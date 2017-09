El deber de informar: Cubadebate tras la huella de Irma

El Periodismo es siempre pasión: de informar, diseccionar, guiar, servir. Sin ella, la obra carecería de corazón, de sentido.

Así han actuado los periodistas y los medios de comunicación cubanos en medio del terrible azote del Huracán Irma. Así lo hizo, y lo sigue haciendo, el joven y pequeño equipo de Cubadebate.

No se necesitó convocatoria; no hubo dudas del deber profesional y humano. En estas jornadas, el trabajo no fue tarea del editor de guardia: Nuestra redacción estuvo siempre llena, siempre atareada, siempre dispuesta. Con la experiencia de unos pocos en la cobertura de anteriores fenómenos meteorológicos, especialmente el Huracán Matthew, y con el ímpetu que traen los nuevos, junto al uso de más avanzadas técnicas y mejores conocimientos del espacio digital, Cubadebate salió desde el primer momento a la caza de Irma y lo siguió, paso a paso, hasta el final de su estela destructora en nuestro archipiélago y en naciones vecinas.

Aviso temprano y novedades: aluvión de visitas

Desde el 30 de agosto, Cubadebate publicó su primera información sobre Irma, con la alerta temprana del Instituto de Meteorología sobre el surgimiento de este peligroso evento de la naturaleza.

En el periodo crítico para el Caribe y Cuba, del 4 al 11 de septiembre, publicamos en el sitio 62 trabajos periodísticos sobre la trayectoria y efectos de Irma, con 31 anexos informativos, y 510 actualizaciones Minuto a Minuto ( estas abarcaron las jornadas huracanadas del 7 al 10 de septiembre y el inicio de la recuperación el lunes 11).

En ese intervalo, de lunes a lunes, llegaron hasta nuestra web 1 932 126 visitas de las más diversas partes del mundo; especialmente de Cuba, Estados Unidos, México, España y Argentina, en ese orden.

La avidez de nuestros lectores por estar informados del huracán, nos llevó no sólo a establecer un récord para una semana, sino que durante cuatro días de este período se sobrepasó la cota más alta de visitas para 24 horas, que habíamos alcanzado el 26 de noviembre de 2016, tras la dolorosa noticia del fallecimiento del Líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, tan recordado por su pueblo en estos días de ciclones. La marca ahora es de 332 321 visitas, del jueves 7 de septiembre, el día antes de que Irma comenzara su funesto periplo por casi toda la costa norte de Cuba.

Sí en el 2016 nuestros lectores pudieron seguir la trayectoria de Matthews a través de un mapa preparado por nuestro técnicos, esta vez, la incesante búsqueda de nuestros editores nos permitió “descubrir” el sitio windy.com, con un servicio de pronóstico de vientos y de la futura trayectoria y evolución de fenómenos meteorológicos, que, si bien no es tan profesional como el de nuestro Instituto de Meteorología, permitió seguir la trayectoria de Irma permanentemente con una visualidad y atractivo que atrapó a nuestros lectores. La nota Siga en vivo la trayectoria del huracán Irma se convirtió en la entrada más visitada en este periodo y en todo el año, con 263 011 visitas.

Tras su impacto inicial en nuestra página, otros medios de comunicación cubanos y extranjeros se “engancharon” también con las imágenes de Windy, y multiplicaron este acierto.

Oscilaciones cubanas y la gravitación móvil

La creciente conectividad que va mostrando la sociedad cubana, aun lejos de las aspiraciones, se manifiesta en ocasiones perentorias como esta. El día de nuestro récord de visitas, el 57,3% de ellas provenían desde Cuba; tantas como 190 514. Cubadebate y otros medios digitales se convierten cada vez más en fuentes rápidas y confiables de información para nuestro pueblo.

Pero con el paso del huracán por el archipiélago cubano y el avance de los apagones por todo el territorio nacional, hasta la oscuridad casi total, fue menguando las entradas desde Cuba a nuestro portal digital. Ya el 8 y 9 de septiembre, las visitas nacionales representaron sólo el 39 % del total. Y el domingo 10 de diciembre, con Irma azotando el centro y occidente del país, las entradas desde Cuba fueron apenas el 18,8% de las registradas.

