Andrés Gómez y su cultura de hacer política

“Ahora formamos parte del proyecto Coalición Alianza Martiana que, en este mes de enero cumple 16 años de fundado, e integrado por organizaciones de la emigración en Miami las que, anteriores a dicha alianza, han trabajado con la comunidad cubana en dicha ciudad. Este fue un proyecto surgido a partir del pensamiento martiano de unidad entre todos los cubanos del doctor Armando Hart Dávalos”.

Así inició su diálogo a este sitio web el periodista Andrés Gómez López, coordinador nacional de la Brigada Antonio Maceo en Estados Unidos y director de la conocida revista Areíto —ahora publicada en formato digital–, durante el reciente homenaje al abogado, filósofo, educador y revolucionario cubano doctor Armando Hart Dávalos en la Feria Internacional del Libro de La Habana.

Acerca de dicho proyecto, la reconocida revista solidaria Areíto, y sus criterios sobre la actual administración norteamericana con respecto a Cuba, expresó:

“El proyecto Coalición Alianza Martiana logró ejecutarse a través del también periodista y escritor cubano Max Lesnik –amigo y compañero de lucha del doctor Hart desde los años cincuenta del pasado siglo–, y quien dirige hoy también Radio Miami partiendo de una transmisión diaria vía digital exclusivamente –algo que no ocurría hace años atrás–, debido a que todos nuestros contratos han sido cancelados por parte de las radioemisoras comerciales del estado de la Florida.

“En relación con la revista Areíto, fundada en 1974 en formato impreso primero y ahora continúa tan sólo en digital –y que dirijo desde 1986–, debo confesar que jugó un papel muy importante al ser la única en otra época que publicaba artículos sobre autores cubanos, política, economía, cultura…Esto ha cambiado muchísimo, pues ahora se remite a publicar nuestros puntos de vista. En el caso de la Brigada Antonio Maceo –fundada en 1977–, sí se ha mantenido con una posición relevante al divulgar el trabajo de aquellos cubanos residentes en Estados Unidos (en especial de Miami), quienes mantienen una postura consciente y solidaria hacia la Mayor de las Antillas.

“Este es el trabajo que realizamos hoy en una coalición de ayuda solidaria, y conscientes también de que no obstante ser un grupo minoritario, somos capaces de reflejar un sentir mucho más grande como emigración cubana asentada en dicha ciudad desde hace décadas. Entre los aspectos más exitosos de nuestro trabajo como emigración cubana en Miami están nuestra política de repulsa contra el bloqueo económico, comercial y financiero ejercido por las administraciones norteamericanas durante tantos años; la lucha contra el terrorismo y la impunidad de sus principales agentes. Al respecto recordemos acciones terroristas como la del joven cubano Carlos Muñiz Varela, vilmente asesinado en 1979 en San Juan, Puerto Rico. Asesinos a sueldo quienes nunca han sido convocados a los tribunales. Asimismo hay que incluir el acercamiento y profundización de nuestros vínculos como comunidad cubana radicada en Miami con organizaciones solidarias de la Isla.

. ¿Cuál es su percepción y opinión personal acerca del actual Presidente de los Estados Unidos y, en especial, acerca de su aún no anunciada política gubernamental hacia Cuba?

“El Presidente Trump es completamente diferente a lo que la institucionalidad política norteamericana está acostumbrada y sobre esto hemos sido testigos de todo lo acontecido en menos de un mes y, a partir de su elección como mandatario. Desconozco si impredecible es la palabra correcta para calificarlo en relación con su actuación política, pero sí ha sido diferente a partir de su reciente entrada en la Casa Blanca si se le compara con otras administraciones del siglo XX y de principios de este milenio.

“En relación con Cuba –y ojalá yo fuese brujo o adivino–, quizás lo que opine hoy, es posible que mañana no fuese cierto, pero lo que he observado hasta la fecha es que, durante y hasta las últimas semanas de su campaña electoral, Trump estaba a favor de las relaciones con la Isla. Recordemos que él emitió dos declaraciones: una en mayo y otra en julio pasado. En esa última declaraba que apoyaba la política del presidente Barack Obama con vista a un acercamiento con Cuba, con vista a restaurar las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales y de proseguir el camino de la normalización, aunque como candidato opuesto al Partido Demócrata (el de Obama y su candidata Hillary Clinton), planteaba además que él hubiese exigido más del Gobierno cubano.

“Sin embargo, a finales de la campaña presidencial (noviembre pasado), la elección entre Hillary y él estaba verdaderamente reñida. Trump perdió, realmente, el llamado voto popular. Al respecto quisiera puntualizar que entre las personas con derecho al voto, casi tres millones de ellas lo hicieron por la candidata del Partido Demócrata. Sin embargo, hay que recordar también que el sistema político y electoral de Estados Unidos adolece de ser democrático para la elección de su presidente. De hecho, posee un sistema que le permite a un candidato, como fue el caso de Trump, perder el voto de la ciudadanía y aún así, ser electo por parte de un grupo a quienes se les califica como electores representativos de una redistribución del voto, y llegar a la elección final del mandatario.

“En suma, esa campaña estuvo bastante reñida, se desconocía qué iba a suceder. Todo este proceso transcurrió bajo una gran expectativa, al mismo tiempo que se esperaba ocurriese otra situación que, en definitiva, no llegó a concretarse. La Florida estaba en juego, al ser uno de los estados de la Unión que más votos electorales tiene. Era, por tanto, importante que Trump afianzase sus posibilidades de ganar la votación.”

