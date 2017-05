La cara violenta de la oposición venezolana que no muestran los medios

Por Un debate en mi cabeza (blog)

Tras los últimos sucesos que están teniendo lugar en Venezuela y ante la gran desinformación que hay en torno a este tema, del que se muestra solo una parte, en la mayoría de los casos sin contrastar, hemos decidido escribir este post en el que reuniremos todas las imágenes gráficas y audiovisuales en las que se puede ver claramente una cara de la oposición venezolana que normalmente no muestran los medios de comunicación.

Lo haremos siguiendo cronológicamente el hilo que hemos puesto en Twitter y trataremos de actualizarlo con informaciones nuevas que se den en días sucesivos. No es nuestra intención hacer un relato de lo que allí sucede, sino mostrar la parte que no muestran los medios.

Ante algunos comentarios críticos que hemos leído en la red, queremos destacar que no hemos inventado nada de lo que aquí se muestra ya que, o bien son imágenes que no dejan lugar a ninguna duda y son irrefutables, o son las versiones de ambas partes para que luego cada cual saque sus propias conclusiones. Hay quien ante estas pruebas recurre al insulto en vez de aportar evidencias que desmientan estas imágenes. Hay incluso quien ante lo clarividente de las mismas, termina destapando su fachada de demócrata y las justifica. Y hay quien directamente hace realidad ese refrán que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver.

Creemos que es necesario conocer y difundir este tipo de información ya que los medios de comunicación no ejercen fielmente su labor y se limitan a ofrecer como hechos y verdades absolutas las afirmaciones vertidas desde los sectores opositores, sin molestarse en comprobar la veracidad de esa información ni consultar a la contraparte correspondiente.

Al igual que nosotros hemos accedido a las imágenes y declaraciones que aquí se muestran, puede hacerlo cualquiera, incluidos los propios periodistas si tuviesen un poco de respeto por esta profesión cada vez más decadente debido a este tipo de actitudes poco profesionales.

Queremos dejar claro también, que no justificamos absolutamente ninguno de los asesinatos que se han producido ni estamos negando la existencia de problemas en Venezuela. Sin embargo consideramos que la oposición, no está exenta de una gran responsabilidad en la aparición y potenciación de los mismos.

Por ello creemos que hay que hacer una lectura crítica de lo que allí sucede y no dejarse guiar por relatos subjetivos o tendenciosos. No consideramos justo ni moral que los titulares de prensa publiquen aquellos que dan a entender intencionadamente que todos los asesinatos son causados por la policía venezolana y son simpatizantes opositores, cuando un repaso detallado a los mismos, muestra una realidad diferente.

Entendemos que esta actitud de la prensa busca formar una opinión sesgada en sus consumidores para posicionar a la gente en determinado sentido con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, siendo esta una actitud irresponsable la que está dando alas a quienes buscan una intervención o un Golpe de Estado en el país latinoamericano, como ya hizo El País durante el Golpe de Estado de 2002 con editoriales claramente laudatorias hacia aquellos golpistas que hoy lideran la oposición venezolana.

¿Es la oposición pacífica y democrática? ¿Cómo actuarían la policía y el Gobierno si las situaciones que mostramos se estuviesen produciendo en países como España? Lean esto y saquen sus propias conclusiones:

Generalmente los disturbios suelen comenzar cuando las marchas opositoras son dirigidas hacia zonas no autorizadas para la manifestación, por existir instituciones públicas sensibles en ellas, como el Palacio de Miraflores (Equivalente al Palacio de la Moncloa) o por estar celebrándose paralelamente otra concentración chavista en esa zona, lo que podría derivar en incidentes. Esa es la razón por la que la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, han disuelto marchas como la que cortó el pasado día 19 de Abril la Autopista Francisco Fajardo, una de las principales arterias de la Ciudad.

