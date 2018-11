La implacable misión de Estados Unidos por descarrilar a Cuba

Por Tracey Eaton/ Cuba Money Project

Elgobierno de los Estados Unidos invirtió al menos 227 millones de dólares para proyectos de “promoción de la democracia” (léase cambio de régimen) desde 2001 hasta 2017.

Una lista detallada muestra que los proyectos iban desde complejas iniciativas multimillonarias hasta subvenciones de menos de 50 000 dólares:

2001 Proyectos para Cuba, $3.6 millones

2002 Proyectos para Cuba, $8.1 millones

2003 Proyectos para Cuba, $7.5 millones

2004 Proyectos para Cuba, $9.3 millones

2005 Proyectos para Cuba, $15 millones

2006 Proyectos para Cuba, $18 millones

2007 Proyectos para Cuba, $12 millones

2008 Proyectos para Cuba, $34 millones

2009 Proyectos para Cuba, $20 millones

2010 Proyectos para Cuba, $15 millones

2011 Proyectos para Cuba, $14 millones

2012 Proyectos para Cuba, $12 millones

2013 Proyectos para Cuba, $14 millones

2014 Proyectos para Cuba, $8 millones

2015 Proyectos para Cuba, $5.8 millones

2016 Proyectos para Cuba, $16 millones

2017 Proyectos para Cuba, $15 millones

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado gestionaron la mayoría de los proyectos. La financiación anual alcanzó un máximo de $34 millones en 2008 durante la administración de George W. Bush.

La competencia por el dinero del gobierno de EEUU fue feroz. Operación Liborio con Cuba, con sede en Puerto Rico, tuvo problemas para obtener fondos.

Enrique Blanco Rodríguez publicó la siguiente carta en 2011 después de que la Fundación Nacional para la Democracia rechazara a Operación Liborio por sexta vez.

Sr. Enrique Blanco-Rodriguez

Operación Liborio, Inc.

Calle Crisantemo # 3, Golden Hills

Bayamón, Puerto Rico, 00956RE: Propuesta NED №20113810Estimado Sr. Blanco-Rodriguez:The Endowment (NED) ha revisado la propuesta mencionada anteriormente para su consideración en nuestra reunión de la Junta del 9 de septiembre de 2011.Lamento informarle que, después de una cuidadosa consideración, su propuesta no fue aprobada para ser financiada por nuestro Consejo de Administración. El concurso fue intenso y, con recursos limitados disponibles, solo una pequeña parte de las muchas propuestas recibidas pudieron aprobarse para recibir una subvención.Se agradece su interés en la Fundación y su objetivo de alentar instituciones libres y democráticas.Sinceramente,Oficina de Coordinación de ProgramasNational Endowment for Democracy (NED)

1025 F Street, N.W., Suite 800

Washington, DC 2004 Estados Unidos

Según sus declaraciones de impuestos y los registros de gastos, Operación Liborio es una organización humanitaria:

El grupo finalmente logró el dinero en 2016, cuando la NED le otorgó $40,000 financiado por el Departamento de Estado, para la “democracia en Cuba”.

Registros fiscales de Operación Liborio, 2016

Los historiadores han descrito a Operación Liborio o “Cuba en llamas” como una operación de la CIA de 1961, que estuvo dirigida a convencer a los cubanos de que el gobierno revolucionario iba a asumir la autoridad paterna sobre sus hijos, entre otros objetivos.

Alex López viajó sin acompañantes a Estados Unidos. Fue uno de los 14 000 niños cubanos que lo hicieron entre 1960 y 1962, víctimas de la mentira de que el gobierno cubano quitaría la patria potestad a sus padres. Esta operación de la CIA se conoció finalmente como “Operación Peter Pan”.

Intentaron provocar el pánico y causar “una ola migratoria de niños y adolescentes”. Además de desatar una intensa propaganda para desacreditar al proceso revolucionario, desencadenaron sabotajes y acciones terroristas contra ob­jetivos económicos y sociales.

Uno de los planes era asesinar al Primer Ministro Fidel Castro Ruz y a otros miembros del gabinete revolucionario, durante una concentración popular en La Habana. Los terroristas fueron capturados cuando se disponían a disparar una bazuca desde el Apartamento 8A en el sexto piso de un edificio cerca de la terraza norte del Palacio Presidencial, desde donde habló Fidel.

