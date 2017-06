Cuando el Reloj marque 70

A las seis de la mañana del 1ro de julio de 1947 inició sus transmisiones en La Habana una estación de radio sui generis. Radio Reloj se abría al espacio radiofónico como una emisora local que combinaba noticias y anuncios comerciales en vivo.

La idea la trajo Gaspar Pumarejo, Jefe de Programación del Circuito CMQ, quien conoció un proyecto parecido en México. Pumarejo convenció a Goar Mestre, dueño de la cadena radial, y en la azotea del edificio ubicado en la

calle Monte esquina a Prado, se armó la cabina con una mesa, un micrófono, dos sillas y un metrónomo: había nacido Radio Reloj.

Varios hechos hacen de este parto algo inusual en el periodismo. Al inicio no tenían periodistas, se nutría de las noticias que le suministraba el noticiero CMQ, las cuales sintetizaba el periodista Jorge Bourbakis y llevadas a la azotea por el auxiliar de redacción Roberto López.

Su posicionamiento en la preferencia de los radioyentes ocurrió cuando dos bandas de mafiosos se liaron a tiros en la barriada de Marianao, frente a un vendedor de anuncios de la cadena, y este transmitió “en vivo” los hechos a

la emisora. No obstante, siguió siendo emisora de poco alcance hasta el 27 de septiembre de 1961, cuando es convertida en emisora nacional.

Su ubicación en el edificio de 23 y M, en el Vedado, ocurrió con la inauguración del mismo; primero estuvo en el 4to piso, después fue traslada al octavo, lugar donde aún permanece.

Reloj en la actualidad

Detrás de cada noticia, comentario, crónica, reportaje y el inconfundible tic tac de la emisora, se mueve un compacto grupo de profesionales que trabajan ininterrumpidamente las 24 horas del día.

Ser periodista, redactor, corrector de estilo o locutor en Reloj implica mucha entrega y sacrificio, por eso todos coinciden en catalogar a la emisora como una escuela para el periodismo y la locución.

En Reloj cada media hora se transmiten 28 informaciones y dos minutos son para anunciar los titulares, lo que suma unas 300 informaciones diarias como promedio, siendo mayoría, las nacionales.

Los redactores trabajan seis horas y en cada turno reciben trabajos que llegan de los corresponsales provinciales, los reporteros de la emisora y los cables de las agencias que procesan y llevan al formato de normas de

redacción de la emisora.

Para un Jefe de Turno lo más difícil es conformar el boletín de las ocho de la mañana, porque el equipo entra a las siete, y en solo una hora, debe estar listo porque sustituye todo lo que se transmitió en la madrugada, asegura Odalys Pérez Velázquez, al frente del matutino.

Esta granmense comenta que ese primer boletín luego es sustituido a las 10:30 am y a las 12:30 pm, lo que constituye un trabajo muy riguroso y bajo una gran presión, pues deben conformar más de 80 informaciones en ese lapso de tiempo.

Para que Reloj marche con el tiempo, como reza uno de sus eslóganes, y refleje el acontecer nacional, cuenta con una red de corresponsales distribuidos por todas las provincias del país.

Estos tienen la función de informar el acontecer en cada territorio y un ejemplo de ello es la incorporación de muchos trabajos desde provincia, para la sección La Voz del Oyente. Este es un espacio de “facilitación social”

donde la población plantea sus quejas, el periodista investiga, y luego se publica el resultado de esa investigación, comenta la jefa de información Yudith Blanco Socarrás.

¿Conflictos tecnológicos?

Hasta hace poco Radio Reloj utilizaba anualmente montañas de papel para imprimir cada noticia. Parecía que la tecnología nunca llegaría a un colectivo que la veía pasar por frente a sus puertas y no podía saborearla

en toda su magnitud.

Pero, eso es algo que va quedando en el recuerdo. Actualmente, los locutores no trabajan con los papeles mal impresos, donde la tinta casi no se veía o la cinta jugaba una mala pasada y era necesario sombrear cada letra con un

lapicero.

Un moderno sistema de intranet llega a cada oficina; por él se visualiza cada información, se revisa, corrige, aprueba, y llega hasta la cabina del locutor quien la lee a través de un telepronter. El sueño se hizo realidad. Ya las impresoras y las antiguas máquinas de escribir disfrutan de un merecido descanso.

Para Idania Legrá Orduñez, otra Jefa de Información -existen dos en la plantilla y un subdirector de Información-, el reto de la tecnología tuvo su mayor contratiempo en los turnos del domingo.

