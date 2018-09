Hace un par de años, sucedió algo extraño. Un amigo y yo estábamos sentados en un bar, iPhones en los bolsillos, hablando de nuestros viajes recientes en Japón y de cómo nos gustaría regresar. Al día siguiente, ambos recibimos anuncios emergentes en Facebook sobre vuelos de regreso baratos a Tokio. Parecía simplemente una espeluznante coincidencia, pero parece que todos tienen una historia sobre su teléfono inteligente escuchándolos. Entonces, ¿esto es solo paranoia, o nuestros teléfonos inteligentes realmente están escuchando?

Según el Dr. Peter Henway, consultor de seguridad senior para la firma de seguridad cibernética Asterix, y ex conferenciante e investigador de la Universidad Edith Cowan, la respuesta es sí, pero quizás de una manera que no es tan diabólica como parece.

Para que su teléfono inteligente realmente preste atención y grabe su conversación, debe haber un factor desencadenante, como cuando dice “hey Siri” u “Ok Google“. En ausencia de estos factores desencadenantes, cualquier dato que proporcione solo se procesa dentro de su propio teléfono. Puede que esto no parezca un motivo de alarma, pero las aplicaciones de terceros que tenga en su teléfono, como Facebook, por ejemplo, todavía tienen acceso a estos datos “no activados”. Y si usan o no estos datos, realmente depende de ellos.

“De vez en cuando, los fragmentos de audio regresan a otras aplicaciones como los servidores de Facebook pero no hay un entendimiento oficial de cuáles son los desencadenantes de eso”, explica Peter. “Ya sea que se trate del tiempo o la ubicación o el uso de ciertas funciones, (aplicaciones) ciertamente están extrayendo esos permisos de micrófono y usándolos periódicamente. Todas las partes internas de las aplicaciones envían estos datos en forma encriptada, por lo que es muy difícil definir el desencadenante exacto “.

Continúa explicando que aplicaciones como Facebook o Instagram podrían tener miles de factores desencadenantes. Una conversación ordinaria con un amigo sobre la necesidad de un nuevo par de jeans podría ser suficiente para activarla. Aunque, la palabra clave aquí es “podría”, porque aunque la tecnología está ahí, las compañías como Facebook niegan con vehemencia escuchar nuestras conversaciones.

“Al ver que Google es abierto al respecto, yo personalmente asumiría que las otras compañías están haciendo lo mismo”, me dice Peter. “Realmente, no hay razón para que no lo sean. Tiene sentido desde el punto de vista del marketing, y sus acuerdos de uso final y la ley lo permiten, así que supongo que lo están haciendo, pero no hay forma de estar seguros “.

Con esto en mente, decidí probar un experimento. Dos veces al día durante cinco días, intenté decir un montón de frases que teóricamente podrían usarse como desencadenantes. Frases como que estoy pensando en volver a la universidad y necesito algunas camisas baratas para el trabajo. Luego supervisé cuidadosamente las publicaciones patrocinadas en Facebook para cualquier cambio.

Los cambios llegaron literalmente de la noche a la mañana. De repente, me dijeron cursos a mitad de semestre en varias universidades y cómo algunas marcas ofrecían ropa barata. Una conversación privada con un amigo sobre cómo me había quedado sin datos me llevó a un anuncio sobre planes de datos económicos de 20 GB. Y a pesar de que todas eran buenas ofertas, todo fue revelador y completamente aterrador.

Peter me dijo que, aunque no se garantiza que los datos sean seguros para siempre, me aseguró que en 2018 ninguna compañía está vendiendo sus datos directamente a los anunciantes. Pero como todos sabemos, los anunciantes no necesitan nuestros datos para que podamos ver sus anuncios.

“En lugar de decir que aquí hay una lista de personas que siguieron a tu grupo demográfico, dicen: ¿Por qué no me das algo de dinero?, y haré que ese grupo demográfico o aquellos que están interesados ​​en esto lo verán”. Si dejan que la información salga a la luz, perderán ese acceso exclusivo a ella, por lo que tratarán de mantenerlo lo más secreto posible.

Peter continuó diciendo que solo porque las compañías tecnológicas valoran nuestros datos, no lo mantiene a salvo de las agencias gubernamentales. Como la mayoría de las compañías tecnológicas tienen su sede en los EE. UU., la NSA o tal vez la CIA pueden divulgar su información, ya sea legal en su país de origen o no.

Entonces, sí, nuestros teléfonos nos están escuchando y todo lo que digamos alrededor de nuestros teléfonos podría usarse contra nosotros. Pero, según Peter, al menos, no es algo que la mayoría de la gente debería temer.

Porque a menos que sea un periodista, un abogado o tenga algún tipo de papel con información confidencial, el acceso de sus datos solo se dirige a los anunciantes. Si usted es como todos los demás, lleva una vida realmente normal y habla con sus amigos acerca de volar a Japón, entonces en realidad no es tan diferente de los anunciantes que miran su historial de navegación.

“Es solo una extensión de lo que solía ser la publicidad en la televisión”, dice Peter. Solo en lugar de las audiencias de horario estelar, ahora están siguiendo los hábitos de navegación web. “No es ideal, pero no creo que represente una amenaza inmediata para la mayoría de las personas “.

(Tomado de Damián digital)