En el siguiente vídeo se puede ver como el Diputado opositor, Ismael García, intenta convencer a la PNB de sus razones. Sin embargo en cuanto uno de los agentes le da réplica a su discurso, el Diputado comienza a proferir insultos contra los agentes, ante lo que recibe la respuesta sosegada del policía que le suelta un “adelante, exprésese”. Hoy en día actitudes como esa en la España de la Ley Mordaza serían penadas como mínimo con una sanción económica.

En estas imágenes se ve como el cordón policial de la GNB que había cortado la calle para impedir que las marchas de la oposición y el chavismo se juntasen, es intentado sobrepasar por unas decenas de manifestantes opositores que arremeten violentamente contra los funcionarios. Mientras esto sucede, los agentes se mantienen firmes sin agredir a nadie y el mando de la GNB realiza reiterados llamados a la calma que no son secundados por los manifestantes.

Aquí vemos como los agentes de la PNB se acercan a los manifestantes a dialogar y como uno de ellos, que maneja el megáfono, pide “no más violencia” a los encapuchados que se ve en las imágenes. Por lo tanto queda patente que antes estaban protestando violentamente y que la policía sin embargo opta de nuevo por dialogar.

Como hemos mencionado anteriormente, los disturbios suelen estallar cuando la oposición dirige sus marchas hacia lugares sin autorización y que ponen en riesgo la seguridad. En el vídeo que mostramos a continuación se ve y se escucha perfectamente como Henrique Capriles y otro líder opositor al que no identificamos, llaman a los manifestantes a dirigirse hacia la sede de la Defensoría del Pueblo en Chacao el pasado día 8 de abril.

Eso suele generar que se produzcan situaciones como las que hemos visto antes y como las que presentamos a continuación en las que las marchas llegan ante los cordones policiales que se mantienen firmes y sin cargar hasta que son sobrepasados por la violencia de los manifestantes. Normalmente las imágenes que muestran los medios de comunicación son las de los disturbios que se producen a continuación.

¿Por qué no deja la GNB a las marchas opositoras dirigirse hacia instituciones oficiales del Estado? Porque cuando llegan, normalmente se producen imágenes como estas en las que decenas de manifestantes opositores asaltaron y prendieron fuego a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.

Vamos a detenernos un poco en este suceso. ¿Ven al encapuchado con el torso desnudo? Se llama Guido Rodríguez y en las imágenes se aprecia como es una de las personas que toman parte directa en esa acción y que dirigen incluso a otros manifestantes. Tras ser identificado fue detenido y confesó su participación así como las instrucciones que había recibido de dirigentes del partido opositor “Primero Justicia” al respecto.

Tomás Guanipa, líder de la oposición enseguida se apresuró a difundir que Guido había declarado bajo tortura. Más tarde, ante la contundencia de su confesión, cambiaba su versión y afirmaba que ellos no sabían quien era Guido.

En el siguiente se ve un vídeo de Guido antes de ser detenido, comentando animadamente con otros compañeros suyos en los actos violentos, la jugada que acababan de perpetrar.

Al margen de la pequeña contradicción de Guanipa, en la red, los simpatizantes opositores empezaron a difundir que se trataba de un GNB infiltrado y a pedir su linchamiento. Si es un GNB infiltrado, ¿qué les llevó a afirmar que había sido torturado? ¿Lo hicieron sin pruebas? ¿Por qué primero denuncian torturas y luego dicen desconocer a la victima de esas torturas? ¿No será que la oposición actúa de forma improvisada y en esta ocasión vieron peligrar su mentira?

Dejamos atrás este caso del que cada cual extraerá sus conclusiones y continuamos viendo algunas imágenes de sucesos que se han producido en estas protestas y que de haber ocurrido aquí, sus autores habrían sido probablemente condenados a prisión y quien sabe si acusados de terrorismo.

En el siguiente vídeo se ve como varios manifestantes rodean a una pareja de PNB y después de increparles y llamar a su linchamiento, le roban el arma a uno de los agentes, le golpean y la tiran desde un puente.