– ¿En relación con el voto cubano en el estado de la Florida…?

“Al respecto habría que apuntar que en las dos últimas elecciones presidenciales –esta fue la tercera–, el voto cubano en la Florida se comportó en apoyo a aquellos candidatos (como fue el caso de Obama), a favor del restablecimiento de relaciones con Cuba. Y esto se debe a que esa comunidad de cubanos que residimos al sur de la Florida –más de 800 000 en estos momentos y su 60 % nacido en la Isla, pues el resto son hijos y nietos concebidos en la Unión–, decidimos votar por el candidato que favoreciese un cambio de política hacia Cuba. En el caso de Trump, éste fue a afianzar la posibilidad de que aquellos que se oponían a la señora Clinton, votaran por él; fue a afianzar allí su voto presidencial. “¿Quiénes eran esos opositores? Pues, la extrema derecha cubano-norteamericana opuesta a las relaciones bilaterales. Trump fue a buscar el voto de esa gente, de todos aquellos que se oponían a la Clinton, presumiblemente, como también a él. En realidad, su postura desde el inicio, fue a favor de las relaciones, mientras que la de los dirigentes de la extrema derecha en Estados Unidos no tenía a Trump como candidato por el estado de la Florida, sino que apoyaban a Jeff Bush –el último de los Bush, quien resultó eliminado enseguida— Luego, apoyaron a Marco Rubio (quien también perdió); por lo tanto, la única opción que tenían era la de Trump.

“De esa forma hizo declaraciones en Miami, en específico a la extrema derecha, tomando una nueva postura en contra de Cuba. Pero todo esto lo observo como algo circunstancial. Y me remito al respecto a una entrevista realizada a Trump el 23-24 de octubre del 2016 –tan solo a diez días de la celebración de las elecciones–, por parte de un connotado periodista del sur de la Florida, Jim DFede. Aquella fue una entrevista extensa referida a diversos temas y, en relación con Cuba, le preguntó sobre las posibilidades de su política hacia la Isla y si era cierto que iba a romper con todo lo logrado por Obama al respecto…Esta interrogante se la hizo en tres o cuatro ocasiones de diferentes formas –y en menos de un minuto–, porque no le acababa de responder. Tan solo repetía: “Hay que negociar…Todo va a estar sobre el tablero para ser negociado…Todo vamos a negociarlo…Vamos a negociar…”

“En definitiva, rehusó empeñar su palabra en esa entrevista con lo que había planteado anteriormente en Miami. Incluso, se le preguntó también “si representantes de sus intereses comerciales habían visitado a la Isla para negociar las posibilidades de inversiones en los años 2012, 2013 y en 1998 –en aquel año estaba interesado en la apertura de casinos en este país, según reportes de la prensa–. Igualmente, cuando el periodista le interroga sobre la visita a la Isla de una comitiva de sus asesores más representativos en el 2012 y 2013, Trump respondió: “Yo no he estado en Cuba…Yo no sé si viajó allá alguna comitiva…Lo investigaré y te lo haré saber…”

“El más importante de esa comitiva fue su abogado personal y de sus intereses: Greenblatt, quien es favorable a las relaciones entre ambos países y es su asesor gubernamental para tres temas: la situación palestino-israelí, las negociaciones con vista a nuevos mercados comerciales, y las relaciones con Cuba. Además de ser el encargado por el presidente Trump, de la situación de Estados Unidos con este país.

“En resumen, estimo que Trump está en disposición de negociar con Cuba, y Greenblatt es la persona responsable para todo esto –y de su más absoluta confianza–, con vista a explorar sobre las posibilidades de inversión en este país (como lo hizo hace cuatro años atrás) y la encargada a la vez de un proceso de negociaciones”.

– ¿Mantendrá su poder la ultraderecha o mafia cubano-norteamericana de Miami?

“El interés de la ultraderecha cubano-norteamericana de Miami de destruir a la Revolución cubana se mantiene; esa mafia constituye el reflejo y las aspiraciones de todas las administraciones de Estados Unidos durante más de medio siglo.

“Supongo que si yo fuese alguno de ellos estaría sumamente preocupado, al estar consciente de que Trump actuará con respecto a Cuba tal como lo evidencian sus posturas públicas. Deben estar histéricos. Ya veremos en qué concluirá todo esto. Entretanto, nosotros firmes y decididos a continuar hacia delante y apoyando el proceso revolucionario cubano.”.

Antes de concluir la redacción de este diálogo con Andrés Gómez López, nos viene a la mente la exposición de un criterio final capaz de calificar la actitud de este cubano. Otro más quien, no obstante hacer sido arrancado desde muy niño de la tierra que le vio nacer, ha logrado mantener contra viento y marea –y desde la ciudad-sede de la política anticubana más reaccionaria—, una posición firme y valiente hacia sus principios de identidad y culturales, de absoluto apoyo hacia la Revolución cubana y hacia el pueblo del que realmente siempre será hijo, y que siempre le ha acogido y continuará acogiendo con profundo amor y gratitud. Es por ello que, finalmente, decidimos escoger un criterio del doctor Hart expuesto en su obra “La Cultura de hacer Política (II)”, donde recalca:

“Hay que saber diferenciar y, a su vez, relacionar ideología entendida como producción de ideas o como ciencia del estudio de las ideas, de un lado, y práctica política concreta, del otro. La primera, inspira y orienta a la segunda: pero no es ella. La segunda, promueve y desarrolla materialmente la acción política hacia los fines y objetivos que se proponga”.

Por: Astrid Barnet

