Bob Woodward: “Trump ha puesto a la prensa en modo de combate”

Él presidente Trump quiere conflicto y ha puesto a los reporteros en modo de combate, así que tenemos una guerra entre Trump y los medios. Así declaró en una entrevista a El País el veterano reportero estadounidense Bob Woodward, quien acaba de publicar un nuevo libro (Miedo. Trump en la Casa Blanca, Editorial Roca 2018) que ha vendido un millón de copias en una semana.

La guerra entre el presidente y la prensa solo beneficia al presidente, opinó Woodward, quien recomendó ser fríos con eso. “En 1972, cuando yo tenía 28 o 29 años, a Carl Bernstein y a mí nos llamaron difamadores. Y nos atacaron todo el tiempo, tratando de convertir el tema (Watergate) en un problema de conducta de la prensa, no del presidente. Y Ben Bradlee nos dijo que nos reafirmásemos en nuestra información, en nuestra investigación, y no nos metiéramos en la pelea. Eso es lo que yo hago ahora. ¿Nos llama enemigo del pueblo? Vale, tiene derecho, esa es la primera enmienda. No me siento cómodo con ello, pero no me va a dar un ataque de nervios”.

Woodward, ganador dos veces del Premio Pulitzer, ha diseccionado a todos los mandatarios estadounidenses de su tiempo, aunque el último presidente ha resultado ser uno de los personajes más inesperados de la política norteamericana.

En otra parte de la conversación con Amanda Mars para El País, el entrevistado dijo que si actualmente él fuera director de un periódico y tuviera un centenar de reporteros para cubrir a Trump, pondría 25 a cubrir sus declaraciones, sus tuits, la guerra, el lenguaje… Y los 75 restantes se quedarían al margen y se dedicarían a establecer las relaciones de confianza necesarias para conseguir las notas, los documentos, contar lo que está sucediendo.

Sobre la esencia del oficio periodístico y la influencia de los actuales avances tecnológicos, dijo que ésta ha cambiado mucho y el gran problema es que existe un ambiente de desconfianza hacia los medios. Debemos recuperar la confianza, y la única manera de hacerlo es retomar la calma, hacer buenas informaciones, presentarle los hechos a la gente y no ir a programas de televisión a golpear la mesa, recomendó. Tenemos que hacer un producto mejor y más útil para la gente. Es así de simple. Tienes que agarrar el periódico o tu dispositivo y decir: “Guau, mira eso. Sorpresa, no lo sabía”.