A continuación vemos como decenas de manifestantes opositores linchan a un joven que trata de escapar. Supuestamente el joven es también un participante en la marcha opositora, que se había atrevido a pedir calma a los encapuchados ante la violencia con la que estaban actuando contra la PNB.

Algo parecido les ocurrió a dos simpatizantes chavistas a los que los manifestantes opositores arrojaron al río Guaire al grito de “jodan a ese mamahuevo” para después lanzarles piedras de diferentes tamaños.

Y es que, aunque los medios internacionales les presenten como pacíficos, muchos manifestantes opositores están lejos de comportarse pacíficamente. A continuación ponemos algunos ejemplos en fotografías e imágenes.

Muchas veces estos encapuchados no actúan por su cuenta, como demuestra este vídeo en el que se ve y escucha al Diputado opositor Freddy Guevara dándoles instrucciones, y como estos acatan la orden rápidamente.

La violencia da lugar a imágenes como estas que condenaría cualquier Gobierno si ocurriese en su país. La primera muestra la secuencia del linchamiento a dos policías, uno de los cuales resulta gravemente herido. La segunda muestra como, tras las marchas del 19 de abril, manifestantes opositores tumbaron las vallas perimetrales de la Base Militar de la Carlota, las cuales utilizaron posteriormente como barricada cuando llegó la policía. Piensen que les ocurriría a estas personas en cualquier país democrático.

La noche del 20 de abril, decenas de manifestantes opositores atacaron con pedradas el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez de Caracas, que albergaba a 54 niños y sus madres. ¿El motivo? Ser una institución pública y llamarse Hugo Chávez. Los niños tuvieron que ser evacuados urgentemente ya que el ataque se prolongó varias horas.

Una trabajadora del hospital relataba a la televisión venezolana cómo fue el ataque y quienes fueron los responsables.

Una de las estrategias que utilizan los manifestantes violentos de la oposición es cruzar cables en medio de la carretera, las llamadas “guayas”, para impedir el paso a los antidisturbios motorizados de la policía, con el consiguiente peligro de degollamiento que conlleva. Durante las protestas de 2014 asesinaron de este modo a varios civiles que pasaron por calles cortadas con guayas. También echan aceite en la calzada o retiran alcantarillado con el mismo fin. De las 43 muertes que hubo en 2014, al menos 25 las causó la oposición, muchas provocadas con acciones de este tipo.

El ideólogo de estas acciones es el General Ángel Vivas, un oficial retirado del ejército venezolano desde siempre contrario a la revolución, que durante las protestas de 2014 lanzó esta idea por primera vez desde su cuenta de twitter.

Por esta incitación a la violencia, que como hemos comentado causó varias víctimas mortales, se cursó una orden de detención contra él. Pero el General se atrincheró en su casa fuertemente armado y no se le ha detenido hasta hace pocas semanas. La oposición y algunos medios internacionales también defendieron a Vivas y le calificaron como perseguido político, pese a lo evidente de las pruebas en su contra. En las manifestaciones, los “pacíficos” también utilizan morteros caseros para lanzar artefactos pirotécnicos de gran potencia, con clavos adheridos como metralla para ocasionar así gran daño.

Así es como hace unos días dejaron ciego de ambos ojos a un policía de la localidad de Carabobo.

Pasemos ahora al Show mediático. Estamos acostumbrados a escuchar que en Venezuela no hay libertad de prensa ni de expresión. Sin embargo durante las protestas se están viendo imágenes en las que a veces hay incluso más fotógrafos que manifestantes. Todos ellos perfectamente colocados para captar la imagen más impactante del momento y sin que nadie les obstaculice. Además, periódicos como El Nacional sacan portadas como esta.

