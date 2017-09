Omayda, por siempre con nosotros

Radio Reloj sale hoy al aire con su voz quebrada por el dolor. Hay llanto y congoja en los trabajadores de esta emisora pues hemos perdido a quien ha sido alma, guía y ejemplo de conducta.

Omayda Alonso, nuestra directora, durante años luchó con entereza contra la enfermedad, hasta que finalmente su vida se extinguió.

Se forjó como periodista en Radio Reloj. Aquí llegó desde que se graduó en la Universidad de La Habana, y echó sus raíces para siempre.

Fue sagaz reportera, y por sus méritos llegó a la dirección de la emisora. Receptiva, exigente, alegre, generosa, incansable.

Así la vimos día a día, consagrada al trabajo con un espíritu y don movilizador que supo trasmitir al colectivo para acometer cada tarea, cada misión.

Omayda derrochó un torrente de vida y energía a su paso. Con un liderazgo indiscutible, fue formadora y consejera, pieza clave en la marcha de Radio Reloj.

No habrá ausencia

Desde hoy los trabajadores de Radio Reloj echaremos de menos a Omayda Alonso, nuestra querida y respetada directora.

Costará acostumbrarnos a la idea de que nos faltarán su alegría, su apasionamiento, su amor infinito hacia esta emisora que defendió con garra y también convirtió en su hogar, en su otra familia.

Con ella, las puertas de su oficina estuvieron siempre abiertas. Supo dirigir con firmeza y tino, desde el convencimiento, sin imposiciones. Tuvo visión de trabajo en colectivo, para el elogio oportuno o el señalamiento eficaz. Cobró fuerzas en las celebraciones por el aniversario 70 años de Radio Reloj y la ratificación de centro Vanguardia Nacional por treinta años consecutivos.

Físicamente ya no la tendremos más. Pero su partida no es ausencia. Estará por siempre entre nosotros, comprometidos a no defraudarla, porque su ejemplo nos hizo mejores.

Ileana González González / Radio Reloj