4 de Feb 2017

Premio nobel de Economía Paul Krugman polemiza con Trump

El premio Nobel de Economía Paul Krugmanha ha despedazado en dos series de tuits la política económica proteccionista del presidente de EEUU, Donald Trump, y su decisión de sufragar el coste del muro aumentando un 20% los aranceles a los productos mexicanos. Para el prestigioso economista, el anuncio muestra “la ignorancia y la incompetencia” de la administración del nuevo presidente estadounidense.

Krugman remata su reflexión preguntándose “cómo vamos a sobrevivir a cuatro años así” y califica a los miembros del equipo de Trump de “niños mimados jugando con armas cargadas”. Les ofrecemos a continuación la traducción de los tuits del economista.

Nada más al conocerse la noticia, Krugman escribió esta primera serie de ocho tuits: – “¡Vaya chico! Mucha gente quizás no se de cuenta de cómo de ignorante e irresponsable es esto”, en referencia a la decisión de subir los aranceles. “La política del comercio internacional está gobernada por reglas”, ha asegurado Krugman.

– “Una parte fundamental de estas regles es que los países acuerdan no imponer nuevos aranceles o cuotas de forma unilateral. Así que si EEUU sigue adelante e impone un 20% de aranceles a México, estará repudiando en la práctica el conjunto del sistema (que EEUU construyó). Adiós al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; adiós a la Organización Mundial el Comercio. Como me enseñaron hace tiempo, el peligro no es tanto la represalia -aunque también- si no la emulación. Otros van a seguir nuestra estela. Las barreras comercial es van a comenzar a elevar alrededor del mundo; la globalización se revertirá rápidamente. A la larga, el mundo será más pobre. Pero no importa. A corto plazo va a haber una interrupción inmensa”.

– “Ahora, según Twitter, Spicer está diciendo que era solo una idea (lo de los aranceles). Oh, dios mío. Estos son niños mimado jugando con armas cargadas”. — Paul Krugman (@paulkrugman)

Horas después, realizó esta segunda serie de mensajes:

“El incidente tarifario con México es realmente divertido ya que muestra disfuncionalidad, ignorancia e incompetencia a múltiples niveles. La motivación de los comentarios iniciales de Spicer [el portavoz de la Casa Blanca] parece ser que Trump sentía que se le había faltado al respeto (de nuevo): que la gente se estaba riendo de él (de nuevo) porque había prometido que México iba a pagar por el muro y no va a hacerlo. Por eso alguien tuvo la brillante idea de decir que un arancel podía hacerlo [pagar el muro] imaginando que el plan para un ajuste de tarifas aduaneras de la Casa Blanca como parte de la reforma fiscal a las empresas es lo mismo. Pero no lo es”.

– “Por una cosa, ese ajuste no puede ser solo para un país; además, no es realmente solo como un arancel. Pero espera, que es peor. Los aranceles no los paga el exportador; depende de los detalles, pero básicamente es un impuesto a los consumidores domésticos. Espera, que es peor aún: la idea de que hay más gente que tasa las importaciones es un error. El IVA NO es como un arancel. Es un impuesto sobre las ventas que es neutral en sus efectos sobre el comercio. Ahora, ese ajuste propuesto del arancel fronterizo es un poco diferente. De hecho, puede actuar de forma combinada como un subsidio a la exportación y un arancel a la importación. Por todas estas razones, esa medida puede ser considerada ilegal por la Organización Mundial el Comercio porque no está haciendo lo que otros hacen. Y aunque noderrumbe el sistema económico mundial sus efectos van a ser disipados.

– “Así que sumemos: Trump posiblemente estaba de bajón, así que sus colaboradores le dijeron que tenían una respuesta para sus críticospero no entienden ni la economía ni las reglas del comercio mundial y no se dan cuenta de lo explosivo que es todo esto a intentan recular, pareciendo aún más ridículos en el proceso. ¿Cómo vamos a sobrevivir a cuatro años así”.