También hemos visto imágenes como la de esta chica que nos sirve de ejemplo, aunque si buscan en la red pueden encontrar decenas de imágenes similares, en la que en una foto aparece alegre y sonriente ante la policía y en otra aparece con cara de miedo ante los mismos policías. La segunda foto fue usada por CNN para mostrar al mundo el miedo con el que se estaba viviendo la feroz represión en Venezuela.

Pero quizás sea cierto que en Venezuela no hay libertad de expresión. Al menos no para los periodistas de ciertos medios que cubren las marchas opositoras. El siguiente vídeo muestra como los manifestantes opositores golpean, increpan y quitan las cámaras a varios reporteros. Estos vídeos solo los veréis en las televisiones españolas si ocurren en una marcha chavista.

En este otro, vemos como periodistas del canal Globovisión, que emite en Venezuela y no es para nada simpatizante del Gobierno (¿No decían que no había libertad de prensa?) se encuentran cubriendo la marcha opositora cuando les dan paso desde el estudio central. Sin saber que ya está en el aire, el periodista dice “Ya va, colaboren con nosotros, griten cosas”. Todo con el fin de que la imagen sea lo más impactante y sensacionalista posible.

Bastante teatro hay también entre los propios líderes opositores. En este primer vídeo, ante las preguntas del reportero y para evitar responderlas, otro Diputado opositor le insta a que vaya a grabar a la gente que come en la basura. Sin embargo este no espera la respuesta del reportero, que acepta y graba, mostrando que no hay nadie. Es entonces cuando el Diputado huye de la escena para no dar explicaciones.

Y el círco continúa en el extranjero, donde residen y disfrutan de la vida los hijos e hijas de muchos de los líderes de la oposición mientras sus padres mandan como carne de cañón al pueblo. Como es bien sabido, los principales líderes opositores son en su mayoría miembros de familias oligárquicas con grandes emporios empresariales como es el caso de Henrique Capriles, cuya familia tiene fuertes intereses económicos en España.

En este caso presentamos un vídeo de las hijas de Antonio Ledezma. Saliendo de una obra de teatro en Roma, se encuentran con una serie de carteles de Chávez y en apoyo a la Revolución. Enseguida sacan un móvil y empiezan a hacer teatro arrancando todos los carteles y de paso ensuciando la calle dejando todos los papeles tirados por el suelo.

O el caso de esta opositora que se graba en vídeo desde su 4×4 quejándose de que la gente no sale a la calle y hace vida normal y diciendo que no deberían moverse de las manifestaciones. Insiste en que deberían sentarse a trancar las calles y no levantarse. Todo eso viene a hacer realidad ese refrán que dice “consejos vendo y para mi no tengo” puesto que por lo que se ve, ella no predica con el ejemplo.

Al circo se sumaba en la mañana del 21 de abril Antena3. Desde el programa de Susanna Griso se denunciaba que la señal de Antena 3 había sido cortada por Maduro en Venezuela. Sin embargo Agustín Otxotorena, empresario vasco residente en Venezuela enviaba unas esclarecedoras fotografías en las que se veía la falsedad de esa afirmación.

