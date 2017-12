La revista estadounidense Time destacó hoy con el reconocimiento de ”Persona del Año” a quienes rompieron el silencio acerca del acoso sexual y ”comenzaron una revolución de rechazo” con resultados inmediatos e impactantes.

‘Las mujeres y los hombres que han roto su silencio abarcan todas las razas, clases de ingresos, ocupaciones y prácticamente todos los rincones del mundo. Podrían trabajar en los campos de California, o detrás de la recepción en el Regal Plaza Hotel de Nueva York, o en el Parlamento Europeo’, señaló la publicación.

A decir del medio, estas personas son parte de un movimiento que no tiene un nombre formal, pero ahora tienen una voz.

Cuando las estrellas de cine no saben a dónde ir, ¿qué esperanza hay para el resto de nosotros? ¿Qué esperanza hay para la conserje que está siendo acosada por un compañero de trabajo, pero se mantiene en silencio por temor a perder el trabajo que necesita para mantener a sus hijos?, cuestionó Time.

De acuerdo con el semanario, al igual que el ‘problema que no tiene nombre’, el inquietante malestar de la frustración y la represión entre las esposas y amas de casa de posguerra identificado hace más de 50 años, este momento nace de una sensación de inquietud muy real y potente.

Sin embargo, no tiene un líder o un principio único y unificador. La etiqueta #MeToo (rápidamente difundida en otros idiomas como #BalanceTonPorc, #YoTambien o #Ana_kaman), ‘hasta la fecha ha proporcionado un paraguas de solidaridad para que millones de personas presenten sus historias’.

Para el medio, la amplia difusión de #MeToo es parte de la imagen, pero no toda, y aunque parece haber surgido de la noche a la mañana, en realidad ‘ha estado hirviendo durante años, décadas, siglos’.

Los que rompen el silencio comenzaron una revolución de rechazo que cobra fuerza cada día, y solo en los últimos dos meses, su cólera colectiva provocó resultados inmediatos e impactantes: casi todos los días, los directores ejecutivos han sido despedidos, los magnates derrocados, los iconos deshonrados.

Inspiradas en actrices como Ashley Judd y Rose McGowan, de las primeras en denunciar al productor cinematográfico Harvey Weinstein, y una serie de otros acusadores prominentes, ‘las mujeres de todo el mundo han comenzado a hablar sobre el comportamiento inapropiado, abusivo y en algunos casos ilegal que han enfrentado’.

La cubierta de la revista con el reconocimiento a la ‘Persona del Año’ incluye a Judd, la activista Adama Iwu, la cantante Taylor Swift, la recolectora de fresas Isabel Pascual y la ex ingeniera de Uber Susan Fowler, además de una mujer cuyo rostro no se revela, porque siente que no puede presentarse sin amenazar su sustento.

Aunque la inmensa mayoría de las protagonistas de la historia del Time son féminas, también aparecen los actores Terry Crews y Blaise Godbe Lipman, quienes también han dicho haber sido víctimas de acoso sexual.

PL