Las claves del “5” : hacer de lo cotidiano, lo excepcional

En más de una ocasión en los últimos tiempos, el periódico 5 de Septiembre de Cienfuegos ha suscitado el interés tanto del público cómo de aquellos factores que tienen que ver con el cometido de la Prensa en nuestro país. Y no se trata solo de los temas que publica, sino de cómo los aborda y, en algunos casos, hasta de cómo llega a ellos.

Pero en el 5 se es reacio a que se considere a este como un referente. Para su colectivo, no se está haciendo más que el ABC de todo proceso editorial. Ni se está inventando nada ni se está cambiando el mundo desde allí.

Abocados a un nuevo modelo de gestión, diseñado y propuesto a partir de las propias exigencias del periódico que se quiere, sus principales rectores piensan no obstante que la gestión de un cambio no consiste en implantar nuevos modelos, que a la postre resultan ser solo teorías pasajeras. La clave para ellos está en comprender qué puede pasar con cada uno de los actores involucrados con el medio.

Sobre ese y otros temas, Cubaperiodistas conversó con los principales directivos del 5 de Septiembre.

Omar George Carpi: ¿Establecerían ustedes una relación directa entre la implementación de un nuevo modelo de gestión y un mayor protagonismo de la agenda pública en las propuestas del 5 de Septiembre?

Adonis Subit Lamí, director de la Editora 5 de Septiembre: La agenda pública tiene que estar obligatoriamente en cualquier modelo de gestión. No importa si este es viejo o nuevo, si se puede o no mejorar: la agenda pública tiene que estar.

Pero creo que antes de hablar de agenda, habría que abordar el tema de los públicos: cómo accedes a ese público y cómo este accede a ti. Porque si no tienes un contexto que le dé cabida y el público no tiene un canal para compartir ese espacio contigo, ¿cómo te enteras de sus necesidades de información, más allá de que tú estás en la calle todos los días?

Por eso nos propusimos darle un poco más de espacio a la ciudadanía en el periódico: las secciones Diálogo Directo, que se ha potenciado; Mi reporte SMS, Cuestión de criterios; las cartas, que por supuesto se mantienen… o sea un grupo de secciones en las que la gente puede venir a conversar, donde a través de las nuevas tecnologías pueda mandarnos rápidamente un mensaje sobre lo que le está pasando en ese momento. Hemos abierto canales para que el pueblo pueda llamar al periódico y pueda incluso venir aquí a discutir diversos temas con las autoridades y funcionarios implicados en el asunto. Así nosotros nos enteramos de esas necesidades que tiene la población. Yo a veces me pregunto, después de todo este tiempo, cómo puede sobrevivir una prensa sin una agenda pública. No lo concibo.

Mercedes Caro Nodarse, redactora jefa: De ahí entonces la percepción negativa que se ha creado en la población sobre la prensa. Si tú no formas partes de lo que se publica en los medios, no puede haber confianza en lo que tú dices, en lo que tú haces, en lo que tú propones.

Idelfonso Igorra López, editor jefe: Qué mejor agenda pública que la opinión del pueblo, lo que nos llega por SMS, por ejemplo. Incluso trabajos investigativos que está desarrollando el periódico parten de algunos de esos mensajes que nosotros utilizamos para indagar más en la denuncia, y que en términos de periodismo de investigación dan lugar a trabajos que han suscitado mucho interés en la población, incluso para confrontar ciertos rumores y bolas que circulan y que también son parte de la agenda pública, respecto a los cuales nuestro deber es informar, orientar, que la gente sepa verdaderamente qué está pasando. En este caso, los SMS nos ayudan mucho.

Incluso, en ocasiones nos han traído fotos. O sea que también hay colaboración por parte de los lectores en ese aspecto desde el punto de vista gráfico. Tanta, que decidimos diseñar otro nuevo espacio de participación denominado Lente Ciudadano, a donde los lectores pueden enviar sus instantáneas con un pequeño texto explicativo, ya sea por correo electrónico o trayéndolas personalmente a la redacción en formato digital.