En cualquier caso cuando la oposición se manifiesta pacíficamente, generalmente lo puede hacer con normalidad como demuestran estos vídeos y otros que hay por la red. Y tampoco está todo Venezuela en llamas como puede parecer viendo las noticias que llegan a través de los medios de comunicación. Y para muestra de ello aquí dejamos otro par de vídeos. Durante las protestas también se han producido saqueos pero sorprendentemente se han dado, no pocos casos, donde los asaltantes se han llevado los licores o artículos de lujo y han dejado los bienes de primera necesidad como la comida. ¿Saquean por hambre o simplemente son delincuentes? Recientemente otro líder opositor denunciaba estos hechos y decía no compartir esta forma de lucha. Vamos ahora con otro tema. Tras el ataque de EEUU a Siria en respuesta al supuesto ataque químico que había ocurrido en el país, rápidamente algunos opositores, entre los que hay cabezas visibles, pidieron abiertamente la intervención de EEUU en Venezuela. No deben querer mucho a su pueblo si piden una invasión o intervención norteamericana en su país. Es el caso de David Smolansky. Con “armas químicas”, Smolansky se refiere a estos gases lacrimógenos fabricados en España y que también utiliza la policía española. Pero sin duda de lo que más se habla sobre estas protestas de Venezuela, es de los muertos que se han producido. Hasta el momento de la redacción de este post se han producido 8 asesinatos. Los medios de comunicación hacen referencia a ellos con titulares genéricos del estilo de “Ya van 8 muertos por la represión de las protestas en Venezuela”. Generalmente son titulares que inducen a pensar que todas esas víctimas han sido causadas por la policía durante la represión de las manifestaciones. Una redacción que se hace con clara intencionalidad. Ya ocurrió lo mismo en 2014 cuando presentaron a las 43 víctimas como opositores asesinados por el Gobierno, pese a que muchas eran militantes chavistas, policías y gente que nada tenía que ver con las manifestaciones y que fueron asesinados por las “guayas” o por disparos por saltarse las barricadas. Las víctimas formaron un “Comité de Víctimas de las Guarimbas” que jamás ha tenido reflejo en la prensa internacional pese a agrupar a prácticamente la totalidad de las víctimas. En este vídeo se ve como una de sus portavoces le dicen a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, lo que opinan de su partido y de su marido y de quienes son los responsables de los asesinatos de sus familiares. Las víctimas ¿Pero quienes son y como fueron asesinadas realmente estas personas? De nuevo una sencilla búsqueda nos da las respuestas. Víctima 1: Ricarda de Lourdes González (87 años) Esta anciana se falleció a causa de un Accidente Cerebro Vascular. La oposición acusó rápidamente a la policía de haber causado su muerte con gases lacrimógenos. Sin embargo su hija lo desmintió y relató que su madre sufría hidrocefalia adulta y problemas del corazón y que cuando le sorprendió el ACV no pudo ser trasladada a un hospital, ya que los manifestantes opositores que bloqueaban con barricadas las calles impidieron que pasara la ambulancia y le acusaron de chavista. Escuchen el relato de su hija en este vídeo. Víctima 2: Bryan Principal (13 años) La oposición afirmó que había sido asesinado a tiros por la oposición. Los medios, al igual que en el caso anterior, difundieron esa versión sin contrastarla. Sin embargo los testigos y sus familiares cuentan otra historia. Bryan residía en la Ciudad Socialista Alí Primera. Un barrio creado por la revolución y en el que la mayoría de los residentes son chavistas. El día de su muerte varios colectivos opositores irrumpieron en esta zona disparando y alcanzando a Bryan, que se encontraba comprando empanadas, a donde le había enviado su madre. Pueden escuchar en este audio, como su madre relata las circunstancias de su muerte y quienes fueron los asesinos. Pinchen en este enlace para escuchar el audio La Ciudad Socialista Alí Primera emitió un comunicado condenando este asesinato y pidiendo justicia. Sus vecinos también denunciaron ante la prensa lo sucedido.

Estas imágenes corresponden al funeral de Bryan. Observese la indumentaria chavista que llevan algunos de los presentes.

Víctima 3: Oliver Villa Camargo (29 años)

Oliver viajaba en un Jeep modelo Cherokee de color gris junto a un amigo por la urbanización El Paraiso de Caracas el pasao 11 de abril, cuando se toparon con una barricada puesta por manifestantes opositores, y decidieron saltarsela y no parar. Tras hacerlo, dos personas que se desplazaban en moto, detuvieron el vehículo de Oliver . Una de ellas se bajó de la moto y disparó contra el vehículo, alcanzando a Oliver en la cara, el cual murió en acto.

