos “terrorista” e hizo que Boulos, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Techo, consiguiera una orden para retirar el vídeo.

Como todo el buen reaccionario, a Rox le gusta jugar la carta de la pedofilia y frenar un falso debate. “No hay límites para los planes satánicos de esos monstruos”, dice el youtuber sobre los planes de los “globalistas” para defender la pedofilia en todos los rincones del mundo. Los globalistas serían una colusión entre “George Soros, Rockfeller, la familia Gates, Ford y la ONU” para implantar la “agenda gayzista, feminista, abortista y predicar racismo donde no hay racismo”. Un estudio de la OMS, vinculado a la ONU, que considera la pedofilia como un trastorno sexual, lo considera un “estudio de mierda”. Para intentar desacreditar el estudio, Diego cita supuestos casos reales de crímenes sexuales practicados por soldados y funcionarios de la ONU y decreta que “la ONU es una organización criminal”.

El youtuber recomendado por el presidente electo cree también que “Brasil no es capitalista, sino un país socialista con tarjeta de crédito” y que “la agenda macabra del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) no es más que la agenda de la ONU.

Bernardo Küster

Tiene 30 años y le gusta presentarse como periodista católico. Como católico, cree que el Papa Francisco tiene una “posición permisiva en relación a los papas anteriores”. Es un crítico feroz de la Teología de la Liberación y está produciendo un documental sobre el tema.

Bernardo suele reproducir noticias de canales neocons americanos, como la que afirma que “el parlamento francés legalizó oficialmente la pedofilia”. Él inicia uno de sus videos diciendo que hay un gran complot de la prensa nacional para sofocar el asunto: “La noticia que tengo para ti en ese video es bastante triste. No has visto en la Globo, en la Record, en la banda, en ningún gran sitio de noticias. Después de que Francia legalizara el aborto, fue tomada por una migración sin criterio, aumentó la violencia … ahora es el turno de la legalización de la pedofilia”, afirma el youtuber indignado.

Es innecesario decir que se trata de otra retumbante mentira.



Al reproducir el modus operandi electoral de Bolsonaro, siempre apuntando el dedo hacia fantasmas imaginarios, Küster asusta a su audiencia con la posibilidad de la legalización de la pederastia: “La gente ya sabe que eso viene al Brasil”.

En un vídeo con opiniones sobre la ciencia, Küster afirma que “los científicos de hoy no entienden nada” y hacen a la gente creer en “mentiras” como el evolucionismo y el calentamiento global. Como se ve, no fue por casualidad que Bolsonaro certificó la confiabilidad de ese canal.

Olavo de Carvalho

El arquitecto del bolsonarismo dispensa mayores presentaciones. Es hoy el pensador brasileño más popular de internet y sus ideas sirven de base intelectual para el reaccionarismo más descarado del país. Sin duda alguna, es la estrella guía de los demás youtubers recomendados en la lista de Bolsonaro. Sin Olavo nada de lo que está sucediendo en Brasil sería posible. Todas las teorías conspiratorias del reaccionarismo nacieron o se popularizaron en Brasil a través de sus videos en YouTube.

Fue Olavo, por ejemplo, uno de los responsables de popularizar el rumor de la Ursal, que, en palabras de él, se trata de un “órgano del Foro de São Paulo”. Sólo eso ya sería motivo para andar con cuidado, pero hay mucho más.

El gurú del Bolsonarismo tiene gran aversión a la ciencia moderna. Para él, “la cultura científica moderna está basada en falsificaciones históricas y científicas absolutamente monstruosas” y el “evolucionismo fue padre del comunismo y del nazismo”.

Olavo cree que Albert Einstein fue un farsante que inventó la teoría de la relatividad sólo para no admitir que la Tierra es inmóvil y no gira alrededor del sol. ¿Isaac Newton? Fue el portador de una “una tontería formidable”. ¿Galileo? No pasó de charlatán protegido por el Papa.

También afirma con mucha convicción que el cigarrillo no hace daño a la salud y que los combustibles fósiles no existen. Todas estas constataciones científicas serían obra de los globalistas para imponer su agenda al mundo. Para Olavo, Globo es la gran responsable de la diseminación del marxismo cultural en el país.

Se hizo famoso el vídeo en el que reproduce uno de los rumores más escandalosos fabricados en internet. Pepsi, según él, endulzaba sus refrescos con células de fetos humanos abortados. “Quien bebe a Pepsi es un abortista tercerizado”, afirmó el faro intelectual del bolsonarismo.



Nando Moura

Metalero (Heavy Metal), católico y conservador, Nando es el youtuber más popular de la lista de recomendaciones de Bolsonaro y cuenta con casi 3 millones de seguidores en YouTube. Suele armar tretas con otras estrellas de las redes sociales y hablar muchas palabrotas, mimetizando a su gurú Olavo de Carvalho.

Para Nando Moura, el “conservadurismo no es una ideología”, el nazismo fue un sistema de gobierno de izquierda y el calentamiento global es una farsa. Él ya entrevistó dos veces a Jair Bolsonaro para su canal. Entrevistó también al profesor de geografía Ricardo Felício, un negacionista del calentamiento global, que se postuló (y perdió) a una vacante en la Cámara por el partido de Bolsonaro.

Cuando Dilma sufrió impeachment, Nando publicó un video titulado “LA PUTA ROJA CAIU !!! “#TCHAUQUERIDA”, en la que aparece asistiendo a la votación y burlando a izquierdistas. “Colocaron esa puta allí, ahora ella está saliendo, sus hijos de puta. Chora, sus hijos de puta “, esperó Nando Moura.

Bueno, son esos los vehículos de información que nuestro presidente electo recomienda como confiable. Deseo buena suerte a todos nosotros en 2019.