Adonis Subit Lamí: Todo eso está incluido en la agenda. No hay más secretos: en la medida en que se publica lo que interesa, la población se siente identificada y han venido con más cosas. Cuando a nosotros nos entregaron el Premio del Barrio de los CDR porque “estábamos al lado del pueblo”, a mí no me gustó la definición. No, nosotros no estamos al lado del pueblo. Nosotros somos el pueblo.

Mercedes Caro Nodarse: Qué es lo que está ocurriendo: se aborda lo que sucede en el territorio que resulta no solo de interés tratarlo para un medio de comunicación, sino que resulta de interés para todos. Por ejemplo, la distribución del arroz normado en mal estado. Estaba en la agenda pública. ¿El periódico qué tenía que hacer? Bueno, investigar por qué el arroz llegó en tan mal estado a las bodegas y se vendió así a la población. O sea, de lo que se trata es de no estar ajeno a lo que está pasando en el momento y plantearnos qué podemos hacer al respecto, sin dilaciones.

Adonis Subit Lamí: Hoy uno de los problemas relacionados con la inclusión de las nuevas tecnologías en los medios de comunicación, es que todo es muy rápido. En muchas redacciones, incluso en el mundo, no se reposa: el Twitter, el Facebook. Y nosotros hoy lo que no tenemos es espacio en el periódico para ponerlo. El modelo actual no ayuda. No tiene nada qué ver con la situación laboral. No satisface las necesidades de la prensa.

Omar George Carpi: ¿Y estas quedarían acaso satisfechas con un nuevo modelo de gestión?

Adonis Subit Lamí: Nosotros necesitamos más espacio, más tiradas, más frecuencias. Tenemos muchas cosas por decir, mucho trabajo hecho. Nos quedan muy buenos materiales por publicar. A veces me da pena cuando nos ponen como ejemplo de buenas prácticas, porque uno no está haciendo otra cosa que el ABC. No somos ejemplos de nada. Eso es lo que hay que hacer y ya. No lo estamos inventando, ni aquí se está cambiando el mundo.

Hay lugares por ahí en que se discute qué se va a poner en una edición. El consejo editorial se devana los sesos a ver cómo se llena el periódico. Y aquí los consejos son los editores y los periodistas fajados conmigo porque se quedan diez, doce trabajos por poner todas las semanas.

Yo creo que es un asunto de voluntad. Evidentemente, el nuevo modelo de gestión necesita de enfoques multidisciplinarios, de la incorporación de otros roles como puede ser el equipo de análisis de opinión, que hoy no está contemplado en los medios. El análisis del discurso, de secciones. También el comunicador social, sociólogo, el sicólogo. O sea, un grupo de especialistas que se dedicarían a hacer investigaciones y que hoy no tenemos. Habría roles que contribuirían a mejorar la eficiencia del proceso.

Mercedes Caro Nodarse: El nuevo modelo de gestión no es una receta, cada medio debe construirlo en función de sus destinatarios, las necesidades informativas, los recursos humanos de que disponga, a partir de unos principios compartidos por la comunidad de medios del país. Incluso te da la posibilidad de que aunque no tengas ese equipo de análisis al que se refiere Adonis, puedas contratar a especialistas que te hagan ese trabajo.

Adonis Subit Lamí: Estamos hablando de hacer un medio multimedia. Nuestro modelo podría proponerse una redacción integrada, pero dentro de la redacción integrada una redacción multimedia. O sea, nosotros vamos a tener una cabina para audio y un set pequeño para televisión.

Los que se integrarían serían los formatos. La plantilla respondería a las necesidades del medio. Serían tres formatos : video, audio, texto, la integración de todos esos servicios para diversificar los servicios o salidas de la producción informativa. Pero cada servicio tiene que hacérmelo alguien. Es la tecnología, los recursos, la organización de la redacción, o sea, las rutinas productivas.

Omar George Carpi: Entonces, hasta tanto un nuevo modelo de gestión no favorezca avanzar más en algunas de esas pretensiones… ¿quizás ayude por lo pronto un cambio en las rutinas productivas actuales?

