Palabras mal utilizadas

Hídrico, ca, es un adjetivo que significa perteneciente o relativo al agua.

Hidráulico, ca, es un adjetivo que significa relativo a la hidráulica. Que se mueve por medio del agua o de otro fluido. Ejemplo: prensa hidráulica. Dicho de la energía, producida por el movimiento del agua. Dicho de una persona, que se dedica a la hidráulica, que es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio y el movimiento de los fluidos.

Y también arte de conducir, contener, elevar y aprovechar las aguas. De ahí que el organismo que tiene que ver con estas actividades se denomine Instituto de Recursos Hidráulicos.Pero cuando se escribe sobre el agua, se dice recurso hídrico, no hidráulico como vemos con frecuencia.

Prejuicio significa acción y efecto de prejuzgar, opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Perjuicio significa efecto de perjudicar.

A pesar de la enorme diferencia entre los significados de ambas palabras, en muchas ocasiones, en lugar de perjuicio se escribe prejuicio, como si fuera lo mismo.

Víspera significa: Día que antecede inmediatamente a otro determinado, especialmente si es fiesta. || Cosa que antecede a otra, y en cierto modo la ocasiona. || Inmediación a algo que ha de suceder. En vísperas significa en tiempo inmediatamente anterior.

He señalado tres palabras que dan la clave de cómo o cuándo se puede utilizar la palabra víspera: determinado, otra y algo. Quiere decir que la víspera tiene que ser de un día determinado. Ejemplo: la víspera de navidad, de la boda, etc.

Es inmediatamente anterior a algo, no se puede decir la víspera con el significado de ayer como constantemente leemos en la prensa. Tiene que ser la víspera de algo.

Si se trata de algo que ocurre varios días antes de algo determinado, se dice en vísperas de lo que sea. Ejemplo: en vísperas de la graduación todos están nerviosos.

Elio Delgado Legón (ACN)

