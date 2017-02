10 de Feb 2017 | 7:31 am »

Propagandas silenciosas: tres lustros de un antídoto ante la seducción capitalista

Hace quince años por estas fechas vio la luz la primera edición en español de “Propagandas silenciosas”, una obra del destacado intelectual Ignacio Ramonet.

Era una modesta edición en formato tabloide, con una carátula de cartulina, a cargo del Instituto Cubano del Libro, pero su contenido y su oportunidad no pasaron por alto. Una presentación del mismo tuvo lugar en el teatro Carlos Marx, de La Habana, en presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro, quien catalogó el hecho como enriquecedor de nuestro arsenal de ideas.

A propósito de la vigencia de este importante texto, Cubaperiodistas reproduce un artículo del periodista y escritor Pascual Serrano.

“Propagandas silenciosas”, de Ignacio Ramonet

El director de Le Monde Diplomatique nos ha ofrecido múltiples trabajos sobre geopolítica y estrategia internacional (Un mundo sin rumbo, Guerras del Siglo XXI), también sobre comunicación y nuevas tecnologías (La tiranía de la comunicación), pero en esta obra, “Propagandas silenciosas”, se centra exclusivamente en la televisión y en el cine y en el poder hegemónico de Estados Unidos.

El libro se inicia con una pregunta respecto al poder norteamericano: “¿Por qué una supremacía militar, diplomática, económica y tecnológica tan aplastante no suscita mucho más críticas o resistencias? Porque América ejerce, por si fuera poco, una hegemonía en materia cultural e ideológica”. Y es en el cine y la televisión donde esa supremacía es absoluta: “Mientras América sólo compra un 1 % de sus películas para el exterior inunda al mundo con sus producciones de Hollywood”. Lo preocupante es que “el sometimiento y el control de nuestras mente no se hará mediante una orden sino por nuestro propio deseo; no por la amenaza al castigo sino por nuestra propia sed de placer…”. En cualquier caso, para los no alienados culturalmente se reservan otros mecanismos más coercitivos.

Ramonet desgrana a lo largo de la obra con un derroche de ejemplos, los diferentes géneros de seducción y colonización audiovisual: spots publicitarios, películas-catástrofe, series televisivas, westerns….

El autor analiza la influencia del formato publicitario, tanto en el vaciamiento del mensaje político que se ha convertido en un spot, como en el cine moderno, que se ha contaminado de la dinámica publicitaria en su técnica narrativa.

Verdaderamente admirable su disección del mecanismo de colonización mental de las películas-catástrofe. Interesante y original también su teoría sobre el carácter subversivo que en su tiempo tuvieron los western italianos (spaguetti western). La anécdota de cómo Mario Camus, en 1972, logra poner en boca del protagonista de un aparentemente inocente western las palabras de Durruti durante el asedio de Madrid en el 36 es magnífica.

Ramonet, en cambio, es crítico desde el punto de vista ideológico con otras obras consagradas del cine, como Apocalypse Now, de Francis Coppola, a la que acusa de defender “constantemente el punto de vista del Imperio” mediante la “perversión política” de presentar “el origen del horror y de la crueldad” de la guerra de Vietnam en el “comportamiento del enemigo” (la parte vietnamita) y a los norteamericanos como meros imitadores “de los métodos inhumanos de los guerrilleros vietnamitas”.

Las series televisivas también son sesudamente analizadas por el director de Le Monde Diplomatique a través de dos ejemplos internacionalizados: Kojak y Colombo.

En conclusión, “Propagandas silenciosas” es un ensayo excepcional sobre la historia del cine. Documentado y elaborado, en el que se citan cientos de películas, nos enseña a conocer cómo el dominio y el control mental llega a nuestras casas y a nuestras mentes mediante unas imágenes procedentes del otro lado del océano.

La obra original, “Propagandes silencieuses”, se edita en París en el año 2001 y está basada en el libro del mismo autor “Le chewing gum des yeux”, publicado también en Francia en 1981, quien lo rescribió, aumentó y actualizó veinte años después.

Tomado de http://pascualserrano.net/es/libro/4813a13a809511e3b519000c29799907/colonizados-por-las-imagenes-del-tio-sam/

Inicio | Página anterior | Usar como página inicial | Subir