Víctima 4: Daniel Queliz (20 años)

Fue asesinado el 10 de abril en el estado de Carabobo durante las manifestaciones. Un policía disparó contra el joven causándole la muerte. Tras efectuar diversas diligencias y realizar las pertinentes pruebas balísticas, se demostró que el arma del agente se correspondía con los proyectiles hallados en el cuerpo de Daniel y se procedió a la detención del funcionario Edwin Romero, así como de un superior de este, Marcos Ojeda, que también estaría implicado.

Víctima 5: Jairo Ortíz (19 años)

Fue asesinado el 6 de Abril en el estado de Miranda por Matas Rojas, un policía fuera de servicio. Según el padre de Jairo, el joven no participaba en las protestas aunque en el momento de su muerte se encontraba cerca de donde se estaban produciendo disturbios. Además pidió que no se utilizase su asesinato políticamente e hizo un llamamiento a la paz. El policía asesino está detenido y acusado de homicidio.

Este es el comunicado del Ministerio de Interior de Venezuela sobre el asesinato de Jairo Ortíz a manos de un policía.

Víctima 6: Carlos Moreno (17 años)

Asesinado el 19 de abril de un disparo en la cabeza. La oposición le incluyó como víctima de la represión policial. Sin embargo, a pesar de que su asesinato se produjo en el entorno de una marcha opositora, su propio hermano afirmó que Carlos no participaba en dicha movilización y que se dirigía a jugar un partido de fútbol.

Más tarde, diferentes periodistas que se encontraban en el lugar cubriendo la marcha, confirmaron que Carlos había sido víctima de un robo en el que le intentaron quitar su moto.

Víctima 7: Paola Ramírez (23 años)

Fue asesinada el 19 de abril por civiles armados. Paola recibió un disparo que acabó con su vida. En el lugar de su muerte se estaba produciendo un tiroteo entre colectivos chavistas y bandas opositoras. En varios vídeos se escuchan los disparos y se ve como Paola cae abatida al suelo.

En los vídeos no se aprecia quien efectúa el disparo mortal. Según la oposición, a Paola le asesinaron los colectivos chavistas, una versión que comparte su madre. Según las autoridades el autor de su asesinato, ya detenido, es Iván Alexis Pernía. Iván es militante de un partido opositor y supuestamente habría disparado desde el edificio que se ve en el vídeo contra los colectivos chavistas que pasan en ese momento en moto. y una de las balas perdidas alcanzó a Paola causándole la muerte. Iván fue detenido con un arma y munición en su poder y según las pruebas balísticas, el arma coincide con la utilizada en el crímen.

Víctima 8: Sargento de la GNB Niumar Sanclemente (28 años)

Fue asesinado por disparos de un francotirador mientras disolvía una marcha violenta de la oposición en el estado de Miranda. Junto a él, resultó herido otro policía que se encuentra hospitalizado.

Habitualmente la policía venezolana se enfrenta a tiroteos durante las manifestaciones, ya que entre los manifestantes opositores a veces operan elementos armados que disparan contra los agentes. En el siguiente vídeo se observa uno de esos casos en el que se pueden escuchar los impactos y silbidos de las balas alrededor de los policías.

Además, en el momento de publicar este post, Almelina Carrillo, militante chavista, se debate entre la vida y la muerte tras recibir el pasado día 19 de abril un botellazo en la cabeza arrojado desde un edificio. Se trataba de una botella de agua congelada.

Tras estos dos últimos sucesos pudimos leer mensajes como estos en twitter.

Y parece que algunos empiezan a adoptar esa estrategia ya que han comenzado a aparecer vídeos donde se observa como arrojan desde edificios de gran altura, recipientes con agua congelada contra la policía.

No ampliaremos la lista de fallecidos, ya que con esto consideramos que ya queda un ejemplo de como se tratan las muertes con fines políticos por parte de la oposición y los medios. Estas son algunas de las acciones de la oposición venezolana pero no todas. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué los medios no publican estas informaciones? Tras leer este post, que cada uno saque sus conclusiones.