“Implicó un desafío y mayor preparación del personal, ya que todo el proceso es digital. Se organizaron talleres y entrenamientos para los que laboran, principalmente ese día, en su mayoría, periodistas jubilados. El domingo

sale la Revista Semanal, único espacio que faltaba por llegar a la intranet y que es el de mayor audiencia, después del Matutino”.

En todo el quehacer de Reloj hay un personaje clave que se convierte en la cara visible “al aire” de la emisora, ese es el locutor. Para Ariel Trujillo Zaldívar, los 14 años transcurridos en la cabina son una escuela de locución.

“El locutor que viene a Radio Reloj y que le guste la noticia, o sea, ame la noticia y ame la información, es lo básico, sino, que no venga. Aquí pasan muchísimas cosas, los oyentes piensan que es la rigidez de la lectura por la

lectura, o sea, del decir la noticia… por decirla.

“Leyendo a veces nos hemos equivocado y se han dado situaciones cómicas, por ejemplo, cambio de palabras: organismo por orgasmo. Pero te aporta en el tema de la seguridad el leer a primera vista, encontrarte informaciones con nombres extranjeros y nombres de instituciones de otras nacionalidades un poco raras”, refiere Trujillo.

De la radio a la web

La Revista Semanal, el Matutino, La Voz del Oyente y Enfoque son los nombres de algunos de los espacios que identifican a la emisora y fidelizan a los oyentes.

La Revista Semanal, que sale cada domingo desde las 10:00 am y hasta las 4:00 am del lunes, es un espacio que atrae mucha audiencia por las secciones que incluye al ser un espacio variado que toca todas las esferas de la sociedad.

Es la opción que tienen los periodistas de Radio Reloj de recrearse a la hora de escribir más allá de la información, para hacer crónicas, comentarios, entrevistas y reportajes que duren más de un minuto, afirma Yudith Blanco.

Dicen, que quien llega a Reloj, se enamora de un trabajo que requiere mucho tiempo y dedicación; es sentirse parte de un colectivo que te acoge y enseña todos los gajes del oficio. Eso le pasó a la editora web Leidys Hernández Lima.

Leidys realizó sus prácticas pre profesionales en la emisora y en quinto año de la carrera de Periodismo hizo su trabajo de tesis sobre una versión para la radio tradicional y la web. El resultado: está aplicando lo que ella misma diseñó para el sitio digital.

“A veces, hacías primero la versión para la web y después para el minuto; me daba cuenta que no podía, tenía que hacer primero el minuto y, a continuación, ampliarlo para la web, porque logras tanto poder de síntesis que te das cuenta que sobran los demás párrafos. La lucha con la página digital es que no se hacen trabajos propios, como en otros medios, se piensa que la página web es el volcado de la radio tradicional a la nueva plataforma, cuando lo que requiere es cambiar el lenguaje, los códigos, porque es un nuevo medio. Internet es un nuevo medio, y en eso estamos”, confirma Hernández Lima.

Las nuevas tecnologías enamoran por si solas a los periodistas, y un ejemplo es Raúl Menchaca, quien lidera un equipo de investigación sobre temas medulares del acontecer nacional. Los trabajos realizados tienen diferentes

vías de salidas en los espacios de la emisora, y con ellos, también se conforman productos comunicativos multimediales para el sitio web.

Radio Reloj cumple 70 años

La emisora arribará el próximo 1ro de julio a su 70 cumpleaños y sus trabajadores, desde hace varios meses, están festejando el venidero aniversario.

El reconocimiento a colectivos que han mantenido una obra y trabajo relacionado con la emisora; el encuentro de corresponsales en Granma y la estimulación a los más destacados, así como la visita a empresas, fueron algunas de las actividades realizadas para festejar el cumpleaños.

El día 30 de junio a las 9:00 am en el Memorial José Martí, está previsto el acto central donde se van a otorgar las medallas y los sellos a entidades y personas que también distinguen el quehacer de la emisora. Además, se espera una gala artística en homenaje a la fecha, y el 1ro de julio saldremos con una programación especial dedicada íntegramente a la emisora, aseguraron Yudith e Idania.

Por esto y muchas otras cosas, cuando la población cubana quiere afirmar una noticia dice: “Lo dijo Radio Reloj”.

Por Yoandry Avila Guerra y Jorge Gorgoy Crespo