7 de Feb 2017 | 7:06 am »

Una preventiva, sobre la FIL-2017

Sobre la próxima feria del libro, algunas claves para la redacción de informaciones.

Como en años anteriores durante la feria del libro se han producido confusiones y errores en cuanto a la forma de escribir algunas palabras o utilizar los términos correctos, hemos decidido dar algunas claves para evitar dichos errores.

1.- El nombre completo de le feria es el siguiente: XXVI Feria Internacional del Libro de La Habana, 2017. (FIL- 2017)

2.- En títulos y en el cuerpo de las informaciones, después que se sabe a qué feria nos referimos, se puede utilizar las siguientes variantes: La Feria Internacional del libro de La Habana, o La Feria del Libro.

3.- Para referirse a la sede central de la feria debe escribirse de la forma siguiente: fortaleza San Carlos de La Cabaña. Es importante resaltar que fortaleza no se escribe con mayúscula inicial, tampoco se utiliza la preposición \”de\” delante del nombre.

4.- Cuando se escribe la palabra feria, si no forma parte del nombre, no lleva mayúscula inicial.

5.- Para referirse a los libros se pueden utilizar las palabras siguientes: libro, título, obra, volumen, pero en ningún caso la palabra ejemplar, pues un título, obra o libro tiene miles de ejemplares, y lo que se presenta no es un ejemplar, sino la obra. Sólo se podría utilizar esa palabra para decir, por ejemplo, que el autor le regaló un ejemplar de su libro a cada uno de los presentes.

Elio Delgado Legón / Agencia Cubana de Noticias

Leer además...

Inicio | Página anterior | Usar como página inicial | Subir