“Ha fallecido un AMIGO y la vida otra vez da otro golpetazo. Nos revuelve en las incongruencias del SER y el ESTAR. Nos obliga a cuestionarnos el tiempo vivido y el que nos queda realmente. Nos rebota preguntas sin respuestas, dudas, temores, tristezas. Javier Cutting Suarez, cuántas veces conversamos sobre estas mismas cosas, y tú siempre sereno, respetuoso, sonriente, colaborador, sencillo. Adiós compañero de batallas, gracias por tus sonrisas y apoyos. Fuiste querido, serás recordado con el mismo cariño”, escribe en su muro de Facebook la periodista Ania Ortega.

Otro amigo y compañeros como Eduardo Suárez, apunta: SE NOS FUE EL JAVI…

“PARA los que por muchos años hemos trabajado con noticias en espacios informativos en la tv, hay algunas que son tan fuertes como esta tan reciente y próxima a todos los que de algún modo por profesión estamos preparados, hay pérdidas irreparables, hay dolores insoportables, hay lágrimas inocultables. Hoy nuestro noticiero vive un silencia, porque ha perdido un hombre que tuve el placer de conocer un día hace unos años en persona y compartir con una sonrisa en su rostro y una jarana y así lo deje en su ultimo día. Javier para muchos no te has ido, tu estas por estos pasillos, entrando en las redacciones, en el estudio, tu cuerpo ahora ya no está pero está el espíritu rondando por todos acá bien dentro en el corazón. Los más sentidos pésames a familiares, amigos y colegas que siempre tuvimos el placer de compartir de tu presencia. Como se puede decir adiós a quien no ha partido del todo?… si en nuestro recuerdo siempre estarás… La Televisión Cubana pierde a uno de sus más audaces camarógrafos”.

En la tarde noche de hoy domingo 2 de septiembre podrá rendirse homenaje a Javier Cutting Suárez en la funeraria de Calzada y K, del Vedado hasta mañana a las 9:00 am. que se realizará el sepelio.