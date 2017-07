Conectarse no basta

En días pasados la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) inició lo que pudiera ser en el futuro base de un importante acontecimiento cíclico.

En el campus de la Universidad Central de Las Villas (UCLV) “Marta Abreu”, accionó bajo el nombre de Primer Encuentro Nacional de Prensa y Comunicación de la FEU, bajo un imperativo obligatorio de estos tiempos: “Conéctate”.

Y conectarse no iba por el camino de las TICs —aun cuando sea base primordial— y la invocación haya agrupado a los que ejercen desde la FEU, la tarea de comunicar y convocar al estudiantado en los centros cubanos de educación superior.

Los 75 participantes de 15 centros de educación superior del país, mostraron experiencias en 30 temáticas del ámbito de la comunicación y el periodismo, desde la perspectiva del estudiantado cubano, sus percepciones sobre las rutinas productivas y la asunción de los viejos y nuevos escenarios informativos.

En verdad, el fondo estratégico de esta suerte de asamblea enfocó a todos los universitarios para afinar la puntería en un contexto cardinal de la era de la Informática y las Comunicaciones, en medio de la Sociedad de la

Información y el Conocimiento. Ambas —era y sociedad— están tan ligadas que parecen lo mismo, pero no lo son.

Bases y despegues

En principio deberán tener claro que comunicar demanda, en primera instancia, capacidad para valorar e interpretar contextos, y no basta solo el dominio de los diferentes lenguajes y soportes comunicativos, estos son

elementos claves para desplegar principios y proyectos políticos, humanos, culturales, económicos e ideológicos, así como valores éticos y morales que defender.

Y precisan —con urgencia— de la delineación y estructuración de una estrategia de comunicación para determinar cómo organizar los mensajes en función de sus características: lenguajes, canales y espacios.

Instan a construir estos mensajes desde el cuándo y el dónde, armar con coherencia y creatividad sonido, texto, imagen y soporte.

Si bien es cierto que saber es poder enterarse de las cosas, no es garantía de que sepamos luego qué hacer con la información.

En el mejor de los casos demasiada información impide que sepamos distinguir lo esencial, si no sabemos a dónde queremos llegar.

Como cuando el bosque no nos deja ver los árboles, ir de lo general a lo particular es labor que no se ejecuta por obra y gracia de un clic informático.

Sucede que saber distinguir lo útil de lo superficial, lo malo de lo bueno —y de lo bueno, lo mejor—, es un proceso que obliga primero haber tenido cultura entendida como conocimiento por aprendizaje o por experiencia vivida.

Ojalá trascienda este Primer Encuentro Nacional de Prensa y Comunicación de la FEU. Y vengan otros. Lo merecería. Tal vez resulte uno de los más útiles nudos o eslabón principal que sostenga el orden de la mancomunidad estudiantil cubana en medio de la sociedad de la información y el conocimiento.

Jorge Sariol

(Tomado de Alma Mater)