30 de Dec 2016 | 9:45 pm »

Reconocen en Guantánamo labor de la prensa en 2016

La labor de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación masiva guantanameros y de los corresponsales de medio nacionales en el territorio, durante, antes y después del paso del huracán Matthew, fue reconocida este 30 de diciembre por Denny Legrá Azaharez, Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en Guantánamo, en una reunión efectuada en la sede de la Asamblea Provincial del Poder Popular.

“El paso del huracán Matthew causó daños a la población y a la economía –sin pérdidas de vidas humanas-, destruyendo en algunas horas todo lo hecho en años. En medio de ese escenario hay que reconocer el trabajo de ustedes, que dieron muestras de capacidad profesional, inteligencia e iniciativas creadoras en la búsqueda de alternativas para mantener informada a la población. Ustedes supieron cumplir a cabalidad la función que tienen para como dijo Fidel servirle al pueblo, y lo que han realizado en esta etapa ha sido una proeza”, preciso Legrá Azaharez.

El Primer Secretario del Partido en el Alto Oriente Cubano también llamó a los periodistas guantanameros a defender el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro con el trabajo y la lucha diaria bajo los principios de la Revolución y el Socialismo, y a que se rijan bajo tres principios básicos: el amor a la verdad para acercarse lo más posible a lo real de cada hecho, vivir con profesionalismo para comprender el sentido profundo de su labor y cuidar siempre la ética periodística, y respetar la dignidad humana en todo momento.

Legrá Azaharez aprovechó el momento para refirmar que este será un fin de año diferente porque Fidel ya no está con nosotros como máximo inspirador y guía, pero que “nos alienta el saber que él está aquí, multiplicado en su pueblo, que fuimos parte de su época, y que proclamar “¡Yo soy Fidel!” se justifica solamente si de veras expresa la decisión de seguir su ejemplo, de luchar para hacer realidad los sueños que él abrazó creativamente, guiado por las lecciones de José Martí y los reclamos de la realidad”.

En la reunión, última del año del Buró provincial del Partido y el Consejo de la Administración, a ese mismo nivel, con la prensa, se informó sobre las actividades en saludo al Aniversario 58 del Triunfo de la Revolución y de cómo marcha la recuperación de los estragos causados por el huracán Matthew.

Sobre este último tema, Nancy Acosta Hernández, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, agradeció al pueblo de Cuba por la solidaridad incluso desde antes del paso del poderoso fenómeno meteorológico. “No solo llegaron amigos de todo el país a ayudar, en muchos paquetes de donativos vinieron cartas de aliento que también nos ayudaron a seguir adelante”.

Precisó Acosta Hernández que se mantiene activado el Consejo de Defensa Provincial y de los municipios de Baracoa, Maisí, San Antonio del Sur, Imías y Yateras, volcados en la recuperación de las cuantiosas afectaciones del meteoro.

Sobre el paso de Matthew evaluó como positivos tres hechos: que no se perdieron vidas humanas, que no hubo casos de vandalismo y saqueo, y que no hubo brotes epidémicos ni morbilidad relevantes.

No obstante, fueron innumerables las afectaciones a la población y el estado, lo que llevó a la dirección de la Revolución a tomar un grupo de medidas que han agilizado el proceso y siempre bajo el precepto de que no se dejará a nadie desamparado.

Hasta este 29 de diciembre se han recuperado 19 mil 451 viviendas de las 42 mil 338 afectadas –otras 4 mil 803 familias ya tiene los recursos en sus manos-, mil 933 de las 2 mil 168 instalaciones estatales golpeadas, 12 mil 472,2 hectáreas de tierra de la Agricultura de las 70 mil 574 dañadas, y el 100 por ciento de los servicios de electricidad y comunicaciones, por solo citar algunos ejemplos de todo lo hecho hasta el momento, que ha demandado la ejecución de 44,3 millones de pesos cubanos del presupuesto del Estado.

Por delante, junto con la recuperación, según la presidenta, quedan como retos seguir perfeccionando los planes de riesgos, restablecer, ampliar y perfeccionar las capacidades productivas locales, agilizar el uso de la energía renovable, mejorar las plantaciones de café, cacao y coco, ahorrar todos los recursos necesarios, elevar la efectividad en las gestiones, actualizar el plan de Ordenamiento de la provincia y los municipios, y trabajar precepto a precepto el Concepto de Revolución que nos legó Fidel.

La labor de la prensa guantanamera por su desempeño antes, durante y después del paso del huracán Matthew ha sido reconocida en más de una ocasión en los últimos meses, y destaca el Premio de la Dignidad entregado al gremio en el territorio en este mes de diciembre, máximo galardón de carácter moral que entrega la Presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba.

Tomado del periódico Venceremos

Leer además...

Inicio | Página anterior | Usar como página inicial | Subir