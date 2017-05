Un beso sobre el papel

¿Sabes una cosa…? Pregunta con sus ojos llenos de mariposas, mientras recoge la cascada de cabellos que fluyen sobre su espalda. La interrogante no me inmuta, más bien se reitera hasta despertar una sonrisa de complicidad que precede una tarea capaz de mantenerme otras horas con una nueva tarea en la redacción.

Han pasado desde entonces, apenas tres años. El zumbido del teléfono…, es Marta, nuestra directora, no reconozco su voz que parece sumergida en la lluvia de esta noche sobre la ciudad. Apenas puedo retener el aliento. ¿Cuándo ocurrió…? Me avisaron hace unas horas, responde. Cuelgo el auricular y una nueva señal avisa la urgencia por localizar a los colegas más cercanos, en segundos escucho al periodista Amado Andux, que confirma la tristeza. ¿Tú vas a escribir de mi cuando me marche?, reitera ella. No lo sé, digo y busco otro tema para evadir ese momento que será tan dificil para todos, en especial para Rassi, su compañero de la vida, en la profesión, y dejo sobre su escritorio sus lápices con las puntas recién afiladas.

La observo a través de esa ventana que son los recuerdos y pienso en los pequeños retazos de su tiempo que dormitan en las gavetas de mi escritorio que fue antes de ella: mochos de lápices, gomas de borrar, cuchillas, anotaciones en algunos libros como si aún esperaran despertar en sus manos. ¡Cuida mis plantas! A ti se te dan mejor que a mí.

Sabes que casi tuve un jardín en la oficina de #TribunadelaHabana cuando decidiste por la jubilación sin apartarte de las páginas de este, tu periódico, TintiCuba, Argentina Jiménez Rodríguez. ¿Qué voy a escribir si en estas líneas apenas puedo describir el dolor que yace húmedo sobre el papel como un beso?

Tomado de Tribuna de La Habana