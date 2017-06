Durante los días 31 de mayo y 1ro de junio se efectuó en el Palacio de las Convenciones de la capital cubana una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con el objetivo de analizar los documentos Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y los Lineamientos de la Política del Partido y la Revolución para el período 2016-2021.



Al concluir las sesiones de la Asamblea varios colegas diputados o invitados a la cita parlamentaria compartieron con Cubaperiodistas sus impresiones sobre los documentos aprobados, los cuales abordan la comunicación, la información y los medios públicos en el desarrollo del país.

Liset Márquez, diputada por la provincia de Granma, corresponsal del Sistema Informativo de la Televisión Cubana en ese territorio y miembro del Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba.

Todos los que tenemos relación con la comunicación en el país nos sentimos muy representados en los documentos aprobados. En ellos se defiende la importancia de la comunicación en todos los procesos ya que ella transversaliza los sistemas de desarrollo de la nación y en estos documentos está confirmado eso. Los profesionales que trabajamos, no solo en los medios de prensa sino en otras esferas de la vida, y que tienen que ver con la comunicación sentimos que realmente se ha tenido en cuenta a esta como eje vertebral para el desarrollo futuro de Cuba. Lo importante no es si el medio es gubernamental o privado, lo importante es que refleje la verdad que seamos el vivo reflejo de la realidad, desde cualquier lugar, que la pluma no trastoque la realidad, que sea fiel a los principios de uno mismo, a lo que defendemos, no importa de quien sea el medio.

Randy Alonso Falcón, invitado a la ANPP y director de sitio digital Cubadebate.

Primero es el reconocimiento de que una línea estratégica del país pasa por la comunicación, sobre todo porque estos procesos complejos, dinámicos que involucran a toda la sociedad no pueden ser efectivos si no se hacen desde la comunicación. Reconoce el papel de los medios públicos dentro del país, en medio de una dinámica diferente en la sociedad cubana con la aparición de medios privados, con el financiamiento que reciben esos medios, frente a los medios públicos que en cierta medida se han quedado atrasados en esa reconvención, en ese financiamiento, y que implica que hay que buscar nuevas maneras de ingresar a esos medios públicos para que cumplan la función social que la población y el país le asignan. Creo que es muy importante que se hayan discutido, que se hayan aprobado estos documentos, y, sobre todo, lo importante no es que se hayan aprobado sino que se pongan en práctica, que es el gran propósito que nos debe animar a todos en el sector social y sobre todo a nosotros, los periodistas.

Juan Antonio Borrego, diputado por Sancti Spíritus y director del periódico Escambray, de esa provincia.

La aprobación de una política de comunicación, algo que estamos esperando todos en el país, sin duda va a dar un espaldarazo al trabajo que nosotros tenemos. Es una cuestión que no solamente repercute en la esfera periodística propiamente sino que es una necesidad de toda la sociedad que desde hace un tiempo la viene esperando y aun no se ha aprobado. Sin duda los documentos que acabamos de aprobar refrendan esa política del país que va a repercutir para todo el accionar de la nación y de la prensa.

Con independencia de lo que hayan aparecido otros medios estamos convocados a hacer bien nuestro trabajo, a decir lo que nos corresponde, a decirlo en el momento oportuno, a ser más ágiles, a ser más profundos, a crear mejores espacios de opinión para reflexionar. Eso no depende de que existan o no otros medios sino de la misma dinámica que nos corresponde como prensa.

Arlín Alberti Loforte, diputada por Guantánamo y subdirectora del periódico Granma a cargo de Granma Internacional.

Se aprobaron documentos que tienen que llegar a la gente. Un diputado hizo una intervención donde se preguntaba el cómo llevarle al pueblo todo lo que se ha aprobado, el cómo explicarle, pero también la función que tenemos nosotros como medio de comunicación del seguimiento, de la alerta, de cómo se va materializando esto, de ir llevando a la gente de la mano en todos los procesos que se quieren y se espera que vayan a concretarse porque es realmente el futuro del país.

La comunicación por primera vez está plasmada en un documento, como por ejemplo en los Lineamientos. Con el enfoque a futuro que tiene me parece que es un paso muy importante por las nuevas formas en que se mueve el mundo hoy mismo. No solo dentro del país sino la proyección donde las dinámicas con la gente son muy amplias, se mueven tan rápido como se mueven las redes sociales, también la interrelación que se tiene y la retroalimentación constante de los medios de comunicación y las instituciones que tienen la responsabilidad social de dar información al pueblo.

Lourdes Palau, diputada por Santiago de Cuba y presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, en ese territorio.

De hecho, en el Congreso pasado de la Upec, el 9no Congreso, el vicepresidente primero explicaba cómo es muy importante el papel de la prensa en función de materializarse el socialismo próspero y sostenible al que aspiramos; lo confirmó luego Raúl en la Primera Conferencia Nacional del Partido que era imprescindible y contaba con el apoyo que pudieran darle los medios, incluso de la Unión de Periodistas en función de lo que estamos aspirando, del esclarecimiento, de la información y de la crítica oportuna.

Hemos abordado un campo más bien de lo teórico, pero se han definido y se han perfilado las bases para un programa que va a llevar a la Revolución por un camino recto, que es el que queremos en el orden de la economía, la propia política, de lo social, con el impacto que tienen todas estas cosas en el pueblo, que desde el propio triunfo de la Revolución ha sido en función del pueblo que se perfila, en función del pueblo que se trabaja.

Pastor Agustín Batista, diputado por Las Tunas, corresponsal de Granma en esa provincia y miembro del Comité Nacional de la Upec.

A medida que avanza la sociedad se acentúa más el papel de la comunicación y de la información, hace muchos años el Buró Político del Partido Comunista de Cuba emitió orientaciones con respecto a la política informativa que no se cumplen a cabalidad. El hecho de que esto esté recogido en los Lineamientos crea condiciones, un poquito más, para que el resto de la sociedad, el sistema empresarial, los organismos asuman el papel que les corresponde como fuente, porque lo periodistas no podemos inventar nada. Los periodistas no inventamos la información, la fuente nos la proporciona y de conjunto hacemos llegar entonces a la sociedad, a los lectores, a los radioyentes, a los televidentes, a los internautas, los distintos contenidos la verdad, nuestra verdad. Es fabuloso que los Lineamientos recojan esto y sobre todo hacer cumplir esto, aterrizar en la práctica, en el terreno de la comunicación, en el terreno del periodismo.