Curioso y penoso: un nuevo país de plástico en el Pacífico

La página web LADbible y la ONG Oceans Foundation han lanzado una inusual campaña medioambiental que pide a la ONU que reconozca a la Isla de plástico, conocida también como Isla de basura o Gran mancha de basura en el Pacífico, como un país.

Se trata de una enorme mancha de basura que contamina el océano y los peces, y se extiende a través de una superficie similar a la de Francia.

Según explica LADbible, la situación ha alcanzado proporciones tan epidémicas que se predice que para el 2050, habrá más plástico en los océanos que peces.

Los promotores de la campaña se apoyan en el primer artículo de la Convención de Montevideo de 1993, que estipula que un país debe tener fronteras definidas, un Gobierno y la capacidad de interactuar con otros Estados. Así, apuntan que la isla tiene fronteras bien definidas, y no será difícil cumplir otros dos requisitos.

Por otro lado, a través de una petición publicada en Change.org animan a los partidarios a firmar para convertirse en ciudadanos de Trash Isles —Isla Basura— y cumplir así el cuarto requisito para el reconocimiento: tener una población.

Los autores de la iniciativa señalan también que la Isla Basura cuenta con todo lo que un país oficial necesita, pues ya le han diseñado una bandera oficial, su propia moneda llamada ‘debris’ (escombros), sellos y pasaportes creados a partir de materiales reciclados.

Plastic Oceans Foundation launch campaign to recognise a country-sized pile of trash floating in North Pacific Ocean as official nation pic.twitter.com/OawjF4bIV3— Benedict Pringle (@benedictpringle) September 11, 2017

Además, tiene a su primer ciudadano honorario: el exvicepresidente de EE.UU. y activista por el medio ambiente Al Gore. “El plástico está dañando los océanos y parte de él aparece en los peces que come la gente, es asqueroso”, explicó Gore.

Los activistas ya han presentado una Declaración de Independencia a las Naciones Unidas, mientras que la petición ha sido firmada, de momento, por más de 110.000 ciudadanos. “Si nos convertimos en un país y miembro de la ONU, estamos protegidos por las Cartas Ambientales de la ONU”, indican los autores de la campaña.

Fuente: Actualidad RT