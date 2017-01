Yirmara Torres, Mujer hecha palabra

Entre reuniones, llamadas telefónicas, clases en la universidad, Yirmara Torres Hernández divide su tiempo. Sin embargo, a pesar de la rutina diaria, siempre encuentra un espacio para ejercer la profesión que le apasiona.

A veces, permanece detenida frente al ordenador, con la mirada perdida en los recuerdos y vuelve a sentirse la niña que jugaba en la finca de sus abuelos, allá en Cuatro Esquinas en el municipio de Colón.

Y es que más allá de ser la presidenta de la Unión de Periodistas en Matanzas, de su voz siempre dispuesta a defender el ejercicio de la palabra, se esconde su sensibilidad maternal y esa sencillez que fue creciendo en su interior desde la infancia.

-¿Por qué decidió estudiar Periodismo?

-“Desde chiquita siempre me gustó leer mucho, leer los periódicos, era una niña rara. Escribía cuentos poesías e incluso una novela que la tengo inconclusa. Entonces cuando tenía 10 años me mudé para Colón y cuando estaba en quinto grado, seleccionaron estudiantes para un Círculo de Interés de la emisora Radio Llanura de Colón, muy pequeña pero con un colectivo de trabajadores muy bonito.

“Fui locutora en quinto y sexto grado de un programa infantil que se llamaba “Niñito Cubano´´ y luego de otro “Cita Estudiantil’’, hasta noveno grado, que era para adolescentes .Después comencé a estudiar en “ La Vocacional´´, siempre me destaqué en las ciencias y en las letras, me encanta la matemática y la física me fascinaba porque mi papá es Físico, y en esas asignaturas ganaba concursos.

“En una ocasión participé en un Concurso Nacional de Química. Siempre tuve esa disyuntiva me gustaba leer, escribir pero también las ciencias y no sabía si decidirme por Física o Periodismo. En doce grado no sabía que iba a pedir y estudiaba de todo, iba a todos los repasos que daban para las Pruebas de Ingresos.

“Hasta que mi profesor de Física, Mora, que hizo que me enamorara más de la Física, me dijo:-Yirmara decídete porque te vas a volver loca-. Ya cuando faltaba poquito me decidí por Periodismo y había un“ runrún´´ de que iba a entrar la carrera pero que se iba a llamar Comunicación Social y la pedí casi que a ciegas, pero me habían dicho que era como Periodismo.

“Vino una sola carrera y había gente que querían optar Periodismo entre ellos la hija del director del Periódico, pero yo saqué cuentas y tenía un promedio muy bueno, era el 10 en el escalafón, y como ninguno de los aspirantes a Periodismo estaban por delante de mí si salía bien en las pruebas de ingreso la carrera sería mía y así fue.”

-La Vocacional es una escuela de reconocido prestigio en nuestra provincia, y ha sido cuna de grandes profesionales.¿Cómo describirías tu etapa de estudiante en La Vocacional?

-“Es una escuela que te marca, fue la primera vez que nos alejamos de los padres, que estábamos becadas y tuvimos que quedarnos en un albergue. Yo era una niña muy bien llevada, tenía buenas amistades que las mantengo hasta ahora. Pasamos mucho trabajo porque eran años duros del Período Especial. Cumplí los 15 en el año 93, Período Especial.

” Esa etapa fue terrible no había nada que comer, pero fuimos felices. Recuerdo las ruedas de casino, los profesores que eran muy buenos. Mi profesora de Español me decía “ Soledad Cruz´´ porque era muy rebelde y criticona, me enfrentaba a todo lo que yo creía injusto y defendía a los otros.”

-Durante su carrera se evidencia su versatilidad pues ha trabajado en diferentes medios: en los inicios en el Girón, posteriormente en Radio 26, luego incursionó en el Periodismo de Hipermedia y actualmente se desempeña como Presidenta provincial de la UPEC. ¿De todos los Medios de Prensa en que has trabajado cuál es el que más te gusta?

-“No tengo ningún medio favorito .Cuando me gradué tenía la convicción de que me gustaba la prensa escrita, porque tuve un profesor que era fabuloso y a mí me gustaba mucho escribir y cuando me gradué fui a trabajar para el periódico Girón.

“Después me fui a trabajar para la radio y también es fabulosa, y el Periodismo digital que lo hice después también me fascina, por eso digo que no tengo un medio favorito.Aunque el medio que menos me gusta es la televisión porque considero que ese diarismo le resta mucho a la belleza del lenguaje.”

-¿Cuál es el género periodístico que más le gusta?

-“Yo pienso que el que mejor se me da es el comentario pero me gusta mucho la entrevista porque soy conversadora y siempre la veo como un reto.”

-¿Qué género consideras más difícil?

-“La nota, porque armarla es una tarea de artistas.”

-¿Cómo se siente al ser Presidenta de la UPEC en Matanzas?

-“Es una responsabilidad grande porque son momentos muy difíciles para el Periodismo cubano. El sector está muy desestimulado, el salario es bajo .Es el gremio profesional de los periodistas y desde ese sentido es muy difícil, pero también es muy bonito porque también tienes la posibilidad de no permitir que se cometan injusticias.”

-Paralelamente llevas dos arduas tareas, la de madre de un adolescente de 13 años y la de Periodista.¿Es difícil llevar sendas tareas?

-“Ser madre siempre es difícil y los hijos de los periodistas viven con uno ese ritmo de trabajo, pero son felices”.

-¿De su Blog, Pedazo de Cuba, qué pudiera decir?

-Cuando la triste muerte de Fidel, publiqué una crónica de lo que sintió Ramón Labañino que se encontraba en la Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC) para esperar el Día del Economista. La crónica y tuvo15000 visitas lo que te demuestra la influencia de esos medios alternativos.

-¿Por qué decidió ser profesora de la Universidad?

– “El primer año que abrió la carrera solamente un 15 por ciento de los periodistas eran graduados de Periodismo, el resto eran reorientados, no tenían formación periodística.

“Nos llamaron a todos los que éramos graduados y dije que no porque mi niño iba a empezar la escuela y comencé de profesora de Periodismo Radiofónico en el segundo año. Ser profesora es muy gratificante, pero nunca voy a dejar de ser Periodista para dedicarme al magisterio a tiempo completo.”

-Desde dos puntos de vista: uno como periodista y otro como profesora, ¿qué consejos les daría a los jóvenes estudiantes para que sean buenos periodistas?

-“Tienen que ser buenos seres humanos para poder sentir por los demás, porque el periodismo es para servirle a la gente, resolver problemas. Tienen que ser muy curiosos, mirar y preguntarlo todo. Tratar de ver lo que otros no ven .Leer mucho, superarse cada día y ser valientes.”

– Por su experiencia como profesional, ¿cuál usted considera que es la clave para hacer una buena entrevista?

-“Para hacer una buena entrevista tienes que disfrutarla, conversar como si fuera con tu mejor amiga. Hacer preguntas interesantes y lograr que el entrevistado se motive.”

Yirmara es una persona muy sencilla que vive despojada de los convencionalismos, de lo tradicional. Su personalidad no muestra interés por los grandes acontecimientos, prefiere las cosas simples.

No se puede resumir en una simple palabra como madre, periodista, o presidenta la grandeza del alma de esta mujer, que seguramente cambiaría todos esos roles solamente por vivir de nuevo en la finca de sus abuelos y porque estos estuvieran tan llenos de vidas como lo estaban años atrás, cuando sembraban junto a ella las plantas de su pequeño paraíso.

Lisania La Osa Llanes, estudiante de Periodismo / Periódico Girón