Sobrevive a un impacto de bala periodista de Telesur en Venezuela

Gracias al chaleco antibalas, la periodista Adriana Sivori, de la multinacional Telesur, logró salir ilesa de un disparo de arma de fuego que le impactó en la espalda mientras cubría una manifestación organizada por la ultraderecha en Caracas.

El incidente ocurrió la víspera, en las inmediaciones de la autopista capitalina Francisco Fajardo, cuando intentaba, junto a otros medios de prensa, dar cobertura a un “plantón” convocado por la Mesa de la Unidad democrática (MUD), coalición de partidos de la ultraderecha en Venezuela.

“Esa bala me alcanzó. El chaleco evitó que me dieran, que muriera”, relató la periodista en una entrevista que transmitió anoche Telesur.

Sivori explicó que, a pesar de llevar un casco y el chaleco identificados con letreros de Prensa, fueron atacados “por una lluvia de balas que parecía como si estuviéramos en una guerra y era una esquinita chiquita, desde un edificio hacia nosotros”.

El equipo periodístico de Telesur, junto a otros periodistas, también fueron atacados con bombas molotov (caseras).

“Creo que el ataque era directamente contra nosotros”, agregó Sivori.

“Teníamos cámaras. ¿Cómo no iban a ver las cámaras? Había varios camarógrafos, éramos varios periodistas. Entonces, no creo que ellos no sabían que éramos de la prensa”, subrayó.

Durante las manifestaciones violentas organizadas por la ultraderecha reaccionaria en Venezuela desde principios de abril, se han reportado otras agresiones contra periodistas de diferentes medios.

El pasado 8 de mayo, un equipo de periodistas del canal venezolano Globovisión fue rociado de gasolina por un grupo de violentos que buscaban quemarlos mientras cubrían protestas en El Rosal, al este de Caracas.

También se reportó que Ricardo González, uno de los conductores del programa Zurda Konducta, del canal Venezolana de Televisión, recibió un impacto en su vehículo mientras conducía en una autopista y fue amenazado de muerte.

La amenaza recurrente a los periodistas agredidos es “no graben a los manifestantes”.

(Tomado de Prensa Latina)