Idelfonso Igorra López: El modelo no ha cambiado y la plantilla sigue siendo la de hace unos cuantos años. Lo que ha cambiado son los roles. El periodista sigue siendo periodista, pero en un momento determinado puede estar haciendo una investigación. Puede estar editando un audio, o grabando un video. Puede estar metido en las redes sociales. En definitiva eso va a cambiar y tenemos algunas ideas sobre eso.

De hecho, la estructura física que tiene actualmente el periódico, tampoco facilita esa dinámica. El nuevo proyecto que incorporará el periódico propiciará que todo esto cambie y que todos estos roles y toda esa estructura que nos proponemos, estén en correspondencia con los espacios físicos en que se encuentran los profesionales de la prensa en el periódico.

Pero hasta tanto no llegue ese momento, los propios periodistas han asumido esos términos. Porque antes el periodista no los manejaba. Ahora el periodista tiene que interesarse. Tiene, por ejemplo, que hacer el guión para la infografía. No es que yo le doy y tú haces. ¡No! Está obligado a entregar el guión y después a trabajar con el diseñador en la infografía.

Además, nos pronunciamos por nuevas formas de presentar el contenido. Le estamos dando mucho espacio al diseñador, que estaba muy desvinculado del proceso editorial. Hoy tiene que dar ideas, leerse los trabajos, porque es imposible que tú estés diseñando una caricatura, una infografía de una página y te estés contradiciendo con la edición anterior, porque no la lees, porque no la conoces. Hoy a los diseñadores se les escucha. Hay diseñadores que dicen: este título no me gusta, y se ha mandado a analizar.

Mercedes Caro Nodarse: Y antes de dar todos esos pasos, ya se ha hecho un estudio diagnóstico del diseño.

Adonis Subit Lamí: En fin, que no hay nada de espontaneidad. Es ciencia. Una persona que se dedica a esto, una persona que se dedica a lo otro. Ahora mismo yo tengo estudiando Cuestión de criterios en la calle, con comunicadores sociales. Para hacer esas cosas traigo gente de afuera. Yo necesito gente que no esté vinculada aquí, que no tenga compromisos con ninguno de nosotros, y que haga ese tipo de estudio. Ahora esa sección se está estudiando. En la calle hay personas en eso, con técnicas de investigación social. Me tienen que presentar un resultado aquí, en x fecha. Y ahí vemos qué tiene de positivo, qué de negativo. O sea, ciencia. Que se hagan estudios. Yo pienso, me parece, me gusta… esos criterios aquí no valen. Ni el mío ni el de los periodistas.

Mira, por ejemplo, hubo un trabajo que marcó una mayoría de edad aquí: el de la crisis migratoria de los cubanos varados en Costa Rica. Hay cierta apreciación de que un medio provincial no tiene que meterse en un asunto nacional y mucho menos internacional. Y se probó que se puede perfectamente bien. Esa distinción entre lo local, lo provincial, lo nacional e internacional se acabó, porque ya cuando tengo Internet soy igual a la CNN, a Cubadebate, al Nuevo Herald. Todos estamos en la misma condición. No es que antes no se pudiera hacer, pero costaba mucho trabajo, se cerraban muchas puertas.

Omar George Carpi: ¿Y cómo han podido abrirlas, sobre todo las más reticentes a hacerlo?

Adonis Subit Lamí: Diálogo y respeto. Y por supuesto, que cada vez que tú veas una edición del periódico, no estés ante una edición para lastimar a nadie. Al final, todos estamos en el mismo bando y queremos un mejor Cienfuegos para todos.

Sería faltar a la verdad si decimos que no hay una conciencia política acerca de nuestro cometido. Hasta el día de hoy no hemos tenido una situación fuerte, desagradable, con la dirección política y gubernamental del territorio. Al contrario, por orientación de las máximas autoridades del Gobierno en la provincia, todo lo que se refleje en el periódico debe tener una respuesta. Y tú ves que vienen los aludidos, se sientan ahí y traen sus respuestas. A veces lo que no tenemos es espacio para ponerlas y tenemos que reducirlas. Yo creo que hasta ahora hay una voluntad y nadie nos ha cerrado puertas. Problemas, con Turismo nada más. Fuera de eso, no tenemos problemas con nadie. No tenemos puertas cerradas.

