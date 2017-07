Juan Carlos Camaño: La Felap es Cuba porque la Isla estuvo en su nacimiento

El reconocido periodista argentino Juan Carlos Camaño y presidente reelecto de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), estuvo como invitado en el VIII Pleno del Comité Nacional de la Upec, donde recibió el Premio de la Dignidad, que le confirió esta organización por sus méritos periodísticos y como dirigente de la organización regional.

Camaño, amigo incondicional de Cuba y de sus colegas cubanos accedió a conversar brevemente con Cubaperiodistas sobre el XII Congreso de la Felap, realizado en mayo en Buenos Aires, y las tareas que tiene la

organización en los próximos años.

¿Qué importancia atribuye al XII Congreso de la Felap y la inserción de jóvenes en el evento?

“El XII Congreso de la Felap estuvo dedicado a Ernesto Vera, en homenaje a quien fue un gran maestro, un profesor de todos, con enorme dignidad y fundador de esta organización. El congreso tuvo un salto de calidad en materia organizacional. La creación de la Secretaría de la Juventud determina, de alguna manera, que la juventud garantiza el proyecto.

“El proyecto Felap no tambalea, vienen los jóvenes con ideas nuevas metidos en la discusión política, no solo en lo profesional o gremial, y me parece que ese salto de calidad marca el carácter del Congreso. Es decir, se reafirmó la Comisión de Salud que había hecho un trabajo extraordinario en estos años a partir de su primer encuentro, en el

2004 en La Habana; se ha verificado el estado de salud de unos 4500 periodistas en toda la región, por un equipo que salió de Buenos Aires para recorrer cerca de 12 o 13 países en su momento.

“La constitución de la Secretaría de la Juventud es determinante en la discusión de las nuevas tecnologías, el carácter y significado de éstas en materia económica para nuestros países, así como su incidencia en la vida social de los seres humanos. Estamos determinando, a partir de la ciencia, un nuevo hombre, una nueva generación de seres humanos que salen a la medida de lo que el imperio quiere, y contra eso nos toca luchar”.

La Felap tiene la superación de sus miembros como objetivo primordial. ¿Cuáles son los planes al respecto?

“La Secretaría de la Juventud toma en sus manos la formación y capacitación, embarcados en el tema que determina el nuevo periodismo, la nueva sociedad. Será esa Secretaría, yo creo, quien viene a cubrir

el papel de la nueva Felap. Por ahí pasa la nueva Felap, por supuesto, con un puntal que tenemos aquí, en Cuba, que es el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, y un complemento que aporta, de tanto en tanto, la UTPBA en Argentina.

“Tengo mucho optimismo en discutir la nueva realidad de Latinoamérica a través de esa Secretaría. No podemos desconocer que después de una década y media de gobiernos progresistas, el imperialismo ha lanzado su contraofensiva, y eso también implica o ataca al periodismo, es decir, los medios de comunicación son un factor preponderante, no solo en la acumulación de capital, sino en la creación de conciencia, y esta Secretaría tiene ese reto que afrontar. Para ello es necesario preparar a los periodistas y comunicadores en las nuevas formas de

hacer periodismo”.

¿Qué papel juega la Felap ante los asesinatos y desapariciones físicas de periodistas en Latinoamérica?

“Estamos siempre en la denuncia, lo que pasa es que no sirve de mucho cuando la impunidad reina en estos países, cómo en México y Honduras. En México hay casi 300 periodistas entre asesinados y desaparecidos, lo cual tiende a agravarse y por más denuncias que se hagan, está implicado, por omisión o por convivencia, el Estado.

“Nuestro deber es denunciar ante la justicia, ante los poderes fáctico, inclusive, ante los compañeros de otros países, para que sepan la gravedad del problema. Allí tenemos a la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) que está permanentemente en la batalla de la denuncia, de la asistencia a los familiares de las víctimas y en un reclamo permanente para que la justicia y el gobierno mexicano se pongan los pantalones largos y

asuman el problema, pero hasta aquí no ha habido respuesta. De los casi 300 homicidios y desapariciones de periodistas no ha habido una sola investigación que haya dado con un responsable material o

intelectual”.

¿Cuáles son los retos de la Felap en los próximos años?

“Este es un reto, comprometernos cada vez más. En segunda instancia, que la comunicación, según se le conoce hoy a través de las redes sociales, juegue un papel más dinámico al interior de la propia organización y de las relaciones con otros sectores sociales que resisten el actual modelo imperial. La Felap tiene esos retos porque nació con una línea de principios antimperialistas, antioligárquica y comprometida con la soberanía de los pueblos, por lo tanto, no se limita solamente a las cuestiones de carácter profesional, la denuncia gremial, la movilización, sino que asume una responsabilidad política. La asumió desde 1986 cuando nació y lo seguirá haciendo, ese es su principal desafío”.

¿Cómo vislumbra la relación entre la Felap y la Upec?

“La Felap es Cuba, en alguna medida porque Cuba estuvo en su nacimiento. La Upec es Cuba y es la Felap. Y yo aquí me siento en casa de mi familia, en casa de mis hermanos, o sea, que la construcción que venimos llevando a cabo durante años seguirá siendo un compromiso compartido. Me cuesta ponerme del lado de afuera de Cuba, porque yo

soy Cuba también”.