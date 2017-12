El décimo quinto Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) fue el escenario en el cual el gremio organizado de ese país elevó una vez más su voz para afirmar: ¡YA BASTA! De asesinatos, desapariciones forzadas y agresiones a los trabajadores de prensa.

Desde la sede del Club de Periodistas de Jalisco, los comunicadores mexicanos manifestaron que “a pesar de la lucha continua que llevamos a cabo, cada vez se recrudecen las agresiones cometidas en contra de las libertades de Expresión y Prensa, que de 1983 a la fecha, han cobrado la vida de 281 periodistas, familiares y amigos de periodistas y 27 desapariciones forzadas”.

En tal sentido, denunciaron que quienes cometen esos ataques “tratan de acallar las voces valientes de hombres y mujeres que han ofrendado su vida en el desempeño de la responsabilidad adquirida ante la sociedad”.

“Los asesinatos, las desapariciones forzadas y las agresiones, se han seguido dando, de ahí que nuestro grito sigue vigente: ¡YA BASTA!, no podemos permitir que nos sigan matando a esos hombres y mujeres, voces valientes y que muchos de ellos fueron victimados por no haber cedido y no haberse doblegado a los intereses de los enemigos de las Libertades de Prensa y Expresión”.