Mercedes Caro Nodarse: Incluso después que los compañeros hacen su investigación, se analiza palabra por palabra, para que no haya algo que hiera, que pueda estar fuera de contexto. Nosotros desde hace ya un tiempo a la fecha, todo lo hacemos en equipo. Puede que haya un compañero que haga la investigación, pero al final hay una participación colectiva.

Adonis Subit Lamí: Este tipo de trabajo nunca se hace solo. Se busca a una persona para que lidere la investigación y le decimos: búscate a alguien, o nosotros le ponemos a alguien. En dependencia de la magnitud del asunto, dos o tres más. Aquí han salido trabajos elaborados hasta por cuatro personas. Como sucedió, por ejemplo, con una indagación que nos llevó a CADECA, cuando la bola del cambio de dinero. Nosotros sabíamos que si íbamos a CADECA nos iban a pelotear. Dispusimos entonces de cinco personas que fueron simultáneamente a distintos lugares, a la misma hora, para que no pudiera haber reacciones entre los bancos y llamarse unos a otros. ¡No! Cinco personas en cinco lugares diferentes… Y ya cuando ellos reaccionaron nosotros teníamos toda la información en la mano y tuvieron que venir a sentarse aquí, porque teníamos todos los elementos de todas las partes posibles.

Aquí tenemos una máxima: No hay periódico terminado hasta el último día, hasta el día de salir en imprenta, cuando ya hay que sacarlo. Es hoy por hoy una práctica, incluso con respaldo logístico: se saca comida para la gente que se queda aquí, si es necesario.

Idelfonso Igorra López: Nosotros hemos tenido ya algunas ediciones prácticamente terminadas y ha surgido un tema en la calle que algún compañero trae y que nosotros pensamos, como decimos, que es pan caliente y que va a ser de sumo interés para la población, y lo sacamos. Nosotros sacamos lo que haya que sacar.

Adonis Subit Lamí: En la medida en que tú vas haciendo un periodismo serio, con más trabajos de investigación, tienes tu recompensa. Cuando lo haces en equipo hay menos riesgo de equivocarse. Porque no es lo mismo la visión de una persona que la visión de cinco. Y eso queda muy pulido. Entonces, cuando tú ves eso, que está bien concebido, que es serio, la misma dirección política de la provincia comienza a hacerte encargos. Nosotros hoy tenemos encargos de la máxima dirección del país. Son cosas que te dan orgullo, porque hay una confianza en ti. Y sabes que detrás hay un respaldo.

Por ejemplo, la investigación que desarrollamos para esclarecer la situación de los voleibolistas cubanos acusados de violación en Finlandia. Nos pidieron un making of del trabajo, una explicación de cómo lo hicimos. Y tuvimos que dar detalles: la línea de mensajes, cómo se saca esa línea de mensajes; qué es lo que va primero; cómo analizamos a la gente en las redes sociales antes de hacer las entrevistas; cómo se contacta a una embajada; quién es el periodista que lo hace, qué le toca a la dirección del medio… Todo eso se lo mandamos a las instancias interesadas en valorar la experiencia. O sea, que están muy atentos a nuestro trabajo. Y ya te digo, no estamos inventando nada. Estamos haciendo lo lógico.

Omar George Carpi: ¿En algún caso se consulta lo qué será publicado?

Adonis: Nunca se consulta. Se han intercambiado cosas muy técnicas con los implicados en algún trabajo que se hará público. Algo que tenga que ver con un lenguaje muy técnico que nosotros no dominamos, para estar seguros.

Idelfonso Igorra López: Por ejemplo, cuando la visita del Papa…

Adonis: Nosotros mantuvimos un diálogo muy estrecho con los especialistas en el tema. Es un caso excepcional. Como regla, no se consulta.

Habrá quizás quienes se enreden en consultas. Aquí eso se acabó. Entre la visión del periódico de hacer coincidir las agendas y la voluntad política de las autoridades, esa historia fue pasada. Y además, como catalizador de toda gestión, el contacto con el público. Yo estoy muy satisfecho.