Como nunca antes, los accesos desde dispositivos móviles reinaron. Si bien la tendencia mundial es la conectividad desde los celulares, en Cubadebate esta representa el 35% de los accesos (en cifra que ha crecido un 20% en los dos últimos años). Sin embargo, entre el 4 y el 11 de septiembre, los móviles se convirtieron ampliamente en el medio mayoritario de conexión con el sitio, al representar el origen del 54,8% de las visitas. Para mas, el día 9 de septiembre (66.7%) y el 10 (67.6%), significaron dos tercios de las sesiones de usuario de Cubadebate.

Comentando sin frontera

Una de las distinciones de Cubadebate en su era 2.0 ha sido la participación activa de los internautas con sus comentarios. Este vez, pese a las urgencias y los apagones, no faltó la opinión testimonial, o solidaria, crítica o de reconocimiento de los lectores. En los trabajos publicados bajo la etiqueta Huracán Irma se registraron 1936 comentarios, procedentes de varios países.

La nota más comentada fue “José Rubiera en exclusiva: Estoy muy contento de estar de vuelta”, con más de 200 opiniones llenas de elogio para el más reconocido y prestigioso de nuestros meteorólogos.

En las transmisiones conjuntas por Facebook Live que Cubadebate y la Mesa Redonda hacen del programa radiotelevisado, se registraron en sus emisiones dedicadas al Huracán, del 7 al 11 de septiembre más de 1 400 comentarios en vivo de al menos 35 países.

Facebook a la cabeza de las redes sociales

Como desde el 2009, Cubadebate vive también activamente en las redes sociales. A todas atendimos durante el periodo ciclonero, pero Facebook (que es la red más usada en Cuba y en el mundo) fue nuestra prioridad.

Buscando estadísticas, en el mismo periodo del 4 al 11 de septiembre, nos topamos con números bien alentadores para quienes aspiramos a informar lo más ampliamente posible: 20 198 nuevos seguidores en la página principal del sitio en Facebook, 18 475 nuevos Me Gusta, un alcance acumulado en esos días de 9 880 323 y 3 239 418 interacciones con nuestras publicaciones (entre ellas 461 031 reacciones, 147 154 compartidas y 44 862 comentarios).

Las decenas de videos que publicamos en esos ocho días, tuvieron 4 589 970 reproducciones El más visto es el de los Destrozos del #HuracanIrma en La Habana, con 631 994 reproducciones (ya tiene más de 810 mil), y después el de Irma en Gibara, con 330 057 reproducciones.

Impacto, Colaboración y Continuidad

La avalancha de visitas de estos días en busca de información en Cubadebate, mayoritariamente sobre el huracán como muestran las estadísticas, llevó al sitio a mejorar 607 puestos en el prestigioso ranking mundial de Alexa, que analiza millones de sitios de todas partes, para situarse nuevamente como la web cubana mejor posicionada, con el sitio 5 701. En Cuba tiene ahora el número 5, sólo a la zaga de google.com, google.com.cu, Facebook y Youtube.

Ese regocijo de servir bien en tan difíciles circunstancias no hubiera sido posible sin el trabajo de cientos de colegas en el país, de cuyos medios nacionales, provinciales y municipales replicamos numerosas informaciones, en ese sentido de medio de medios que tiene Cubadebate desde sus inicios; tampoco sin el trabajo anónimo de nuestros técnicos y de los de ETECSA, que en medio del aluvión de accesos, los trastabilleos del servidor principal, los apagones y otros contratiempos, mantuvieron Cubadebate visible contra viento y marea.

Agradecer también, y mucho, a nuestros lectores, que nos enviaron imágenes, nos alertaron de temas; se convirtieron en cómplices de nuestra labor. Ahora nos hacen partícipes con sus testimonios de otras Historias de Irma.

Una de las cosas curiosas que vivimos fue que las primeras imágenes del Túnel de 5ta avenida inundado nos llegaron desde España: el embajador cubano en ese país nos las envió pues habían sido tomadas por su hermana y su esposo. Así se pueden contar otras historias del periodismo colaborativo ejercido en estos días.

Pero la labor no ha terminado. Nuestros periodistas-editores, nuestros fotorreporteros y nuestros colaboradores andan ahora por las calles buscando los testimonios de lo ocurrido, reflejando el dolor y la esperanza de un pueblo, mostrando el huracán de trabajo por la recuperación que ahora se vive en toda Cuba, hablando también de la solidaridad que ha de prevalecer frente a la tragedia. Los esperamos a ustedes de vuelta por estas páginas.

