21 de Feb 2017 | 6:35 am »

Las redundancias

Un fenómeno que encontramos con bastante frecuencia y sobre el cual tenemos que reflexionar es la redundancia, que consiste en agregar a un sustantivo un calificativo innecesario por estar implícito o porque no puede ser de otra manera.

Entre los que más proliferan en la redacción tenemos los siguientes:

Logros, éxitos o resultados alcanzados u obtenidos. Cada uno de los tres sustantivos expresa por sí solo una idea; por lo tanto no es correcto decir: “los logros alcanzados por el colectivo”, ni “los éxitos obtenidos por la empresa”, ni los resultados alcanzados por la provincia”.

Basta solo con decir: “los logros del colectivo”, “los éxitos de la empresa”, o “los resultados de la provincia”, pues todas las formas señaladas anteriormente constituyen redundancias.

Caballerías o hectáreas de tierra. Tanto una como la otra son unidades de medida que solo sirven para medir tierra, excepto cuando se refieren a lo que está sembrado, como por ejemplo, caballerías de caña.

Es decir, que si expresamos que se roturaron 40 caballerías o que se desmontaron mil hectáreas, no hay que decir que son de tierra, pues ¿de qué otra cosa podrían ser?

Nuevo récord. Si es un récord es porque no se había logrado antes y por lo tanto siempre será nuevo.

Construir o inaugurar nuevas casas. Por supuesto que no se inauguran casas viejas. Tal vez lo que se quiera expresar es que se inauguraron otras casas o más casas, además de las que se habían inaugurado anteriormente.

Provincias del país. Si estamos hablando de Cuba y nos referimos a todas las provincias o a varias provincias o a un número determinado de provincias, no hay que decir que son del país, pues ¿de qué otro lugar pueden ser? Lo mismo ocurre con países del mundo, pues no hay países en otro lugar.

Extremar al máximo. Si decimos que hay que extremar algo, significa llevarlo al máximo. Por lo tanto es una redundancia decir que debemos extremar al máximo las medidas de seguridad. Basta con decir: “se deben extremar las medidas de seguridad”.

Proyecciones futuras. Todas las proyecciones son futuras. Por lo tanto será suficiente expresar por ejemplo: “fueron analizadas las proyecciones de la empresa”.

Compromisos trazados. Si son compromisos es porque fueron establecidos o trazados.

Puede haber otras redundancias de las que debemos cuidarnos cuando escribimos, pues siempre que un sustantivo sea suficiente para expresar un significado, sin necesidad de agregar otra idea que está implícita, no debemos agregarla, pues cometemos una redundancia.

Elio Delgado Legón / Agencia Cubana de Noticias

