13 de Feb 2017 | 7:51 am »

Nueva propuesta de Ignacio Ramonet en Feria del Libro

A reflexionar sobre el control del Estado a la Humanidad, invita el libro El imperio de la vigilancia, del periodista Ignacio Ramonet, presentado en la fortaleza San Carlos de La Cabaña como parte de la XXVI Feria Internacional del Libro de La Habana, 2017.

Con el sello de la Editorial José Martí el texto devela los inicios de la vigilancia, así como también los métodos empleados, entre ellos la lectura del correo postal y las escuchas de las conversaciones telefónicas, que se sustituyeron en la actualidad por el procesamiento del rastro dejado al usar Internet.

Durante el lanzamiento del libro en la sala Nicolás Guillén, Ignacio Ramonet aseguró que Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, son cinco empresas cuyo capital principal es la información, pues venden datos sobre las personas a publicitarias y los servicios de inteligencias de los gobiernos.

Después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 los políticos han pretextado que en el mundo de hoy para estar seguros es preciso sacrificar un poco de la libertad de cada individuo, agregó.

En las presentaciones del libro algunas personas aseguraron no importarles que los vigilen porque no tienen nada que esconder, pero me pregunto si eso es realmente verdad y estamos dispuestos a permitir que se conozca nuestra intimidad, expresó.

El libro incluye entrevistas a Julian Assange y a Noam Chomsky, que ayudan a complementar el entendimiento de este fenómeno en las sociedades modernas y finalmente ideas de cómo enfrentarse a ese sistema y defender el derecho a la intimidad, apuntó.

Rosa Mirian Elizalde, en la presentación a la que también asistió Abel Prieto, ministro de Cultura de Cuba, dijo que el texto es una alerta inteligente y documentada acerca del control de los Estados sobre la Humanidad tomando como pretexto la lucha contra el terrorismo.

Ignacio Ramonet, catedrático y periodista español residente en Francia, donde dirigió la revista Le Monde Diplomatique, es el autor de una veintena de volúmenes, entre ellos Cien horas con Fidel.

Gretchen Gómez González. ACN

